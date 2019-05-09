Любви конец: 50-летняя Рене Зеллвегер рассталась с бойфрендом

Рене Зеллвегер крутила романы с самыми привлекательными холостяками Голливуда: актриса была обручена с Брэдли Купером (сейчас он встречается с российской моделью Ириной Шейк) и с Джимом Кэрри. Последние годы она провела в отношениях с с музыкантом Дойлом Брэмхоллом. Но теперь их любви пришел конец: 50-летняя Рене рассталась с бойфрендом, сообщает портал Radaronline.com.

- Дойл уехал в турне с Эриком Клэптоном, а Рене снимается в Лос-Анджелесе. Они больше не живут вместе, - сообщил источник издания.

Последние годы Рене провела в отношениях с с музыкантом Дойлом Брэмхоллом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последние годы актриса сильно комплексовала из-за внешности и практически не появлялась на публике. «Она сделала пластику и утратила индивидуальность», «Рене постарела на десять лет», «Операции изменили Зеллвегер до неузнаваемости» - таблоиды были c актрисой не очень-то ласковы. Несмотря на давление прессы, артистка «держала лицо» (насколько это возможно в подобной ситуации) и наотрез отказывалась признать, что она что-то делала со своей внешностью. Хотя пластические операции были налицо – а, вернее, на лице. От фирменного «прищура» Бриджит Джонс не осталось и следа, да и черты лица звезды в целом сильно изменились. Актрисе пришлось оправдываться за свой новый вид. Рене уверяла, что выглядит по-другому, потому что стала более спокойной и счастливой.

Рене Зеллвегер крутила романы с самыми привлекательными холостяками Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я рада, что люди думают – я выгляжу по-другому! – огорошила тогда журналистов Рене, - Я живу другой, более счастливой и более наполненной жизнью, и мне нравится, что эти изменения так заметны... Мои знакомые говорят, что я выгляжу умиротворенно. Я жила по очень жесткому графику, который не позволял мне заботиться о себе. Вместо того, чтобы остановиться и передохнуть, я продолжала бежать, пока не исчерпала все силы и выбирала неправильные средства для того, чтобы скрыть свою усталость. Но я поняла, что живу в состоянии хаоса, и сделала выбор в пользу других вещей.

Рене наотрез отказывалась признать, что она что-то делала со своей внешностью. Хотя пластические операции были налицо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники всегда желали Рене счастья и – непременно – детей. Но несколько лет назад актриса призналась, что иметь наследников вовсе не обязательно.

- Это распространенное мнение окружающих, что женщина станет непременно счастливой, если родит ребенка. Но это не так. Я никогда специально не планировала стать матерью, я плыву по течению. Вообще, любая женщина должна иметь право на выбор. Собственная воля — главный приоритет. А наличие мужа и детей давно не является показателями состоятельности женщины, как личности, — считает Рене.