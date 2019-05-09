Бессмертный полк вернул стране праздник и празднику страну

Лет десять назад казалось, что еще немного и День Победы уйдет. Как только уйдут последние ветераны, как только не останется тех, кому можно сказать спасибо, он превратится во что-то формальное - вроде Дня народного единства. Будет парад, будет музыка, будут речи, но жизнь из него вытечет капля за каплей.

Ведь не будет тех людей с орденами, что обнимались друг с другом, плакали, пели, ходили с табличками "3-й Белорусский, 2-я Гвардейская, 4-й кавалерийский корпус".

Не будет.

А что будет?

Что вообще может прийти на смену такому?

И Бессмертный полк, буквально травой проросший на пустеющем месте, был настоящим чудом.

Родившийся из строчки в песне "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой" он оказался живее любых официальных начинаний. Он неожиданно стал той скрепой, которая вдруг собрала страну не хуже русского языка или православия. Он вышел за пределы России, он стал настолько силен, что его испугались в сопредельных странах, как русской мягкой силы.

Кто-то так про него и говорит - "гражданская Пасха", "светский крестный ход", и это правда. Но не вся.

Дело не только в том, что в каждой семье оказался свой герой, которым можно гордиться в наш странный век, когда гордятся совершенно бессмысленными вещами.

Люди внезапно осознали, что они наследники той великой страны, которая когда-то - уже не видно за горизонтом когда, очень давно, за продолжительностью человеческой жизни - поднялась, встала и пошла, чтобы умереть, но не сдаться. Люди поняли, что все эти фильмы, песни и слова не про кого-то абстрактного и чужого, а про них, про их отца, деда и прадеда, который спрятан почему-то в альбоме, а должен быть на стене, на видном месте. Что это их страна, их жизнь, их День Победы.

И что они должны в этот день вместе с дедом выйти на главную улицу страны или города, или поселка, и всем показать - я здесь живу, это моя страна, и это право я не в лотерею выиграл. Вот, смотрите!

Вы смотрите видео с вертолета - река течет по Тверской, сотни тысяч людей, но это ничего не говорит. Чтобы понять Бессмертный полк, нужно оказаться в этой реке.

Это тяжело. Несколько километров и несколько часов по Тверской. Стоишь, идешь, снова стоишь.

Белорусский вокзал, потом Маяковская, где-то впереди Пушкинская и совсем далеко Охотный ряд, Красная площадь вообще как тот Берлин, идти и идти.

И ты идешь, рассматриваешь фотографии на табличках, всматриваешься в лица и тех, что на фото, и тех, кто их несет. Иногда удивляешься - насколько они похожи.

Смотришь на форму, годы жизни, большинство совсем дети. Вновь удивляешься, насколько правдива оказалась песня про глаза молодых солдат на увядших фотографиях.

Вроде и знаешь хорошо, но еще раз вдумываешься и ужасаешься - что перенесла эта страна и эти люди. Чем заплатили за твое право здесь идти.

Понимаешь, что никогда в жизни не видел столь массового скопления людей с таким позитивом. Никакой агрессии, это и в самом деле как крестный ход, но каждый со своим святым, который при этом общий.

Кто-то говорит, что государство забрало себе Бессмертный полк у начинавших его энтузиастов, но и это не так. Это тот редкий случай, когда государство поддержало своей мощью искренний порыв. Заасфальтировало для удобства протоптанную людьми тропинку через парк. Да, в чем-то формализовало, но благодаря этому вывело акцию на абсолютно новый уровень. Бесплатно напечатанные в МФЦ фотографии для шествия, полевые кухни и обычная вода по ходу движения, безопасность и организация, нет в этом ничего плохого.

Бессмертный полк - это лучшее, что могло произойти с Днем Победы. Спустя три четверти века, вопреки всему он снова стал народным праздником с миллионом человеческих лиц.

Надо идти.

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