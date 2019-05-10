Ученые открыли новый способ борьбы с бактериями

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается современная медицина – это устойчивость бактерий, вызывающих заболевания, к антибиотикам и другим противомикробным препаратам. По данным Всемирного банка, резистентность бактерий к антибиотикам становится причиной почти 700 тысяч смертей ежегодно: от одного только туберкулеза гибнет почти 230 тысяч человек в год.

В качестве альтернативы антибиотикам ученые предлагают использовать бактериофаги – специальные генно-модифицированные вирусы, которые пожирают вредные бактерии. Именно этот метод лечения впервые в истории медицины опробовали Грэм Хетфулл, Ребека Дедрик и Карлос Гуерреро-Бустаманте из Питтсбургского университета (США).

В 2017 году их британские коллеги обратились к ним с описанием истории болезни двух своих пациентов с муковисцидозом. Это генетическое заболевание, при котором клетки организма вырабатывают слишком густую слизь. Из-за этого у больных возникают проблемы с легкими и дыханием. Кроме того, такая слизь реже обновляется и становится питательной средой для вредных бактерий. В случае с британскими подростками, это была микробактерия, близкая по типу туберкулезной палочке.

Бактерия не реагировала на лечение антибиотиками, и тогда американские ученые начали побор бактериофагов – вирусов, которые смогли бы уничтожить заразу. Чтобы не повредить клетки самого пациента, исследователи модифицировали геном вирусов.

К сожалению, когда антибактериальный набор был готов, один из пациентов скончался. Лечение опробовали на второй пациентке, 15-летней девушке. К тому моменту микобактерии расселились по всему ее организму, заселили часть печени и спровоцировали ужасные язвы на коже. Именно одну из язв ученые и использовали для апробации нового лечения. Тестовую рану обрабатывали антибактериальным коктейлем, а также вводили его пациентке внутривенно. Побочных эффектов при лечении почти не возникло, кроме небольшого жара в самом начале процедуры.

В результате тестовая язва стала заживать гораздо быстрее остальных, поэтому терапию продолжили и для остальных пораженных участков, а через девять дней девушку выписали домой. Спустя полгода печень и легкие пациентки стали работать гораздо лучше.

Исследователи описали этот случай в статье в журнале Nature. Несмотря на успешность лечения, авторы предупреждают: универсальных рецептов здесь нет, поскольку антибактериальный коктейль нужно подбирать индивидуально, и штаммы бактерий могут различаться даже у пациентов с одним и тем же заболеванием.

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