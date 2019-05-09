Почему Сергей Шойгу крестился на Параде победы 9 мая в Москве

Все, конечно, обратили внимание, что перед тем, как в своем Аурусе выехать на Красную площадь к войскам, министр обороны России Сергей Шойгу остановил машину под аркой Спасской башни, снял фуражку и перекрестился.

Кстати, глава нашего военного ведомства делает это уже не первый раз – так было и перед началом двух предыдущих военных парадов. Когда же такое впервые произошло в 2017-м, этот православный жест Шойгу вызвал бурное обсуждение в соцсетях, да и среди обывателей.

Многие считали, что министр обороны тем самым пожелал себе и всем удачи, а другие увидели в этом более глубокий смысл – «Шойгу попросил благословления у Всевышнего». Не обошлось и без скабрезных реплик (ну как же без этого в любящей посудачить публике!). Историки Кремля мне рассказывали, что арка Спасской башни, под которой проезжал Шойгу, всегда была частью храма.

А несколько лет назад, во время реконструкции, там нашли икону, которую в стародавние времена верующие московские люди спрятали в каменный тайник. А когда под этой аркой в былые века входившие или въезжавшие в Кремль, или наоборот – выходившие и выезжавшие из него, - всегда крестились. Говорят, что года три назад один из кремлеведов рассказал Сергею Шойгу эту историю. И он принял ее близко к сердцу, решив следовать стародавнему ритуалу.

Когда это произошло впервые, я был на гостевой трибуне и хорошо помню, что в тот момент на Красной площади образовалась какая-то космическая тишина. И кто-то негромко почтенным тоном произнес:

- Перекрестившись перед началом парада, Шойгу расположил к себе всю Россию.

Должность военного министра в России существует с 1802 года, а Шойгу - 45-й по счету. На Красной площади проводилось огромное количество парадов, но еще ни один министр обороны России, выезжая на парад из Кремля, не совершал крестное знамение (ведь в советское время в нагрудном кармане лежал красный партбилет члена КПСС).

Одним только этим жестом Шойгу расположил к себе миллионы людей. Кто знает, может, этот христианский жест означал еще и просьбу о том, чтобы Парад Победы - это великое государственное действо - совершилось без каких-либо накладок и прошло, как по маслу.

В прошлом году, когда Шойгу так же перекрестился, я уже после парада спросил его об этом. Он на меня с такой лукавинкой усталой посмотрел и сказал: «О чем просил? Чтобы Парад прошел без сучка и задоринки».

И министра можно понять. Ведь при подготовке к параду служивые люди пролили пуды пота, протопали на 14 тренировках сотни километров – и все ради того, чтобы с блеском пройти по Красной площади всего каких-то 200 метров.