2019-05-11T21:09:22+03:00
Звезды

Екатерина Шаврина встретилась с больной раком сестрой после пяти лет ссоры

Женщины перестали общаться посте аварии, в которой погибла их третья сестра
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина ШавринаЕкатерина ШавринаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Екатерина Шаврина впервые за пять лет встретилась с родной сестрой Радой. Женщины не общались с того самого момента, когда произошло ДТП, в котором погибла их сестра Татьяна.

Рада - сестра Екатерины Шавриной - считает певицу виновницей аварии. Трагедия разыгралась в 2014-м году. Екатерина Шаврина вместе с сестрами - Татьяной и Радой - ехала в подмосковный особняк. В какой-то момент артистка не справилась с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. От удара погибла Татьяна.

Сама Екатерина Шаврина несколько дней провела в больнице и не знала, что сестра умерла. "После ДТП я очнулась в больнице и кричала: «Где Таня, где Таня?» и еще год не могла прийти в себя", - призналась Шаврина в эфире программы "Эксклюзив".

После похорон Татьяны отношения Рады и Екатерины испортились. Женщины поссорились. Рада считала Екатерину виновной в ДТП. Родные сестры не общались пять лет.

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Народная артистка России Екатерина Шаврина
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Екатерина Шаврина не понимает, почему так произошло. По ее словам, она всегда заботилась о близких: каждой сестре купила по квартире и загородному дому.

На передачу пришла и Рада. Женщина сообщила, что до аварии у нее были прекрасные отношения с Екатериной, но после ДТП певица, по ее словам, перестала общаться с родственниками.

В студии Рада сообщила о том что у нее рак. О диагнозе она узнала недавно. Сейчас сестра готова примириться с Екатериной.

В студии программы женщины увиделись впервые за пять лет. Примирить сестер решил друг семьи, народный артист России Владимир Березин. В конце передачи он взял Екатерину и Раду за руки и попросил их уступить друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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