Ресторанный критик Олег Назаров: «Крымские цены меня просто убили»

- Возможность вкусно поесть на отдыхе, попробовать незнакомые блюда — насколько это важно для привлечения туристов?

Очень важно. Я даже где-то читал, что 60% туристов ездят в новые места не для того, чтобы осматривать вулканы, мечети и пагоды, а чтобы поесть и выпить. Людям интересна новая для них кухня — не менее, чем достопримечательности. Есть идея составить гастрономическую карту России — думаю, это будет интересно и российским и зарубежным туристам.

- Сейчас активно развивается туризм в Крыму. В частности, винное направление. А для любителей вкусно закусить он интересен?

- У региона огромный потенциал, надо только его реализовать. Например, крымские барашки очень вкусные, нигде таких нет. И рыба — барабулька, луфарь, сарган, ставрида. Правда, слишком много масла используют при жарке — от этого вся рыба на один вкус. А цены меня просто убили! Калкан (крымская камбала) стоит 500-700 руб за 100 граммов. Спрашиваю, что так дорого. Говорят, сами на рынке берем за 1200-1400 за кг. Цены очень там поднялись по сравнению с украинским периодом.

- Почему?

- Таковы законы нашего бизнеса. Нигде нет такого количество проверяющих инстанций, которые могут тебя оштрафовать или закрыть, Нет нигде таких нелепых требований. Вот летние площадки для кафе сейчас появятся. Есть у них граница. Выставил посетитель стул на полметра за этот контур — тут же появился инспектор, сфотографировал и штраф 80 тыс. Это реальный случай, в Москве, на Мясницкой. Следующий штраф будет уже на полмиллиона. И контур обозначен не только на земле: если зонтик выступает за эту границу — тоже штраф.

Еще проблема: нигде нет таких арендных ставок. Везде 8-10% от оборота, а у нас если уложился в 30%, перекрестись и радуйся. И как следствие - наценку предприниматель делает не 100%, как во всем мире, а 200-300 а то и 500%. В результате в Европе 50-60% населения имеет возможность ходить в рестораны, на востоке — 80%, а у нас 3-4%. Да, в центре Москвы рестораны забиты, но я много езжу и знаю, что так далеко не везде.

Какой вид общепита наиболее популярен в России.

- Пивные заведения

- Узбекская и кавказская кухни

- Недорогая итальянская и японская,

- Мясные рестораны, кофейни.

- Оригинальная кухня конкретного региона.

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