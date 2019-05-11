2019-05-11T01:17:15+03:00
Звезды

Заметно постройневшая Волочкова на Мальдивах ослепила поклонников грудью в стразах

Балерина улетела в отпуск вместе с любимым мужчиной [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Анастасия Волочкова составила пляжный гардероб в стиле "дорого-богато". Фото: кадр видео.Анастасия Волочкова составила пляжный гардероб в стиле "дорого-богато". Фото: кадр видео.
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Анастасия Волочкова вернулась на свои любимые Мальдивы: балерина улетела в отпуск на острова в Индийском океане. Едва приземлившись на одном из курортов, она тут же начала публиковать в Инстаграме пляжные фото и видео. Поклонники ахнули: за последнее время Анастасия заметно постройнела и выглядит потрясающе. Нарядившись в крошечный белый купальник, звезда балета похвасталась обновленным телом, сфотографировавшись на фоне океана.

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Мои любимые Мальдивы! Как же я с ними гармонична!
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Каждый раз Анастасия привозит с собой на Мальдивы целый чемодан купальников один откровеннее другого. В этот раз балерина решила составить себе пляжный гардероб в стиле дорого-богато – шик, блеск и много стразов. Нарядившись в усыпанный блестящими камнями зеленый купальник и спрятав глаза за темными очками в не менее сверкающей оправе, Анастасия зашла в воду и сняла видеообращение к поклонникам, которым она поделилась на своей страничке.

- Знаете, от чего я здесь больше всего кайфую? Здесь на пляже нет людей. Вообще. Это такое счастье. Порадуйтесь за нас, пожалуйста, - попросила Настя. - Умейте радоваться за других, а я всегда радуюсь за вас. Я вас всех очень люблю и передаю вам мальдивский привет от всего моего чистого сердца. Отдохну тут за вас, поплаваю.

«Такая красота, что смотреть больно», - наверняка написали бы поклонники в комментариях к посту, если бы Волочкова не закрыла их. Так что балерина осталась без комплиментов по поводу своей постройневшей фигуры. Хотя Анастасия и не упустила возможности пококетничать на этот счет:

- Люди, я открыла комменты на минутку, чисто улыбнуться. Да, я правда, в хорошей форме, - сообщила балерина. - Просто любовь творит чудеса! И работа над собой физическая ежедневная.

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Тепла вам в ленту. Будьте в форме, сохраняйте свет в душе и берегите любимых!
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На Мальдивы Анастасия прилетела вместе с любимым мужчиной. Артистка по-прежнему хранит интригу и не раскрывает имя возлюбленного, как и род его занятий. Балерина уверяет, что этот мужчина настолько дорог ей, что она не хочет ни с кем делить его и предавать их отношения публичной огласке.

- С моим любимым мы вместе уже 7 месяцев и 10 дней. Люблю тебя, дорогой! – написала Волочкова в Инстаграме.

На отдыхе Анастасия настолько расслабилась, что за ужином даже изменила своему любимому шпинату с макаронами. Отпускница опубликовала в Сториз видео своего ужина: на столе перед Волочковой – целая тарелка спагетти.

volochkova_artvolochkova_art
#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия
14977 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Я же худая, вы же знаете, но если я позволю себе это – это такая прелесть! Оказывается, вы такую вкусную еду едите! – восхитилась Анастасия.

Видимо, любимый мужчина убедил артистку, что хотя бы на отдыхе нужно баловать себя и есть то, что балеринам обычно запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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