«Неужели такие фигуры нравятся мужчинам?»: Ольга Бузова напугала Инстаграм снимком в бикини

Ольга Бузова освоила еще одну точку на карте: поющая телеведущая прилетела дать концерт в Тольятти. Звезду «Дома-2» и ее коллектив поселили в живописном месте, располагающем к отдыху: зелень, природа и свежий воздух. Ольга решила воспользоваться солнечной погодой и немного позагорать. А заодно устроить фотосессию в бикини. Правда, свежие снимки телеведущей не порадовали подписчиков ее Инстаграма. Скорее, напугали: поклонники Бузовой опасаются, что Ольга в двух шагах от анорексии. Фотография певицы с торчащими ребрами вызвала шквал комментариев: ее фолловеры уверены, что Оля выглядит слишком худой, и ее пора кормить насильно.

buzova86 Кайф

На снимке соблюдены все золотые правила инста-фото: Бузова в мини-бикини стоит в томной позе, закрыв глаза и положив руку наголову. Ольга, конечно, была уверена, что она выглядит сексуально. Но ее подписчики придерживаются другого мнения: «Все, я уже сфоткал, можешь выдохнуть», «Оля, вы хоть что-то кушаете?», «Неужели такие фигуры нравятся мужчинам?», «Торчащие ребра – это уже перебор», «Олечка, мне кажется, вас пора кормить насильно», - пишут фолловеры в комментариях.

Не порадовал поклонников и снимок Ольги в бикини со спины, на котором ее попа предстает во всей красе. В посте Бузова вообще-то порассуждала на тему любви и мужчин, но вид ее «пятой точки» крупным планом явно сбил поклонников с толку.

- Рядом с мужчиной многое можно пережить. При условии, что у вас есть общее завтра. Зачем давать надежду человеку, если ты знаешь, что вы никогда не будете вместе? Любовь - это выбор и уверенность в своем выборе. Любят не за что-то, любят вопреки. Жалея, набивая шишки, грызя землю, наперекор всему миру... – глубокомысленно написала звезда «Дома-2». - Не играйте чувствами других, потому что судьба в ответ может сыграть злую шутку с вами. Любовь - это взаимность, любите и будьте любимы! И помните, Миром правит Любовь. Ваша Оля.

buzova86 Рядом с мужчиной многое можно пережить. При условии, что у вас есть общее завтра.

«Но причем тут фото в трусах?», - недоумевают поклонники и советуют Ольге чуть меньше зацикливаться на своем теле – мол, мужчины ценят в женщине не эффектно оттопыренную попу, а душевное тепло и понимание.

И уж совсем не порадовало фолловеров видео Ольги с парнями из ее подтанцовки. В ролике певица позирует в черном топике рядом с двумя накачанными парнями с кубиками на прессе. «То чувство, когда у парней рядом грудь больше, чем у тебя», - прокомментировали поклонники пост Бузовой.