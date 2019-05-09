45-летняя супермодель в вызывающем бикини попала на обложку глянца

Кажется, что век топ-моделей короткий. Говорили когда-то, что после 30 уже никто никому не нужен. Но нет. И даже пример не менее востребованной Натальи Водяновой, матери пятерых детей, которой 37, не самый лучший.

Вот вам американская темнокожая красавица, которая несмотря на свои 45 остается сногсшибательной красоткой, фото которой публикуют не просто в престижном глянце, а на его обложках.

tyrabanks #Thankful for your fierce love and support all these years. #BanX

Тайра Бэнкс не постеснялась надеть откровенный купальник для снимка на передовицу Sports Illustrated. Знойная красавица выглядит сногсшибательно в этом желтом мини-бикини. Не каждой 20-летней модели так повезло с фигурой.

tyrabanks #Thankful for your fierce love and support all these years. #BanX

Тайра всегда была бойкой, делала и говорила, что хочет. И уверенности ей не занимать.

- Это для всех, кто говорит, что они недостаточно хороши из-за своего тела, возраста, всего. Я здесь, чтобы сказать вам, что вы чертовски горячи несмотря ни на что! - подписала свои снимки супермодель.

Кажется, топ-модели и мир моды, которые только и делали, что загоняли обычных женщин в комплексы, меняются. Как минимум возрастные рамки красоты и сексуальности расширяются.