Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе и красивее, чем она

Пока Меган Маркл наслаждается счастьем материнства (супруга принца Гарри 6 мая родила ему первенца Арчи), ее бывший муж тоже не теряет времени даром и налаживает свою семейную жизнь. Голливудский продюсер Тревор Энгельсон сыграл свадьбу всего через несколько дней после родов своей экс-супруги. 11 мая он женился на своей подруге Трейси Керленд.

Свадьба прошла в Калифорнии: невеста была в очаровательном кружевном платье, жених – в неожиданно розовом костюме. Снимками новоиспеченных молодоженов поделились в Инстаграме друзья новобрачных.

- Это самая любящая пара на планете, - прокомментировали они свадебные фотографии Тревора и Трейси.

Тревор женился на своей подруге Трейси Керленд. Фото: Инстаграм.

Избраннице 42-летнего Тревора 31 год. Трейси – диетолог, специалист по здоровому питанию. До того, как пожениться, пара встречалась три с половиной года. Многие друзья Энгельсона считают, что она гораздо красивее Меган Маркл, и уж конечно больше подходит Тревору – ведь она не так амбициозна, как его бывшая.

Меган Маркл вышла замуж за Тревора Энгельсона в 2011 году, до свадьбы они встречались 7 лет. Свадьбу молодожены устроили на Ямайке, прямо на пляже. Супруги прожили в браке до 2013 года, пока окончательно не поняли, что жизнь на две страны (Тревор – в Лос-Анджелесе, Меган – в Торонто, где она снималась в сериале «Форс-мажоры») – не самая лучшая идея для брака. К тому же Меган стремительно набирала популярность, а ее муж так и прозябал в тени.

К слову, бракосочетание Меган Маркл и Тревора Энгельсона было куда как более зажигательным, чем вторая свадьба продюсера. Британская пресса выяснила пикантные подробности: оказывается, нынешняя супруга принца Гарри раздавала гостям на своей свадьбе марихуану. Таблоид The Sun опубликовал переписку счастливых молодоженов и их друзей, в которой они обсуждают покупку марихуаны. В то время каннабис на Ямайке был запрещен, поэтому жених и невеста попросили сотрудников отеля, в котором остановились гости торжества, помочь им с приобретением наркотика.

jesslacher So in love with their love #t t

Марихуана была упакована в праздничную обертку — Меган специально заказала для травки мешочки из муслина. Их разложили в сумки с подарками, которые молодожены традиционно преподносят гостям на свадьбе. В переписке одна из подруг как раз советует Меган купить для марихуаны специальные пакеты, на что актриса отвечает, что уже сделала это. Как сообщает издание, Меган даже собственноручно скручивала самокрутки и вставляла в них фильтры, прежде, чем разложить в подарочные пакеты.