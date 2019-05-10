Каннский фестиваль 2019: Русская «Дылда» на Лазурном Берегу

В этом году Каннский фестиваль снова стал мероприятием для кинематографических генералов. Обычно сюда десятилетиями приглашают одних и тех же режиссеров, иногда - для разнообразия - кому-нибудь из них отказывая (тогда это вызывает скандал, чему тоже всегда рада каннская администрация). В прошлом году явно по вынужденным причинам (многие ожидаемые фильмы оказались либо не готовы, либо выбрали местом премьеры осенние фестивали) до основного конкурса были допущены новые или относительно новые имена, в том числе Кирилл Серебренников с «Летом». В этом году старожилы снова в седле, поскольку поспели их новые фрукты.

Номенклатура и женщины

Из ветхозаветных старцев в программе присутствуют знаменитый англичанин, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Кен Лоуч (82 года), итальянец Марко Белоккио (79 лет), американский классик Терренс Малик (75 лет), далее следует массив участников, кому иногда сильно за 60, - испанец Педро Альмодовар, американец Джим Джармуш, бельгийские братья Дарденны. Однако и самый молодой режиссер конкурса канадец Ксавье Долан (30 лет) - тоже член каннской номенклатуры, неоднократный участник этого фестиваля. Среди других завсегдатаев, остающихся актуальными авторами, - культовый кореец Пон Джун-хо с фильмом «Паразит», румын Корнелиу Порумбою со «Стукачами», американец Айра Сакс с «Фрэнки». С недавних времен фестивали обязали включать в себя женское творчество - в этом году сразу трем дамам повезло (Жюстин Триет, Джессика Хауснер, Селин Шамма), и этот раздел конкурса внушает наибольшую тревогу. Открывается фестиваль комедийным фильмом Джармуша «Мертвые живые мертвецы», чье название может обернуться девизом фестиваля и в котором снялись Билл Мюррей, Тильда Свинтон и Игги Попп.

Наши во Франции: фильм Кантемира

В этом году в основном конкурсе для российских режиссеров снова места не нашлось - новый фильм Кантемира Балагова «Дылда» (продюсер Александр Роднянский) вновь определили во второй по значению конкурс «Особый взгляд». Одна из главных надежд нашего кино - ученик Александра Сокурова Балагов уже участвовал в этой программе со своим дебютом «Теснота», а в прошлом году даже был членом жюри. Его новый, очень ожидаемый фильм - экзистенциальная драма, действие в которой происходит сразу по окончании Великой Отечественной войны. В программе «Особый взгляд», являющейся эпицентром «крутого артхауса», конкурентами Балагова будут вполне себе культовые авторы - Альберт Серра, Брюно Дюмон, Кристоф Оноре и другие.

Также в Каннах в конкурсе киношкол Cinefondation будет представлен короткометражный фильм Олеси Яковлевой под сложным названием «Сложноподчиненное». А в престижной независимой секции «Двухнедельник режиссеров» покажут полностью снятую в США картину Кирилла Михановского «Дай мне свободу», действие которой происходит в российских эмигрантских кругах.

Элтон Джон и другие

За приток звезд в Канны обычно отвечает внеконкурсная программа, в последние годы заметно захиревшая. Если в прошлом году здесь показали уже забытый фильм «Соло» из вселенной «Звездных войн» (причем даже не в ранге премьеры), то в этом за основной гламур будет отвечать «Рокетмен» - музыкальный биопик Элтона Джона, на который возлагают некоторые надежды в виду глобального успеха художественно-примитивной «Богемской рапсодии». Предполагается, что сам Элтон произведет на красной дорожке фурор, которого не удается добиться другими способами. Из более интересных внеконкурсных событий - показ двух частей сериала Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Культовый датчанин Рефн знаменит своими предшествующими кинофильмами «Драйв» и «Неоновый демон», и сериал им ничуть не уступит.

