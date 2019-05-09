Бессмертный Полк шагал по Москве. Фоторепортаж с акции 9 мая 2019 года

В Москве 9 мая 2019 года прошла акция Бессмертный Полк. Граждане страны почтили память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны. Мы выбрали самые яркие кадры с торжественного шествия.

Правнуки и праправнуки помнят тех, кто завоевал Победу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году шествие началось с Ленинградского проспекта от стадиона «Динамо». Колонна проследовала по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам, после чего через Охотный ряд людская толпа выплеснулась на Красную площадь.

Участники акции празднуют 9 МаяФото: Михаил ФРОЛОВ

В акции Бессмертный полк участвуют правнуки тех, кто воевал.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внуки детей войны тоже вышли на улицы Москвы, чтобы стать в ряды Бессмертного полка.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для участия в акции на улицы столицы вышли потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и в партизанских отрядах или трудился в тылу. Они прошли с портретами своих родных и близких.

На Красную площадь шли под звуки гармони.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии Бессмертного Полка. Он пронес фото своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который был тяжело ранен в ноябре 1941 года, защищая Невский пятачок под Ленинградом.

Организаторы ожидали, что в этом году участие в акции в столице примет около 500 тысяч человек.

Стать участником акции может любой житель или гость столицы, пришедший к месту сбора с портретом своего родственника, участвовавшего в сражениях или трудившегося в тылу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Акция Бессмертный полк проходит 9 мая не только в Москве, но и по всей России, по всему миру.

Акция Бессмертный полк в Городе герое ТулеФото: Алексей ФОКИН

Тульская молодежь в рядах Бессмертного полкаФото: Алексей ФОКИН

Красноярцы приняли участие в акции Бессмертный полкФото: Мария ЛЕНЦ

Самарцы с портретами своих дедов и прадедовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Акция Бессмертный полк в Самаре.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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