Девятое мая было обречено

В начале двадцать первого века этот уникальный советский праздник - единственный день, когда миллионы незаметных вроде бы дядек и отчасти теток, а позже дедушек и отчасти бабушек вдруг чувствовали себя свободными, чувствовали свое самостояние, отделенность от вечной бедности, казенщины и беспросвета, потому что можно было выйти на улицу не просто так, с авоськой и бидоном, а в орденах, выйти и стать королями и королевами момента, - так вот, в начале двадцать первого века этот освобождающий и расправляющий русские плечи праздник начал стремительно таять.

Дядьки сделались дедушками, а дедушки исчезали.

Казалось бы, еще лет десять поупрямится, помарширует государство с оставшимися стариками, а потом все, глава в учебнике и забыли.

Тем более, что и страшная цена 1945 года давно перестала быть запрещенной.

И тут что-то произошло.

Девятое мая воскресло.

Участники акции Бессмертный полк в Москве 9 мая 2019 годаФото: Михаил ФРОЛОВ

Единственный всенародно переживаемый государственный праздник, связанный с историей, а не календарем, - перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации, четвертым или четырнадцатым июля на русский лад.

И - что особенно трогательно и значимо - днем предков.

Частных, собственных предков каждого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707822" frameborder="0"></iframe> «Бессмертный полк» прошел по планете.

"Бессмертный полк", помимо прочего, замечателен именно этим - как после советской абстрактной безличности празднуется соединение в одно шествие, в одно торжество отдельных лиц и имен.

Поэтому современное девятое мая - вопреки глупым и пустым крикам "милитаризм!" - это день восстановления русской личности и русской судьбы в правах, день повышения цены жизни, день воспоминания о том, что война - это не просто "неизвестный солдат" и "никто не забыт, ничто не забыто" (о, как двадцатый век тяготел к этому "неизвестному ничто"), а конкретный Василий Петрович, Иван Михайлович и Мария Терентьевна.

Конечно, встречается много картинок и рассказов со ссылками на кажущийся перебор, пересол. На "детский сад, где трехлетние в военной форме" и "стриптиз для воинов-победителей".

Но и тут надо понимать две вещи.

9 Мая - праздник многих поколений россиянФото: Михаил ФРОЛОВ

Во-первых, этот массовый карнавал не имеет никакого отношения к настоящей "пропаганде войны".

Подлинная пропаганда войны в нынешнем мире делается не с помощью красноармейской формы, а совсем иначе, с разговорами про свободу от русских варваров и европейский якобы выбор. А это - всего лишь историческая декорация как способ поддержания связей, парад-маскарад узнаваемых символов как способ сказать: жизнь продолжается.

А во-вторых, жизнь продолжается. Дети играют в войнушку, девушки раздеваются, а главную военную победу страны вопреки смене поколений празднуют мирные и ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть.

Именно для того и воевали все те, кто воевали когда-то, - чтобы после них цвела, шумела, пьяно пела и даже иногда делала глупости и плохо себя вела новая жизнь.

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