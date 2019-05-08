2019-05-08T20:09:40+03:00
Происшествия

В Балашихе взорвались газовые баллоны на крыше новостройки

Обошлось без пострадавших [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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По словам очевидцев, хлопок был настолько сильным, что в соседних домах едва не выбило стекла.По словам очевидцев, хлопок был настолько сильным, что в соседних домах едва не выбило стекла.Фото: скриншот видео
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Вечером в среду, 8 мая, взрыв, после которого начался пожар, прогремел в одной из новостроек в ЖК "Столичный" подмосковной Балашихи. По словам очевидцев, хлопок был настолько сильным, что в соседних домах едва не выбило стекла.

- Я была дома с дочкой, и мы не на шутку испугались. От взрыва в серванте задрожала посуда. Я сразу выглянула в окно и увидела густой черный дым над соседним домом. Он еще не заселен. Но на стройплощадке были рабочие. Я сразу позвонила в службу спасения,- рассказала "КП" Екатерина Маслова, очевидец происшествия.

Пожарные прибыли к месту ЧП через три минуты.

- В недостроенном здании выгорела кровля на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет,- сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

На месте ЧП сейчас работают эксперты. По предварительным данным, на крыше многоэтажки хранились баллоны с газом. По какой причине они взорвались и была ли нарушена техника безопасности, пока не установлено.

Крупный пожар в Железнодорожном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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