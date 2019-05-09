Православный храм в Австрии провел службу в память советских воинов, погибших на Второй мировой войне

В День Победы, 9 мая, в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя прошло торжественное богослужение в память советских воинов, павших на полях сражений Второй мировой войны. Богослужение состоялось в Храме святого Архистратига Божия Михаила, построенном рядом с кладбищем русских солдат и офицеров, погибших здесь в 1945 году.

Иерей Владислав Азевс, обратившись к прихожанам храма, напомнил: День Победы объединяет людей всех стран и национальностей, вне зависимости от их вероисповедания и политических убеждений. Кроме Лаа отец Владислав проводит службы на других местах захоронений советских солдат, расположенных в 14 австрийских городах.

Службу провел иерей Владислав Азевс (крайний справа). Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".

Православный храм в Лаа был освящен в конце прошлого года, а с января 2019-го в нем проводятся регулярные службы. Средства для строительства Храма святого Архистратига Божия Михаила пожертвовал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

На кладбище русских воинов, расположенном рядом с храмом, похоронен дед Олега Дерипаски. Младший лейтенант Тимофей Дерипаска погиб в бою под Лаа в апреле 1945 года. 26-летний Тимофей был похоронен вместе с 500 другими советскими солдатами и офицерами, освобождавшими австрийскую землю от фашистов.

Обратившись к прихожанам, отец Владислав напомнил: День Победы объединяет людей всех стран и национальностей, вне зависимости от их вероисповедания и политических убеждений. Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".

Храм строился несколько лет: это уменьшенная копия церкви Покрова на Нерли во Владимирской области. При его украшении использовалась древняя техника резьбы по камню, материалы для строительства были привезены из России.

При поддержке Олега Дерипаски в 2016 году была построена еще одна копия этой церкви - Свято-Владимирский храм в Краснодарском крае. Он находится на его малой родине, в Усть-Лабинске.

Храм святого Архистратига Божия Михаила построен рядом с кладбищем русских солдат и офицеров, погибших в 1945 году. Фото: пресс-служба фонда "Вольное Дело".

КСТАТИ

В Австрии находится более трёхсот советских воинских захоронений. Фонд «Вольное Дело» предлагает помощь тем, кто хочет посетить могилы родных, погибших в Австрии в годы Второй мировой войны. Обращения принимаются по адресу info@volnoe-delo.ru или по телефону +7 (495) 653 81 43.

Отец Владислав проводит богослужения на местах захоронений советских воинов в 14 австрийских городах. Записки о молитвах можно подать онлайн на сайте храма или на странице в Facebook.