61-летняя Шэрон Стоун снялась топлесс и повторила знаменитую позу из «Основного инстинкта»

Шэрон Стоун стала героиней июньского номера журнала «Vogue Portugal»: актриса снялась в смелой фотосессии в стиле своего знаменитого фильма «Основной инстинкт». 61-летняя голливудская звезда сфотографировалась с обнаженной грудью и доказала, что она по-прежнему вне конкуренции!

Триллер «Основной инстинкт» вышел на экраны в 1996 году и сразу стал сенсацией. А Шэрон и ее партнер Майкл Дуглас – признанными секс-символами. На обложке «Vogue Portugal» Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»: актриса позирует с широко раздвинутыми ногами. Правда, в этот раз на Шэрон красуется черный смокинг и микрошортики, а не белое платье, как в детективе 90-х.

sharonstone @vogueportugal Sharon Stone para a Vogue de maio, numa edi o em que se quebram os #sexissues.

На одном из снимков Шэрон позирует топлесс, сидя на кожаном диване. На другом – плавает с обнаженной грудью в бассейне. Стилисты подобрали актрисе смелые, но при этом элегантные наряды, в которых она выглядит настоящей голливудской дивой. Например, черное платье с высоким разрезом на юбке, оголившим ее ягодицы.

Шэрон смело позирует топлесс. Фото: Инстаграм.

Для своего возраста Шэрон выглядит просто феноменально. Конечно, снимки не обошлись без ретуши – но таков закон глянца. Даже фотографии 16-летних моделей тщательно обрабатываются в «фотошопе» перед тем, как они появляются на страницах журнала. Так что актрисе, разумеется, «затерли» морщинки и мелкие дефекты кожи. К тому же Шэрон никогда не скрывала, что делала пластические операции: она подкорректировала грудь и прошла через возрастные подтяжки лица.

sharonstone Love you Vogue Portugal: what great taste, style and wonderful talent I had the pleasure of working with! Thank You! Sharon Stone

На своей странице в Инстаграме Стоун поделилась несколькими кадрами фотосессии и поблагодарила команду издания за профессиональную работу.

- Спасибо, «Vogue Portugal»: все сделано с великолепным вкусом, стилем и замечательным талантом. Я получила большое удовольствие от работы! – написала звезда.

teddym @SharonStone, 61 random factoid... we share the same birthday . Photo (c) Vogue Portugal . #sharonstone #vogue #beauty #art

Шэрон рассказала о своих первых шагах в Голливуде до того, как "Основной инстинкт" сделал ее суперзвездой:

- Когда я только начинала работать в индустрии кино, руководители студии использовали термин «fuckable» (в мягком варианте перевода – сексуальная» - Ред.), чтобы оценить, есть ли у вас данные, чтобы получить роль, - вспоминает Шэрон в интервью «Vogue Portugal». - Они сидели за столом и обсуждали, насколько каждая из нас действительно сексуальна. Меня они такой не считали.

В интервью актриса не только рассказала о работе, но и затронула тему материнства. Шэрон воспитывает троих усыновленных детей, она не раз говорила, что ее мальчики – главное в ее жизни.

- Сейчас я мать-одиночка с тремя приемными сыновьями, и это была большая честь для меня - воспитывать их, - рассказала она.

Стоун по-прежнему востребована в Голивуде: сейчас актриса готовится к новой работе. Она сыграет в приквеле культового фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» - сериале "Рэтчед". В новой ленте также снимутся Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Аманда Пламмер, Кори Стол и другие артисты. Дата премьеры еще не названа. Ожидается, что Netflix снимет как минимум два сезона сериала.

sharonstone May Issue @VoguePortugal Editor in Chief: @sofia.slucas Cover Art Dir: @jsantanagq Photographer: @branislavsimoncik Make-Up: @missjobaker Hair: @giannandrea1 @lighthouse.publishing

Все в порядке у Шэрон и с личной жизнью. О романе актрисы и итальянского политика Энцо Курсио стало известно в декабре, когда актриса приехала в Рим на съемки нового сезона сериала Паоло Соррентино «Молодой папа». Энцо - человек в Италии известный, он журналист, прославившийся своими благотворительными проектами. В 2018 году его выдвинули от Италии на Нобелевскую премию Мира. Новый бойфренд Шэрон «всего» на 10 лет младше нее — Энцо 50 лет. Для Шэрон такая разница в возрасте — сущая мелочь. Еще недавно она встречалась с 41-летним итальянским миллионером Анджело Боффа, сделавшим состояние на недвижимости. Пара рассталась осенью 2018 года.

sharonstone @vogueportugal__ When I started in this industry, the term fuckable was used by studio executives to evaluate if you had the profile to get a role.

В Голливуде у Шэрон большой дом и большая семья: она воспитывает троих приемных сыновей, заботится о пожилой маме, а еще у них есть кот и собака. В 1998—2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили мальчика Роэна (сейчас ему 17 лет). Уже в разводе Шэрон усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна (12 лет) и Куинна Келли Стоуна (11 лет). До того, как в 2000 году впервые стать матерью, актриса перенесла несколько выкидышей. Но желание быть мамой перевесило все.