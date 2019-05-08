Кто рано встает, тому с сексом везет

Авторитетный институт изучения общественного мнения One Рoll по заказу американского производителя матрасов провел опрос среди двух тысяч жаворонков и сов. Результаты публикует немецкий журнал Focus. Оказалось, что жаворонки, хотя и рано встают, спят в среднем 7 часов. На час дольше сов. Ранние пташки увереннее идут по жизни, больше зарабатывают. Романтики в душе, они верят в любовь с первого взгляда, предпочитают постоянные отношения и... чаще занимаются сексом. В среднем трижды в неделю. А любители бодрствовать по ночам - лишь дважды. Правда, и у жаворонков есть недостатки. Судя по опросу, они чаще храпят и больше ворочаются в кровати. Хотя, возможно, это просто поклеп постельных партнеров, которые по ночам долго не могут заснуть...

Жизнь по солнечным часам

- Исследование достоверное, - подтвердил руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. - Нам, специалистам в этой сфере, многое уже известно.

- И даже разница в частоте секса не фейк?

- Конечно! Сон имеет огромное значение для здоровья человека, определяет продолжительность жизни, ее качество, ту же сексуальную активность... Норма для большинства - 7 - 9 часов. Жаворонки проводят в постели в среднем 7 часов. Норма! Отсюда хорошие результаты во всем.

При недостатке сна продолжительность, качество жизни снижаются. Как и при избытке - свыше 9 часов. Совы спят в среднем 6 часов, на час меньше нормы, что вызывает ухудшение самочувствия, дневную сонливость. Потому и сексом они занимаются реже.

Скажу больше: хронический недосып влияет даже на активность нашего генома. Если лишить человека пищи, максимально он может прожить 72 суток. Без воды - 18 суток. Без сна - максимум неделю. Хотя описан случай в 11 суток, но это точно не доказано.

Кто рано встает, тому с сексом везетФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Можно днем свою семичасовую норму проспать, а ночью бодрствовать...

- Не пройдет. Главным регулятором всех околосуточных процессов является солнечный свет. Жаворонки живут по солнечным часам, в соответствии с ритмами природы. Днем бодрствуют, совмещая график сна с темным временем суток. Это очень важно. Особенно сейчас, в весенне-летнее время, когда солнышко рано поднимается. Солнечного света, попадающего на сетчатку глаза, достаточно, чтобы подавить выработку гормона мелатонина. Зато в вечернее время концентрация мелатонина в организме начинает увеличиваться. Достигая максимального значения между полуночью и 5 часами утра. Это самая лучшая пора для здорового сна.

- Недаром мелатонин прозвали гормоном сна!

- На самом деле это гормон ночи. Он дает сигнал всему организму, что пора спать. В нашем организме есть главные биологические часы, они находятся в передней части гипоталамуса. Их стрелки ежедневно запускаются и подводятся солнечным светом. Но помимо них в каждой клетке организма есть собственные часы со своим циферблатом. На нем не 24 часа, а 12, 6 и т. д. Мелатонин с кровотоком доходит до каждой клетки. Через мембрану ядер проникает внутрь и воздействует на геном. По сути, заставляет работать в определенном ночном режиме. Пока человек спит, идет восстановление, укрепление его физического, психического здоровья, чистка организма и другие важные процессы.

Когда утренняя зарядка во вред

- Выходит, права русская поговорка «Кто рано встает, тому бог подает». Пораньше ложись и пораньше вставай...

- На первый взгляд все действительно просто. Но процесс сна у человечества все больше и больше нарушается, его качество ухудшается за счет резкой активизации социальной жизни, появления искусственного света, всевозможных гаджетов. Во многих странах средняя продолжительность сна за последние сто лет упала с 8 до 6 часов. А в некоторых мегаполисах - уже менее 6 часов. Мы тратим миллиарды долларов на медицину, чтобы лечить болезни. А их уровень не снижается. Рак, диабет, те же нейродегенеративные недуги... И в то же время мы сами способствуем росту заболеваемости, разрушая свой сон.

- Сами вы к каким «птичкам» относитесь?

