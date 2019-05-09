Это надо не мертвым. Вернее, не только им…

Тяжелая тема – пропавшие без вести. Если бы не было перебежчиков, паникеров, пособников нацистов и так далее, все было бы гораздо проще. Но они были. И не так уж мало. Кто, попав в плен в беспамятстве или раненым, а кто и специально перебегал на сторону противника.

465 тысяч коллаборационистов и прочих «хиви» убежали на Запад. Все их данные есть у соответствующих служб США, ФРГ, Франции, латиноамериканских государств и т.д. 233 тысячи их и вернувшихся из плены были осуждены. Гигантские цифры. Но это уже не пропавшие без вести. Это сбежавшие или искупившие свою вину. Остается тысяч 200, бОльшую часть которых тоже можно восстановить по немецким архивам. Подавляющее большинство этих людей уже умерли, и нет никаких перспектив их судебного преследования. Демьянюк– это не правило, а исключение. Тонька-пулеметчица – исключение совсем уж редчайшее. И из-за каких-то единиц, десятков, хорошо, сотен и даже, может, хоть и маловероятно, тысяч продолжающих жить предателей и изменников миллионы честно погибших, причем, несчитанные остаются без права на доброе имя. Погибших, напомню, при исполнении своего воинского долга. А сейчас им отказывают в последнем, что могут сделать для них потомки.

Обозреватель "КП" Александр Гришин провел опрос в Твиттере. Аудитория высказывала различное мнение.

Наверное, больше всего поражает в этой логике отвечающих структур и функционеров вот этот нюанс о том, что среди пропавших без вести могут оказаться сотрудничавшие с нацистами, а потому нельзя их всех автоматически считать погибшими при исполнении воинского долга.

Впрочем, и теория вероятности, и любые арифметические и даже математические подсчеты здесь попросту неуместны. Можно, конечно, вспомнить знаменитое высказывание, как говорят, Екатерины II, что лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного. Но зачем, если у нас есть Конституция Российской Федерации, которая гораздо более значима, чем все статьи ГПК или других Кодексов страны, и статья 49 Конституции гласит, что «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда». И что «обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность».

И получается, что с одной стороны у нас:

Помните! Через века, через года, - помните!

О тех, кто уже не придет никогда, - помните!

А с другой, невозможно признать исполнившим долг ввиду того, что не доказано отсутствие связи с нацистскими оккупантами. Двойные стандарты во всей красе…

…Девятого мая руководители страны отдадут, как это водится, почести у могилы Неизвестного солдата. Возложат венки. Будет минута молчания. Это все не просто правильно, только так и надо. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен.

А ведь по документам там захоронен прах не просто героя, погибшего при защите своей Родины в Великую Отечественную. Это ведь там чей-то пропавший без вести лежит.

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