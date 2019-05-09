Мэр Москвы и его заместители отчитались о своих доходах

На портале мэра Москвы mos.ru вывешены сведения о зарплатах главы города, его заместителей и министров в прошлом году. Самые большие доходы оказались у министра, главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина. В 2018 году он заработал более 81,3 миллиона рублей (в 2017 г. - 76,7 млн. руб.). Возможно, сумма изменилась после продажи шести земельных участков, дачи и квартиры, которые были в декларации министра в прошлом году. Сейчас у него остались таунхаус площадью 413 и квартира площадью 175,8 «квадратов», а также три авто - два Mercedes и один Lexus.

У мэра Сергея Собянина доходы за прошлый год выросли по сравнению с предыдущим годом почти на миллион рублей. Напомним, в 2017 году он заработал 6 миллионов 531 тысячу 129 рублей. Как и прежде, у столичного мэра в собственности остаются гараж площадью 26,8 квадратных метров и квартира - 308,1 «квадратов». Личным автомобилем Собянин пока не обзавелся.

Публикуем данные о доходах. Полный список.

1. Собянин Сергей Семенович Мэр Москвы

- Гараж 26,8 кв. м,

- квартира 308,1 кв. м

- 7 621 322 руб.

2. Бирюков Петр Павлович Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

- Земельный участок 1500 кв. м,

- дачный дом 120,7 кв. м,

- квартира 173,8 кв. м (1/2 доли),

- машино-место 14,9 кв. м,

- дачные постройки 181,4 кв. м -

- 8 187 264 руб.

Супруга

- Квартира 173,8 кв. м (1/2 доли),

- земельный участок 2500 кв. м

- Снегоход Yamaha VT 700,

- легковой автомобиль Daimler-Benz

- 13 924 804 руб.

3. Горбенко Александр Николаевич Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики

- Квартира 268,1 кв. м (1/3 доли),

- жилой дом 377,3 кв. м,

- земельный участок 19900 кв. м,

- машино-места 16,5 и 17,5 кв. м,

- хозблок 102,7 кв. м

- 7 326 917 руб.

Супруга

- Квартира 268,1 кв. м (1/3 доли),

- земельный участок 952 кв. м,

- жилой дом 263,6 кв. м

- Легковой автомобиль Lexus LS 600H

- 3 160 345 руб.

4. Ефимов Владимир Владимирович Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

- Квартира 41,9 кв. м,

- машино-место 12,7 кв. м

- Жилой дом 280 кв. м,

- квартира 183,4 кв. м

- Мототранспортные средства BMW K 1600 GTL и

- KTM 500

- 7 709 778 руб.

Супруга

- Земельный участок 392 кв. м (1/6 доли),

- жилой дом 164,6 кв. м (1/6 доли),

- квартира 183,4 кв. м (1/6 доли),

- машино-место 10,1 кв. м

- Легковой автомобиль BMW X5M

- 8 037 803 руб.

Несовершеннолетний ребенок

- Квартира 183,4 кв. м (1/2 доли)

5. Ликсутов Максим Станиславович Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

- Земельные участки 1400, 1370, 1400 кв. м,

- жилой дом 2129,5 кв. м,

- нежилые помещения 234,5 и 192 кв. м

- Мототранспортные средства Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S

- 19 935 467 руб.

Несовершеннолетний ребенок -

- Квартира 106,8 кв. м

Несовершеннолетний ребенок -

- Квартира 106,8 кв. м

6. Ракова Анастасия Владимировна Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

- Квартира 75,9 кв. м,

- дача дом 125 кв. м

- 8 245 115 руб.

Несовершеннолетний ребенок

- Квартира 75,9 кв. м

- 720 000 руб.

Несовершеннолетний ребенок

- Квартира 75,9 кв. м

7. Сергунина Наталья Алексеевна Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы

- Земельный участок 2100 кв. м,

- квартира 74 кв. м (1/2 доли)

- 7 227 790 руб.

Несовершеннолетний ребенок

- Квартира 74 кв. м (1/2 доли)

8. Хуснуллин Марат Шакирзянович Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

- Жилые дома 205,6 и 614,8 кв. м,

- земельные участки 872 и 995 кв. м

- Квартира 186,7 кв. м

- 8 815 688 руб.

Несовершеннолетний ребенок

- Квартира 186,7 кв. м