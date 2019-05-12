Илья Ковальчук: У нас 22 капитана

Сборная России по хокею уже определились с составом и ждет первого серьезного теста на чемпионате мира в Словакии – в понедельник играем с Чехией (17.15 мск).

Как же удобно по датам проходит чемпионат мира! Раньше мы ломали голову, ждали до самого плей-офф, кто же прилетит в сборную России, кто там освободится от розыгрыша Кубка Стэнли. Но подвинули старт турнира на 10 мая – и уже никаких загадок.

Наша команда собрала рекордное количество игроков НХЛ. Назовем их имена.

Вратари: Андрей Василевский («Тампа») , Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Защитники: Владислав Гавриков («Коламбус»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Михаил Сергачев («Тампа»), к игре с австрийцами подтянулся Никита Задоров («Колорадо»).

Форварды: Никита Кучеров («Тампа-Бей»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - «Вашингтон»), Евгений Малкин (Питтсбург»), Илья Ковальчук (Лос-Анджелес»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Никита Гусев («Вегас»).

Две трети команды. Настоящий звездный десант. Правда, в последний раз подобное кончилось плохо, когда на ЧМ-2000 в Питере мы собрали 14 игроков НХЛ во главе с Павлом Буре. Но они с таким треском провалились, что сборная России заняла лишь 11-е место. Ниже мы никогда не падали…

Впрочем, уже первый матч с норвежцами рассеял тревоги (5:2). Три атакующих звена, надежный вратарь, мобильная оборона. И даже воскресная игра с Австрией – не показатель. Первые выводы будем делать по матчу со сборной Чехии в понедельник (17.15 мск).

Вот как раз чехи – это грозная сила. Команда под предводительством известного нам пана Милоша Ржиги, который выводил «Атлант» в финал Кубка Гагарина, а потом руководил СКА, сначала вынесла грозных шведов (5:2), а потом расправилась с норвежцами (7:2). Это будет сшибка двух атакующих команд, и здесь уже наш трехглавый дракон должен показать себя во всей красе.

Да, так уже называют сборную России. Трехглавый – потому что к прессе мы выводим не одного капитана Ковальчука, а еще и Овечкина с Малкиным. Когда у Ильи спрашивают, не странно ли ему обладать буквой «С» при таком обилии звезд в команде, он отвечает: «У нас тут 22 капитана».

На самом деле, в заявку включается 25 человек, но вратарь не может быть капитаном по правилам хоккея. Кстати, одно место пока вакантно – на него претендуют два защитника, два Артема: Зуб (СКА) и Блажиевский (ЦСКА). Но это – нюансы. А так сборная России уже в полном составе и начала набирать ход на чемпионате мира на пути к золотым медалям. Наших болельщиков устроит только такой результат.

Братислава.