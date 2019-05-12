Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0». Грандиозный арт-проект, которому в этом году исполняется 5 лет, перезапущен в новом формате. Теперь он разросся до арт-кластера и объединяет фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Форум продлится полгода, до 5 октября, и примет 15 тематических смен. Увлеченные творчеством молодые люди со всей России будут общаться, учиться, делиться опытом и показывать свои работы в формате арт-кластера, новой площадкой которого стала бухта Капсель в «Солнечной долине». Организатором форума «Таврида» является «Центр развития культурных инициатив».

Форум открылся праздничным концертом в городе Судак рядом с бухтой Капсель: зрители увидели шоу барабанщиков, танцевальный флешмоб и выступление специально приглашенных гостей - Гузель Хасановой и ST. Эффектной точкой в финале праздника стал салют.

Зрителей ждали шоу барабанщиков, танцевальный флешмоб и салют. Фото: пресс-служба форума «Таврида 5.0».

- В новом месте мы решили сделать открытие форума большим и общим с местными жителями праздником, - рассказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сершей Першин. - Грандиозный перезапуск «Тарвиды» – это большое событие для всех. Для молодых деятелей культуры и искусств – это новые, еще более широкие возможности для самореализации и профессионального роста. А для местных жителей – это уникальное и привлекательное для ценителей культуры место по соседству. Мы здесь всерьез и надолго, дальше – больше!

Участники форума готовят для жителей Судака сюрприз - 3D-граффити площадью 225 кв. метров: наверняка такой арт-объект станет местной туристической достопримечательностью. На первую смену форума «Таврида 5.0» в Крым съехались молодые люди из 85 регионов России. Именно они станут соорганизаторами форума и фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ». Центром фестиваля станут 8 арт-кварталов - тематические креативные пространства, где поселятся по направлениям художники, музыканты, танцоры, деятели кино и театра. Они будут представлять свои работы, общаться и участвовать в мероприятиях форума. Предполагается, что фестиваль будет самой большой в стране площадкой для кастингов. Зрителями арт-кластеров станут жители Крыма, а так же туристы, отдыхающие на полуострове.

Руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сершей Першин уверен: грандиозный перезапуск «Тарвиды» – это большое событие для всех. Фото: пресс-служба форума «Таврида 5.0».

- Вторая большая часть фестиваля - это мероприятия на главной сцене, на ней будет происходить множество различных фестивалей внутри фестиваля, например, к нам приедет «Нашествие», - рассказал Сергей Першин. - Кроме того, там состоится большой рэп-фестиваль от наших партнеров «Black Star».

«Таврида» - это еще и уникальная образовательная площадка, которая уже пять лет становится путевкой в жизнь для многих профессионалов.

- В прошлом году я выиграла на Тавриде грант на свой проект для развития молодых музыкантов и композиторов в Новосибирске, - рассказала участница форума Юлия Юрченко. - Это было толчком для развития нашей школы, нас заметила региональная администрация и даже Министерство культуры. В этом году я организую уже глобальный культурный проект.

Для молодых деятелей культуры и искусств форум – это новые, еще более широкие возможности для самореализации и профессионального роста. Фото: пресс-служба форума «Таврида 5.0».

По словам организаторов, в этом году они разыграют на творческие проекты 300 миллионов рублей, 180 из которых получат участники форума.

- Наши выпускники достигают новых высот, становятся финалистами национальных и международных конкурсов, успешно издают книги, выпускают песни, организуют собственные выставки, - отмечает Сергей Першин. - Здесь все направлено на создание условий для самореализации и профессионального роста – от постоянных кастингов до грантового конкурса.