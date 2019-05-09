2019-05-09T03:17:02+03:00
Звезды

«Это мой новый отчим»: Дочь 56-летней Деми Мур прокомментировала снимок мамы с 20-летним певцом

Актриса заинтриговала поклонников селфи с молодым поп-исполнителем Шоном Мендесом
Ирина СУХАНОВА
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Деми Мур стала одной из самых красивых участниц недавнего Бала Института Костюма Met Gala-2019.Деми Мур стала одной из самых красивых участниц недавнего Бала Института Костюма Met Gala-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Деми Мур стала одной из самых красивых участниц недавнего Бала Института Костюма Met Gala-2019. 56-летняя актриса снова доказала, что время не властно над ней: на красной дорожке она появилась в черном платье со смелым декольте до самой талии, обнажившим ее грудь. На праздничном банкете соседом актрисы по столу стал 20-летний поп-исполнитель Шон Мендес. Деми сделала селфи с молодым певцом и опубликовала его в своем Инстаграме.

- Мой сосед по столу. Обожаю этого парня: он прекрасный артист и очень душевный человек, - подписала Деми кадр, на котором она нежно прижимается виском к щеке Шона. Судя по снимку, юному красавцу льстит внимание признанного секс-символа Голливуда.

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My table mate. Love this kid, such an artist and a sweet soul! @shawnmendes @anthonyvaccarello #SaintLaurent #MetGala
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На фотографию мамы немедленно отреагировала дочь Деми Румер Уиллис.

- Это мой новый отчим! – написала девушка в комментариях к посту Деми Мур.

Румер, конечно, пошутила – но в каждой шутке есть доля истины. Деми Мур действительно обладает потрясающей способностью привлекать внимание мужчин гораздо моложе себя. Последним отчимом Румер Уиллис стал Эштон Катчер: Деми Мур начала встречаться с молодым актером в 2003 году. Большая разница в возрасте — целых 15 лет — моментально сделала их самой популярной парой Голливуда. Эштон и Деми поженились в 2005 году, Катчер сумел подружиться с экс-супругом Мур Брюсом Уиллисом и тремя дочками Деми – они всерьез считали его если не папой, то уж точно лучшим другом. Благо, разница в возрасте между ними была совсем небольшой.

Деми Мур с дочками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур с дочками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2011 году Деми, узнав об измене супруга, подала на развод. С тех пор актриса одна. Ей приписывали несколько романов – один из них, например, со звездой «Мальчишника в Вегасе» Эдом Хелмсом (актер, к слову, младше Мур на 11 лет). Но каждый раз новые отношения Деми оказывались просто пустыми слухами.

В отличие от супруги, Брюс Уиллис нашел свое семейное счастье. Недавно Уиллис и его жена Эмма Хемминг отметили 10-летнюю годовщину своего брака. В честь этого события 64-летний актер и 40-летняя модель устроили новую брачную церемонию и вновь повторили клятвы любви и верности, которые они когда-то дали друг другу. Романтичное торжество прошло в карибском поместье Уиллиса: актер владеет домом на побережье одного из островов Терк и Кайкос. На церемонию съехалась вся многочисленная семья Брюса. Прилетела и Деми Мур – после развода они сохранили хорошие отношения. Младшие дочки актера от Эммы Хемминг – 4-летняя Эвелин и 6-летняя Мейбл – несли корзинки с цветами. А старшие, от Деми Мур, 30-летняя Румер, 27-летняя Скаут и 25-летняя Талулла, были свидетельницами церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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