В Балашихе взорвались газовые баллоны на крыше новостройки

Вечером в среду, 8 мая, взрыв, после которого начался пожар, прогремел в одной из новостроек в ЖК "Столичный" подмосковной Балашихи. По словам очевидцев, хлопок был настолько сильным, что в соседних домах едва не выбило стекла.

- Я была дома с дочкой, и мы не на шутку испугались. От взрыва в серванте задрожала посуда. Я сразу выглянула в окно и увидела густой черный дым над соседним домом. Он еще не заселен. Но на стройплощадке были рабочие. Я сразу позвонила в службу спасения,- рассказала "КП" Екатерина Маслова, очевидец происшествия.

Пожарные прибыли к месту ЧП через три минуты.

- В недостроенном здании выгорела кровля на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет,- сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

На месте ЧП сейчас работают эксперты. По предварительным данным, на крыше многоэтажки хранились баллоны с газом. По какой причине они взорвались и была ли нарушена техника безопасности, пока не установлено.