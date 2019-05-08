«Ставить под сомнение подвиг всего народа никто не имеет права. Но и забывать про коллаборационистов нацистов тоже»

Согласитесь, было бы странно не узнать позицию по вопросу о пропавших без вести Министерства обороны России. Мне удалось поговорить с генерал-майором Александром Кирилиным, помощником заместителя министра обороны, курирующим Управление Минобороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и другие подразделения, занятые в этой сфере.

- Александр Валентинович, как Вы считаете, не пора ли в ознаменование грядущего 75-летия Победы в 2020-м принять решение об официальном признании всех пропавших без вести в годы Великой Отечественной «погибшими при защите социалистической Родины»? К нам уже люди обращаются с подобной инициативой.

- Этот вопрос поднимался уже на моей памяти раза три как минимум. По нашему мнению, это нецелесообразно. Объясню почему. Это абсолютно никак не меняет статус людей в плане каких-то социальных льгот или еще чего-то в этом духе. Никто не считает этих людей запятнавшими себя чем-то. Пропавшие без вести в официальных донесениях и в официальных документах это один из видов безвозвратных потерь. Это в общих чертах. А самое главное, почему это делать нельзя. Именно из числа пропавших без вести (а в основном, это люди, попавшие в плен - 90%) солдат, их более 5 миллионов побывало в плену, по бОльшей части формировались подразделения «хиви» (Hilfswilliger, желающий помочь, Ost-Hilfswillige, восточные добровольные помощники – подразделения помощи вермахту из местного населения и военнопленных, принимавшие присягу Гитлеру и использовавшиеся от комплектации похоронных команд до участия в боевых действиях в составе воинских частей, борьбы с партизанами и проведения карательных акций – прим. авт.). Люди, которые изменили присяге и перешли на сторону врага. Таких от 800 тыс. до 1 млн. 200 тыс. Точно никто не может установить это, потому что никто никогда даже и в Вермахте не вел таких подсчетов.

По данным миграционных служб США, порядка 465 тыс. наших соотечественников, освобожденных из плена, не пожелали возвращаться на родину, а уехали в Канаду, в США, Австралию, Новую Зеландию, Южную Америку и т.д. По каким причинам - трудно сказать. Может быть, пропаганда сработала, что всех в лагеря отправят, может, действительно была какая-то вина. Это второе.

И третье. Из числа возвратившихся из плена (это более 1 млн. 800 тыс. человек) 233 тысячи осуждены были нашими органами. Военными судами были осуждены к различным срокам лишения свободы и другим наказаниям, вплоть до смертной казни. Люди, чья вина была доказана, то, что они сотрудничали с немцами.

- Но осуждены были не пропавшие без вести, а конкретные люди с фамилиями и именами. Которые потом вернулись к своим семьям по отбытии наказания.

- Помните, относительно недавно в Германии осудили такого Демьянюка, который десятки тысяч евреев уничтожил, в том же «Собиборе», кстати, и других концлагерях? А у нас он числился пропавшим без вести. А нам кто-то гарантирует, что мы сейчас участниками Великой Отечественной войны не признаем еще вот таких вот Демьянюков?

Поэтому перед нами поставлена задача устанавливать судьбы наших людей, пропавших без вести. Мы на протяжении уже полутора десятков лет это делаем, и довольно много в этом направлении удалось. Вы знаете, что мы занимаемся созданием баз данных. Есть «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Когда начали создавать эти базы, соединяя различные архивные данные, уже тогда удалось сначала судьбу 700 тыс. человек установить, потом еще добавилось. Сейчас у нас только по военнопленным – 1 млн. 200 тыс. установлено точно, кто погиб в концлагерях. И мы эту работу продолжаем, в том числе используя зарубежные архивы – в Германии, США, странах бывшего социалистического содружества (я имею в виду Венгрию, Румынию, Чехию, Словакию). У нас работает 8 представительств за рубежом. Это одна из их задач – устанавливать судьбы пропавших без вести. И фамилии солдат, похороненных как неизвестных. В принципе удается довольно много сделать в этом плане.

Обозреватель "КП" Александр Гришин провел опрос в Твиттере. Аудитория высказывала различное мнение.

И продолжаем это делать. В позапрошлом году в Харьковской области нашли останки генерал-лейтенанта Костенко, первого замкомандующего Юго-Западным фронтом пропавшего без вести в 1942-м в ходе Харьковско-Барвенковской операции, в которой сгинуло 50 с лишним генералов Красной армии. Знаки различия у него были сняты, но лампасы были на брюках. Что позволило очертить круг лиц. Второй момент - это был мужик двухметрового роста, сразу первая мысль была, что это он. Нашли его внучку, провели генно-молекулярный анализ, установили точно, что это он. По решению президента (мы обратились через министра обороны к президенту) было дано решение похоронить его на федеральном военно-мемориальном кладбище. Хотя это и не было предусмотрено положением об этом кладбище. А все это время он числился пропавшим без вести. Судьба его реально была неизвестна. Да, была поставлена задача искать, выяснять. Через разведку выясняли, в плену он или не в плену и т.д. Но, в отличие от утверждения многих наших современных историков, таких, как Сванидзе, Млечин, Соколов и ряд других, никто не подвергал никаким репрессиям его семью. Разве кто-то говорит, что пропавший без вести обязательно подонок и предатель? Нет. Даже наоборот. Но забывать, что общее количество «хиви» составляло от 800 тысяч до 1 млн. 200 тысяч человек, а около 200 тысяч взяли в руки оружие, чтобы помогать оккупантам, что в каждой стрелковой роте вермахта было 12 «хиви», копавших окопы, землянки, сколачивали гробы, пусть даже в большинстве своем это были люди с территорий, вошедших в состав СССР, начиная с 1939 года, а были еще и националисты этнические, забывать про это - мы такого права не имеем.

Как и то обстоятельство, что в то время были живы еще очень многие участники революции 1917-го, Гражданской войны, и не все они любил Советскую власть. Вместе с этим, наша принципиальная позиция заключается в том, что никто не имеет права ставить под сомнение героизм всего нашего народа.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий КАРБЫШЕВ, внук легендарного генерала Карбышева, Героя Советского Союза (посмертно), зверски замученного гитлеровцами в концлагере:

- Мне приходилось работать с архивами МО по восстановлению документов о погибших и пропавших без вести. К сожалению, учёт боевых и небоевых потерь в Советской армии был организован не самым лучшим образом. Очень много ошибок, записи делались буквально на клочках бумаги, видимо, абсолютно не рассчитывали, что это когда-нибудь станет документом строгой отчетности. Мой дедушка тоже числился какое-то время пропавшим без вести. И, видимо, правильно будет причислить всех пропавших без вести к погибшим.

Сейчас только уцелевшие немецкие архивы в состоянии ответить на ряд вопросов по нашим военнопленным, там учет велся с поистине немецкой педантичностью. Выжил ли кто из пропавших, попал ли в плен, будучи тяжелораненым, сейчас уже достоверно не установишь. В любом случае, практически никто не дожил до нынешнего момента.

Опрос: Надо ли к 75-й годовщине Победы признать всех пропавших без вести "погибшими при защите Отечества".Надо ли к 75-й годовщине Победы признать всех пропавших без вести "погибшими при защите Отечества". Your turn!

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