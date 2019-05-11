Бритни Спирс вышла босиком из суда, где слушалось дело об ее психическом здоровье

Состояние психического здоровья Бритни Спирс обсуждалось вчера на заседании суда в Лос-Анджелесе. Слушание по делу об опеке над звездой было закрытым, но журналистам удалось выяснить некоторые подробности. Бритни Спирс, официальным опекуном которой является ее отец, попросила больше свободы. Но суд отклонил ходатайство звезды. Судья также решил, что 37-летней Бритни необходимо пройти независимую психиатрическую экспертизу. Следующее заседание суда состоится 18 сентября.

В прошлом месяце певица вышла из психиатрической клиники, куда, как намекнула мать артистки, Бритни могли определить насильно. Теперь же Линн Спирс потребовала разъяснений: на каких основаниях ее дочь удерживали в лечебнице. Впрочем, вполне вероятно, что Бритни была помещена в больницу не без оснований. Например, после слушания артистка покинула здание суда босиком – без носков и обуви. Певицу сопровождала ее мать Линн. У здания суда звезду ждали не только папарацци, но и армия преданных поклонников. Они держали в руках плакаты «Освободите Бритни» и требовали отменить опеку над ней, сообщает портал TMZ.

absolutebritneycom Бритни Спирс вышла из здания суда босиком.

Вопрос с опекой над Бритни был поднят после того, как ее официальный опекун Джеймс Спирс тяжело заболел. По информации источников из окружения, отец звезды фактически при смерти. В случае, если суд не освободит Бритни от опеки, ее мать Линн намерена попросить суд передать опекунство над дочкой ей.

С 2008 года Джейми является официальным опекуном дочери и уже 11 лет распоряжается ее финансами, а также следит за ее здоровьем. Без его разрешения Бритни даже не может выйти замуж или родить ребенка. Отец стал опекуном певицы после нервного срыва артистки, когда она месяц провела в реабилитационной клинике и потеряла родительские права на сыновей Шона и Джейдена. Бритни тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном и плотно сидела на наркотиках. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал. Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом дети артистки оставались одни без присмотра. Бритни прошла тогда курс лечения и завязала с наркотиками.

Бритни уже два года встречается с манекенщиком Сэмом Асгари.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня Бритни Спирс по-прежнему остается одной из самых богатых звезд планеты. В рейтинге самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes Спирс занимает 10-е место с доходом 30 миллионов долларов в год. Немалую долю в ее заработках занимали гонорары за шоу в Лас-Вегасе, которое она теперь отменила из-за болезни отца и собственного лечения. Всего же ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов.

Уже два года Бритни встречается с манекенщиком Сэмом Асгари. Парень младше звезды на 12 лет. Именно Сэм встречал Бритни у дверей психиатрической клиники, откуда она вышла в апреле. В соцсетях парень публикует нежные посты в поддержку возлюбленной.