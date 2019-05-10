2019-05-10T02:20:36+03:00
Общество

Неля Кобзон: Я очень рада, что песни Иосифа Давыдовича исполняют его ученики

В Музее Тропинина, где развёрнута экспозиция "Женский вкус", в День Победы прошёл необычный концерт [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Неля Кобзон. Фото предоставлено пресс-службой Музея ТропининаНеля Кобзон. Фото предоставлено пресс-службой Музея Тропинина
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Мы уже рассказывали о том, что с марта этого года в столице, в «Музее Тропинина и московских художников его времени», работает выставка, где представлена коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания Заслуженного работника культуры Российской Федерации Нели Кобзон.

По нашим сведениям, супруга народного артиста СССР давно вынашивала идею создания такой экспозиции.

С весны эту выставку в тропининском музее посетили сотни человек, было и несколько коллективных экскурсий. В книге отзывов - масса восторженных отзывов.

И это при том, что сама Неля Михайловна не считает себя коллекционером - для нее представленные в музее экспонаты - «изящные вещи, украшающие жизнь и согревающие воспоминаниями».

Неля Кобзон: "Я очень рада, что ученики Иосифа Давыдовича поют его песни".

А в День Победы в Музее Тропинина прошла необычная встреча - здесь собрались ученики Иосифа Кобзона (язык не поворачивается назвать их бывшими, потому что великий певец и педагог вложил в них столько!). Здесь же состоялся концерт, посвящённый Дню Победы, - своё мастерство показали будущие артисты - студенты из Института Театрального искусства имени И.Д.Кобзона. Праздник был организован при поддержке Н.М.Кобзон и участии директора Колледжа культуры и искусств имени И.Д. Кобзона из Кемерова Натальи Павлюк.

- За многие десятилетия я привыкла, - сказала, обращаясь к собравшимся, Неля Михайловна, - что Иосиф Давыдович в День Победы давал по 8 концертов, сейчас , когда этого нет, я очень рада, что его песни, произведения из репертуара исполняют его ученики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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