На Западе новая фишка: снимать фильмы о музыкантах. На этот раз представят картину «Рокетмен» про Элтона Джона. Фото: Кадр из фильма

В сменившей руководство параллельной программе «Двухнедельник режиссеров» в этом году много жанровых фильмов - в том числе фильмы ужасов «Red11» Роберта Родригеса, «Ребенок-зомби» Бертрана Бонелло, «Раны» Бабака Анвари и «Маяк» Роберта Иггерса с Робертом Паттинсоном, а также короткометражка автора «Позови меня своим именем» Луки Гуаданьино «Ошеломительная девушка».

Опубликован первый трейлер фильма Рокетмен .

Жюри

Полностью составы жюри на момент подписания номера еще не были объявлены. Известны лишь фигуры председателей. В «Особом взгляде» это ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки, чей фильм «Капернаум» был в этом году номинирован на «Оскара». Президентом жюри основного конкурса будет знаменитый мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор «Бердмена» и «Выжившего» - он станет первым латиноамериканцем, возглавлявшим каннское жюри за всю историю фестиваля. Учитывая тот факт, что друг и коллега Иньярриту - Бенесио дель Торо только что возглавлял жюри в Венеции, где наградил еще одного их мексиканского коллегу и друга - Альфонсо Куарона за «Рому», можно точно сказать, кто именно сегодня рулит в кино.

СПРАВКА «КП»

Кто из отечественных режиссеров отличился?

Отечественная картина лишь однажды становилась лауреатом «Золотой пальмовой ветви»: в далеком 1958 году этой награды был удостоен фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Чаще присуждался второй по значению приз, Гран-при жюри, - «Солярису» Андрея Тарковского в 1972 году, «Сибириаде» Андрея Кончаловского в 1979-м, «Покаянию» Тенгиза Абуладзе в 1987-м, «Утомленным солнцем» Никиты Михалкова в 1994-м.

В постперестроечное время российское кино в Каннах исправно представляли два режиссера - Павел Лунгин (в 1990 году «Такси-блюз» наградили призом за режиссуру, а в 2000-м «Свадьбу» - за лучший актерский ансамбль) и Александр Сокуров («Молох» получил приз за лучший сценарий, в конкурсе участвовали «Телец», «Русский ковчег», «Отец и сын», «Александра»). Сейчас наиболее обласканный Каннами российский режиссер - Андрей Звягинцев. Ни один из его фильмов не уезжал с фестиваля без наград.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Однажды в Голливуде и Трубчевске

За несколько дней до начала фестиваля в его официальную программу были включены несколько фильмов - в том числе долгожданная эпическая комедия Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и еще один российский фильм - «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.

Девятый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» с участием Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Марго Робби, Аль Пачино и Курта Рассела вошел в главную конкурсную программу. Фильм «Однажды в Трубчевске», как и «Дылда», стал участником второго по значению конкурса - «Особый взгляд».

В новом фильме Тарантино одну из главных ролей сыграет Леонардо ДиКаприо. Фото: Кадр из фильма

Слово «однажды» в названиях - это все, что объединяет эти картины, отличающиеся друг от друга так же, как провинциальный городок Трубчевск в Брянской области отличается от Лос-Анджелеса и Голливуда.

Однажды в Голливуде (Тарантино, 2019).

Дебютная лента Ларисы Садиловой «С днем рождения» в 1998 году победила в конкурсе дебютов «Кинотавра», в 2003 году она выиграла Роттердамский и Варшавский кинофестивали с фильмом «С любовью, Лиля», но имя Садиловой незаслуженно долго оставалось известным лишь в узких кинематографических кругах. С включением в каннскую программу ее нового фильма - обыкновенной и абсолютно универсальной истории любовных отношений дальнобойщика и вязальщицы, тайно и буднично изменяющих своим супругам, - режиссер вошла в высшую лигу отечественных кинематографистов, с чем ее можно только поздравить.