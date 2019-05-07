Помолодевшая Деми Мур пришла на бал без белья в платье с декольте до пупка

Актриса Деми Мур прошлась по красной ковровой дорожке у Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Гостья бала Института костюма своим появлением произвела настоящий фурор. Публика перешептывалась, обсуждая, как помолодела и похорошела 56-летняя звезда.

Тема нынешнего Met Gala звучала весьма интригующе - Camp: Notes on Fashion, или просто кэмп - эстетика, для которой характерны чрезмерная экстравагантность, театральность, любовь к искусственности, ироничность. Впрочем, некоторые из этих черт для многих гостей бала давно стали частью публичного образа.

celebs_in_touch Деми Мур произвела фурор на красной дорожке

Так, Деми Мур появилась перед вспышками сотен фотокамер в умопомрачительном платье-пиджаке в пол с декольте до пупка. Черный наряд актрисы подчеркивал все изгибы ее тела, открывая взору грудь звезды. Артистка вышла в свет без белья и ее это ничуть не смущало. Напротив, кажется, она наслаждалась произведенным на присутствующих эффектом. Завершали гламурный образ кинодивы бриллиантовые серьги и цепочка с бриллиантовой подвеской из белого золота.

56-летняя звезда с каждым годом становится только краше. Она как-то раз даже призналась, что чувствует себя лет на 15 моложе, чем ее возраст в паспорте.

fashions_vibes Деми Мур появилась перед вспышками сотен фотокамер в умопомрачительном платье-пиджаке в пол с декольте до пупка

Впрочем, красота и молодость актрисы тесно связана с работой пластических хирургов, о чем сама звезда не раз говорила. В последние годы Деми Мур огромное внимание уделяет йоге и питается по меню, составленном персональным диетологом.

Своим здоровьем бывшая жена Брюса Уилисса серьезно занялась после слухов о ее болезни. Четыре года назад папарацци обнародовали фотографии сильно постаревшей и осунувшейся актрисы. У нее заподозрили синдром Вернера, результатом которого могла оказаться состарившаяся кожа. Кроме того, при этой болезни поражается репродуктивная система и сосуды.

tombazante2 Деми Мур вышла в свет без белья и ее это ничуть не смущало

Тогда Мур пришлось провести пластическую операцию на лице и ногах. Но, оказалось, что хирургическое вмешательство омолодило актрису ненадолго. Через непродолжительное время Деми снова попала на операционный стол. После этого Деми перестала появляться на светских мероприятиях и сделала перерыв в карьере.

Теперь, судя по последним фото, артистка пришла в норму. Она буквально расцвела. Выглядит Мур просто прекрасно, а ее фигуре позавидуют и 20-летние девушки.