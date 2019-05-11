Фаната ЦСКА оштрафовали за обидные стихи про «Спартак»

В вечном противостоянии футбольных команд ЦСКА и Спартак, похоже, со счетом 1:0 сейчас ведут красно-белые. И речь вовсе не об игре, а о фанатских разборках. На днях ярый поклонник «коней» Евгений Огурцов из Новочебоксарска, который свою любовь к ЦСКА выражал в стихотворной форме, оказался фигурантом административного дела. За поэзию, воспевающую любимую команду и одновременно унижающую игроков «Спартака», он был оштрафован на 10 тысяч рублей. Местный мировой суд посчитал, что творения фата-рифмоплета разжигают ненависть.

А вот нам с вами теперь поэзия опального фаната не доступна. Сразу после заседания суда молодой человек заблокировал свои страницы в социальных сетях и остановил продажу книг. Но кое-что узнать о нем все-таки удалось.

Первый сборник стихов «Голос трибун» под псевдонимом Евгений Росс он издал в 2018 году.

- Перед вами издательский дебют молодого писателя Евгения Росс. Сборник стихотворений - это отражение мыслей, чувств и жизненных ситуаций автора, связанных с любовью к футбольному клубу ЦСКА, который стал неотъемлемой частью его жизни, - такую рекламу давали книге сайты фанатов, где любой желающий мог заказать экземпляр.

Поговаривают, что первый тираж сборника разлетелся, как горячие пирожки. Книгу можно было купить на матчах команды или заказать онлайн. Цена была вполне приемлемой - 250 рублей за штуку. Книги пользовались такой популярностью, что их разыгрывали в качестве ценных призов на фанатских форумах. Спустя год вышел второй сборник.

Когда слава о книге докатилась до поклонников «Спартака», разгорелся грандиозный скандал. Поначалу болельщики двух команд спорили на просторах интернета, а потом кто-то из поклонников красно-белых не выдержан и подал заявление в полицию.

Сам поэт ситуацию никак не комментирует. Тем временем фанаты ЦСКА храбрятся и уверяют, что этот скандал лишь на пользу. По слухам, они уже объявили сбор средств, чтобы компенсировать автору затраты на штраф.

- Я успел купить эту книгу еще полгода назад. Так вот вчера друг попросил продать ее ему за 1000 рублей. Так что любая реклама хороша, - рассказал «КП» Олег Маслов.

Но в полиции эти эмоции не разделяют. За повторную попытку распространить в массы свои произведения автору грозит уже уголовное наказание.