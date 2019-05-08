«Дорвавшиеся до больших денег спортсмены, не проходят испытание медными трубами!»: Гордон высказалась о конфликте в семье футболиста Новосельцева

Юрист Екатерина Гордон, защищающая права женщин, как уже писала «КП», теперь взяла под свое крыло еще одну обиженную жену. На сей раз к ней обратилась подруга жизни защитника «Зенита» (на правах аренды он играет за «Ростов», - Ред.) Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру. По словам Гордон, у знаменитой пары после четырех лет брака возник имущественный конфликт. Жена футболиста выяснила, что супруг переоформил почти всю недвижимость на свою мать.

Внутри семьи этот вопрос решить не удалось (футболист внезапно ушел из дома и не выходит на связь с женой - Ред.), поэтому Катерина отправилась к юристу.

novoseltseva_katerina Как в старые,добрые времена

Усложняет процесс и состояние Кейру — девушка ждет малыша, ей сейчас тяжело участвовать в судебных дрязгах, но ради будущего ребенка она решила прояснить с мужем имущественный вопрос.

- История Кати Новосельцевой комична и драматична одновременно, - рассказывает «КП» юрист Екатерина Гордон. - Комична она тем, что Катя узнала, случайно увидев переписку, что часть ее имущества оказывается переоформлена на маму Ивана Новосельцева. А драматична эта история тем, что Катя ждет ребенка. Все мы знаем баскетболистку Катерину Кейру, которая вызывает уважение у многих почитателей спорта. Катя безгранично верила мужу, оставила карьеру в пользу Вани.

novoseltseva_katerina Друзья занимайтесь гимнастикой по утрам

А потом в какой-то момент с Иваном пошло что-то не так. Новосельцев стал совершать какие-то странные действия, которые мы сейчас будет расхлебывать в судебном порядке.

В ближайшее время мы узнаем, когда и что Иван переоформил на маму. Надо сказать, что в браке было куплено по ДДУ несколько квартир, которые еще не достроены.

novoseltseva_katerina Дети - какое талантливое молодое поколение.

Катя обратилась в управляющую строительную компанию, где ей объяснили, что никаких прав на недвижимость у нее больше нет.

Иван, пользуясь безграничным доверием жены, сказал Кате, чтобы она, подписала бумагу, по которой он может распоряжаться имуществом. Новосельцев сказал жене, что собирается оформить эти квартиры в совместную с Катей собственность.

Обсуждался даже план ремонта. А оказывается, воспользовавшись доверием Кати, он часть имущества жены переписал на свою маму.

Мы кинули несколько исков, все нюансы нашего плана рассказывать не буду, пусть юристы той стороны ознакомятся с документами в суде, облегчать им жизнь не будем.

Скажу только, что Катя имеет право на половину того, что Иван отдал, подарил, передал.

Надеюсь, он отдаст это в денежном эквиваленте, или прозреет, извинится. Мы всегда готовы к миру. Может он действительно попал под влияние агентов, друзей или родителей, которые, то время, которое он мог проводить в счастье с женой, превратили в откровенное позорище на всю страну.

На первое заседание Новосельцев не явился. Пришел его адвокат, который пытался заявить притязание на банковские счета Кати Новосельцевой. Он предложил их разделить между супругами, что уже смешно. Позиция Ивана пока не очень ясна. Он до сих пор прячется от жены. Видимо, это только начало битвы.

К сожалению, крепкий брак в большом спорте — это исключение. Я знаю только несколько положительных историй. Например, приятная мне семья Жирковых. В остальных случаях футболисты, дорвавшиеся до больших денег, не получили должного воспитания и образования, очень часто срываются, поддаваясь искушениям. Не секрет, что многие девушки охотятся на богатых и часто не очень умных футболистов (или представителей другого высокооплачиваемого спорта). Увы, не все спортсмены проходят с достоинством испытания медными трубами. Многие быстро теряют систему координат. В советское время было проще. Там были тренеры, которые брали на себя воспитание спортсмена, а сейчас такое впечатление, что за нравственными качествами атлетов никто не следит.