- Жаворонки, совы - традиционное деление. Между этими полюсами - голуби, меняющие ритм по необходимости. Студентом я был совой. Это общемировая тенденция. Молодежь социально активна, хочет успеть на дискотеки, прочие ночные мероприятия и т.д. Поэтому большинство людей в этом возрасте совы. Хотя есть 10 процентов жаворонков от рождения, остающихся ими в любом возрасте.

С годами и многие совы переводят стрелки внутренних часов, превращаясь в жаворонков. Так случилось и со мной. Сейчас мне 51 год. Стараюсь ложиться до 22.30. Просыпаюсь в 5 - 6 утра. Физическая нагрузка с утра - от полутора до двух часов.

- А правда, что совам делать серьезную зарядку утром нежелательно?

- Да. У них режим сдвинут, рассогласование со светом и физической активностью. Организм попросту не готов к большой физической нагрузке с утра.

- Жаворонки завтракают обычно до 10 утра. Углеводы уходят в энергию. Поздние завтраки сов больше откладываются в жир, слышал я такое мнение.

- Они и ужинают поздно, переедают на ночь, набирают лишний вес. А ожирение, как известно, способствует развитию многих болезней.

- Действительно ли у сов чаще случаются инфаркты, язвы?

- Это наблюдательные исследования. Поэтому нельзя говорить о причинно-следственных связях, можно только предполагать.

Александр Калинкин

- Как точно определить, кто ты по хронотипу?

- Нет жестко лимитированных временных рамок. Условно говоря, ночь - с 23.00 до 7.00. Хронотип определяется временем засыпания - пробуждения. Позднее - сова, раннее - жаворонок.

- А если не спится - можно самому решить проблему таблетками?

- Все сонные таблетки отпускают по рецепту врача. Кроме мелатонина.

- Пробовал, не помогает.

- К сожалению, реклама этого препарата очень далека от истины. Есть более 80 видов нарушений сна. В 79 из них мелатонин врачами не используется. Этот препарат рекомендован при перемещении между часовыми поясами с разницей больше 3 - 4 часов, чтобы перевести стрелки внутренних часов на новый режим. Но если человек принимает мелатонин и находится в освещенном месте, могут быть неблагоприятные последствия для здоровья. Так что надо осторожно к нему относиться.

УГРОЗА

Удар по памяти и здоровью

- Мы проводили исследование в одном из московских институтов,- рассказывает сомнолог Александр Калинкин. - Опросили полторы тысячи студентов. И ужаснулись! 80 процентов из них ложатся спать в интервале с 12 до 3 часов ночи. Это заведомо ухудшает процесс обучения. С утра надо идти на занятия, лекции. Недоспав, студенты в течение дня хуже себя чувствуют, плохо воспринимают учебный материал. А ведь по ночам, во сне у человека происходит один из важных процессов - консолидация памяти. Переход ее из временной в постоянную, то есть запоминание материала.

Недавно мы провели опрос свыше 5000 респондентов более чем в 300 населенных пунктах РФ, включая 12 основных городов России. Главная возрастная группа исследования - люди от 20 до 30 лет.

40,9 процента опрошенных имели избыточную дневную сонливость. Это наблюдается не только в России, но и во всем мире. Цивилизация не досыпает ночью. Фактически идет мировая пандемия нарушений сна, без учета которой невозможно правильно лечить любое заболевание, особенно хроническое.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Добирать по выходным не получится

Советы доктора Калинкина.

Оцените свое состояние после подъема. Если просыпаетесь с хорошим настроением, у вас высокая работоспособность, положительные эмоции - все прекрасно. Если же поднимаетесь с трудом, плохим настроением, постарайтесь изменить ситуацию.

1. Старайтесь всю неделю засыпать и просыпаться в одно и то же время. Большинство, увы, не досыпают по будням и стараются добирать по выходным. Норма сна - от 7 до 9 часов.

2. Важна максимальная совмещенность со световым периодом. В течение дня старайтесь находиться в максимально освещенных солнцем местах. Вечером, наоборот, уменьшайте воздействие искусственного света (лампы, гаджеты, компьютер, телевизор, мобильники и т.д.).

3. Не употребляйте по вечерам кофеина, никотина, алкоголя. Они ухудшают качество сна, смещают время засыпания, человек искусственно превращается в сову.