Мир, май, хоккей! Почему чемпионат мира 2019 станет самым крутым за всю историю ледовых битв

Впервые мировое первенство по хоккею стартует так поздно - 10 мая. Обычно оно начиналось на несколько дней раньше, и все сборные лихорадило в ожидании пополнения из-за океана. Но теперь Международная федерация хоккея решила подстроиться под НХЛ, где к тому времени уже завершится второй этап розыгрыша Кубка Стэнли. А это значит, что большинство звезд, чьи команды вылетят из плей-офф, будут свободны. Так что сборные Швеции, Финляндии, Чехии, не говоря уже про команды Канады и США, будут дожидаться своих бравых энхаэловцев.

«Просто хочу отдохнуть»

Хотя есть громкие отказы. Так, партнер Евгения Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби отказался ехать на ЧМ под предлогом «просто хочу отдохнуть». Не будет в Словакии и других канадских грандов - Коннора Макдэвида, Клода Жиру... Но набор звезд у «кленовых листьев» все равно внушительный, и лидером команды может стать каждый.

Не приедет и финский вундеркинд из «Виннипега» 21-летний Патрик Лайне...

Звездный десант

Зато в сборной России звездное пополнение. На этот раз «Питтсбург» Евгения Малкина, побеждавший в Кубке Стэнли в 2016 и 2017 годах, сенсационно вылетел в первом туре плей-офф. Проиграла всухую свою серию и «Тампа», за которую выступает лучший бомбардир этого сезона Никита Кучеров, набравший в регулярном чемпионате НХЛ рекордные для российских хоккеистов 128 очков. Не прошел дальше и прошлогодний обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон», где играют сразу три наших хокеиста: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. А капитан сборной Илья Ковальчук и вовсе провалил сезон со своим «Лос-Анджелесом». Все они приехали в сборную, и у всех есть возможность на красивое завершение сезона.

Кстати, в таком звездном составе наша команда на чемпионатах мира не собиралась очень давно. А Малкин, Овечкин и Ковальчук с первых матчей чемпионата не играли вместе уже 12 лет! После ЧМ-2007 либо Малкин, либо Овечкин приезжали уже по ходу турнира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помогать сборной не надо: за нее надо играть!

Во время подготовки сборной России мы поговорили с легендарным хоккеистом сборной СССР, 8-кратным чемпионом мира Борисом Михайловым.

- Борис Петрович, ЦСКА в этом сезоне сделал дубль - выиграл и регулярный чемпионат КХЛ, и Кубок Гагарина, после чего сразу семеро армейцев были вызваны в сборную...

- Да, они своей игрой за клуб заслужили, чтобы побороться за место в основном составе. Я всегда говорил: в сборной должны играть все сильнейшие. Независимо, в какой лиге они выступают.

- Но вот сколько из них доберутся до Словакии? Звезды НХЛ обычно долго раскачиваются, а потом «спешат на помощь».

- Помогать сборной не надо. За нее надо играть. Это две разные вещи.

- В этом году чемпионат начинается позже обычного.

- Это очень здорово. Приедут все лучшие представители своих стран. Команды будут намного сильнее, а значит, станет пожестче отбор и проход в любую стадию чемпионата мира. При этом болельщики увидят интересный хоккей, а в стране, которая проводит этот чемпионат, будет настоящий праздник. Выиграют все.

- На Олимпиаде-2014 в Сочи, где играли все лучшие энхаэловцы, сборная России добралась только до четвертьфинала. А вот в Пхенчхане-2018, куда игроков НХЛ не отпустили, мы победили... Сейчас наши соперники комплектуют сборные по сочинскому варианту...

- Я не люблю сравнивать. То, что было в Сочи-2014, прошло и забыто. Мы сегодня вот здесь. Будет интересно. Упорная борьба, потому что сборные поднимут уровень своего мастерства. За счет игроков НХЛ, которые приедут играть за национальные команды.

СПРАВКА «КП»

Чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет в двух городах Словакии - Братиславе и Кошице. Групповой этап продлится с 10 по 21 мая, четвертьфиналы состоятся 23 мая, полуфиналы - 25-го, а финал и матч за «бронзу» - 26 мая 2019 года. Всего на турнире будет сыграно 64 матча.

В ходе группового этапа каждая команда проведет по семь матчей - со всеми в своей группе. По четыре команды из каждой группы, показавшие лучшие результаты на групповом этапе, выходят в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие последние места в группах, выбывают в первый дивизион.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Впервые за 25 лет в высшую лигу мирового хоккея вернулась сборная Великобритании. Сто лет назад британцы были сильны - выиграли первый чемпионат мира в 1908-м, стали олимпийскими чемпионами в 1936-м. Но потом островитяне скатились на задворки хоккейной империи. Последний раз команда играла в элите в 1994 году, но так в ней и не задержалась.

Вернулись после двухгодичного перерыва в высший свет и итальянцы.

Составы групп

СТАВКИ

Больше всего шансов на победу букмекеры дают канадцам. Сборная России в тройке лидеров.

Канада - 3,0

Швеция - 3,9

Россия - 4,5

Финляндия - 5,0

США - 7,0

Чехия - 10,0

Словакия - 13,0...

Великобритания - 1500.

НЕ ПРОПУСТИ!

Матчи сборной России на групповом этапе

10 мая, 17.15 (мск) Россия - Норвегия

12 мая, 13.15 Россия - Австрия

13 мая, 17.15 Россия - Чехия

15 мая, 21.15 Россия - Италия

18 мая, 13.15 Латвия - Россия

19 мая, 21.15 Швейцария - Россия

21 мая, 21.15 Швеция - Россия

НА ЗАМЕТКУ

Чемпионы последних лет

Когда (где) кто победил

ЧМ-2008* (Канада) - Россия

ЧМ-2009 (Швейцария) - Россия

ОИ-2010** (Канада) - Канада

ЧМ-2010 (Германия) - Чехия

ЧМ-2011 (Словакия) - Финляндия

ЧМ-2012 (Финляндия, Швеция) - Россия

ЧМ-2013 (Финляндия, Швеция) - Швеция

ОИ-2014 (Россия) - Канада

ЧМ-2014 (Белоруссия) - Россия

ЧМ-2015 (Чехия) - Канада

ЧМ-2016 (Россия) - Канада

ЧМ-2017 (Германия, Франция) - Швеция

ОИ-2018 (Корея) - Россия

ЧМ-2018 (Дания) - Швеция

*чемпионат мира

** Олимпийские игры