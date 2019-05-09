2019-05-09T11:59:12+03:00
В мире

Онлайн-переводчик Google: Американские войска сыграли решающую роль в разгроме Гитлера

К 9 мая пользователям Сети предлагается «правильная» оценка событий Второй мировой
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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К 9 мая пользователям Сети предлагается «правильная» оценка событий Второй мировой. Скриншот google.comК 9 мая пользователям Сети предлагается «правильная» оценка событий Второй мировой. Скриншот google.com
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Как выяснила «КП», накануне Дня Победы интернет-сервис Google Translate (один из самых популярных в мире онлайн-переводчиков, «знающий» 103 языка) весьма вольно интерпретирует исторические факты.

При переводе отдельных слов данный сайт обычно предлагает образцы их употребления из литературы или публицистики. Которые в ряде случаев носят черты однобокой пропаганды.

Например, в качестве подобного «живого примера» для слова creation (англ. — создание) приводится следующая фраза:

U.S. troops were pivotal in the defeat of Hitler and creation of a democratic German state (англ. — Американские вооружённые силы сыграли решающую роль в разгроме Гитлера и создании демократического германского государства).

Как видно на скриншоте, всего к существительному creation подобрано целых 29 «примеров словоупотребления» — но на первое место почему-то поставлен самый «идеологически верный» (с точки зрения автоматических алгоритмов американского цифрового гиганта).

Абсурдность подобного утверждения очевидна: даже если отбросить тот факт, что 90% частей вермахта были разгромлены Красной Армией на Востоке Европы, — то на Западном фронте потери США были даже меньше, чем у другого ключевого участника антигитлеровской коалиции, Великобритании: 110 тыс. чел. против 286 тыс. чел.

Это далеко не первый пример избирательного подхода заокеанских интернет-корпораций к свободе информации — так, недавно крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала страницы известных консервативных публицистов-сторонников Трампа — Майло Яннопулоса и Алекса Джонса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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