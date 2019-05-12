2019-05-12T02:22:52+03:00
Звезды

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе и красивее, чем она

Голливудский продюсер Тревор Энгельсон сыграл свадьбу через несколько дней после того, как его бывшая родила первенца принцу Гарри
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Меган Маркл вышла замуж за Тревора Энгельсона в 2011 году, до свадьбы они встречались 7 лет. Фото: Facebook.Меган Маркл вышла замуж за Тревора Энгельсона в 2011 году, до свадьбы они встречались 7 лет. Фото: Facebook.
Изменить размер текста:

Пока Меган Маркл наслаждается счастьем материнства (супруга принца Гарри 6 мая родила ему первенца Арчи), ее бывший муж тоже не теряет времени даром и налаживает свою семейную жизнь. Голливудский продюсер Тревор Энгельсон сыграл свадьбу всего через несколько дней после родов своей экс-супруги. 11 мая он женился на своей подруге Трейси Керленд.

Свадьба прошла в Калифорнии: невеста была в очаровательном кружевном платье, жених – в неожиданно розовом костюме. Снимками новоиспеченных молодоженов поделились в Инстаграме друзья новобрачных.

- Это самая любящая пара на планете, - прокомментировали они свадебные фотографии Тревора и Трейси.

Тревор женился на своей подруге Трейси Керленд. Фото: Инстаграм.

Тревор женился на своей подруге Трейси Керленд. Фото: Инстаграм.

Избраннице 42-летнего Тревора 31 год. Трейси – диетолог, специалист по здоровому питанию. До того, как пожениться, пара встречалась три с половиной года. Многие друзья Энгельсона считают, что она гораздо красивее Меган Маркл, и уж конечно больше подходит Тревору – ведь она не так амбициозна, как его бывшая.

Меган Маркл вышла замуж за Тревора Энгельсона в 2011 году, до свадьбы они встречались 7 лет. Свадьбу молодожены устроили на Ямайке, прямо на пляже. Супруги прожили в браке до 2013 года, пока окончательно не поняли, что жизнь на две страны (Тревор – в Лос-Анджелесе, Меган – в Торонто, где она снималась в сериале «Форс-мажоры») – не самая лучшая идея для брака. К тому же Меган стремительно набирала популярность, а ее муж так и прозябал в тени.

К слову, бракосочетание Меган Маркл и Тревора Энгельсона было куда как более зажигательным, чем вторая свадьба продюсера. Британская пресса выяснила пикантные подробности: оказывается, нынешняя супруга принца Гарри раздавала гостям на своей свадьбе марихуану. Таблоид The Sun опубликовал переписку счастливых молодоженов и их друзей, в которой они обсуждают покупку марихуаны. В то время каннабис на Ямайке был запрещен, поэтому жених и невеста попросили сотрудников отеля, в котором остановились гости торжества, помочь им с приобретением наркотика.

jesslacherjesslacher
So in love with their love #t t
77 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Марихуана была упакована в праздничную обертку — Меган специально заказала для травки мешочки из муслина. Их разложили в сумки с подарками, которые молодожены традиционно преподносят гостям на свадьбе. В переписке одна из подруг как раз советует Меган купить для марихуаны специальные пакеты, на что актриса отвечает, что уже сделала это. Как сообщает издание, Меган даже собственноручно скручивала самокрутки и вставляла в них фильтры, прежде, чем разложить в подарочные пакеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко заявил, что он создал «одну из самых сильных армий Европы»
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Доверчивого ветврача в Москве обманули, заставив потратить 12,5 тысячи рублей
Порошенко уволил замглавы своей президентской администрации
В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество
В Москве задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора
Тело журналиста Сергея Доренко решили кремировать
Звезде «Игры престолов» Эмилии Кларк не понравилась восковая фигура Дейенерис в Дублинском музее
Трамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товары
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне
Помощника московского прокурора обнаружили мертвым с галстуком во рту
Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупции
В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
"Надо осторожно ездить!": в Сети опубликовали видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона
В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко