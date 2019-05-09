Весне дорогу!

Жизнерадостные спринг-роллы с чесночными креветками

Spring по-английски это и «весна», и «родник». Так что припасть к этому паназиатскому блюду самое время. Закуска нежная, но вполне сытная.

НАДО (на 4 порции): 300 г варено-мороженых креветок · 1 большая морковь · 1 авокадо · 1 свежий огурчик среднего размера · 8 листьев обычного салата · брикетик рисовой лапши (70 г) · пара зубчиков чеснока · соль и перец по вкусу · 8 листов рисовой бумаги (продается в супермаркетах в отделах азиатских продуктов) · половинка лимона · 2 ст. ложки растительного масла · 50 г соевого соуса.

ГОТОВИМ:

1. Креветки чистим, если они довольно крупные, разрезаем вдоль.

2. Лапшу готовим по инструкции, отставляем в сторону.

3. В сковороде разогреваем масло. Раздавленный чеснок жарим до коричневого цвета и удаляем.

4. Добавляем креветки, солим и перчим, жарим пару минут.

5. Режем красивыми тонкими брусочками огурец, морковь и авокадо по длине спринг-ролла.

6. Авокадо сдабриваем лимонным соком.

7. Салат промываем, обсушиваем бумажным полотенцем.

8. Лист рисовой бумаги погружаем в холодную воду и тут же вынимаем (он станет мягким), кладем на доску или циновку для роллов, если она у вас есть.

9. На рисовую бумагу кладем лист салата, а на него по ломтику огурца, авокадо и моркови.

10. Сверху кладем немного рисовой лапши.

11. Начинаем сворачивать делаем один оборот и выкладываем креветки.

12. Крутим дальше: делаем оборот, подгибаем с боков и сворачиваем до конца. Повторяем операции с другими роллами.

13. Блюдо готово, но при желании роллы можно чуть-чуть поджарить на небольшом количестве масла до румяности (бумага станет хрустящей). Подавать с соевым соусом.

Тонизирующий салат с апельсинами и огурцом

Сладкий сок апельсина придаст вам энергии, а разнообразная зелень это витамины и полезная клетчатка.

Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

НАДО (на 4 порции): 2 пакета с любым миксом мытых салатных листьев · 3 апельсина среднего размера · 1 свежий огурчик · 50 мл нерафинированного оливкового масла · 2 ст. ложки кунжутного масла · 2 ч. ложки бальзамика · соль и перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Листья перекладываем в миску.

2. Апельсины чистим и полностью срезаем цедру, разбираем на дольки и по возможности срезаем пленки.

3. Огурец режем вдоль на 2 или 3 части и шинкуем по диагонали.

4. В чашке смешиваем масло, бальзамик, соль и перец, добавляем в салат, аккуратно вымешиваем.

Романтическая семга с зеленой фасолью, помидорками и соусом песто

Готовится легко, фигуре не вредит, но при этом питательно, а уж как к салату из рецепта № 2 подходит! Одним словом, вам надо это попробовать.

Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

НАДО (на 2 порции): 200 г зеленой стручковой фасоли (в идеале нерезанной) · 2 ломтя семги (половинки стейка подойдут) · 4 столовые ложки готового песто (купите магазинный и храните в холодильнике для таких случаев) · 20 помидорок черри (нарежьте на половинки) · соль, перец и оливковое масло по вкусу · 2 листа кулинарного пергамента.

ГОТОВИМ:

1. Пергамент сгибаем пополам и раскрываем.

2. На нижнюю половину выкладываем половину фасоли, сбрызгиваем маслом, солим и перчим.

3. Выкладываем рыбу и смазываем ее соусом песто.

4. Сверху на рыбу кладем помидорки.

5. Накрываем верхней половиной пергамента, сгибаем края, формируя закрытый конвертик.

6. Повторяем все операции с другим куском рыбы.

7. Выпекаем в духовке при температуре 180 °С.

Волшебная паста примавера с курочкой и спаржей

Примавера это «весна» поитальянски. Спаржа в наших широтах продается везде, но стоит, увы, дороговато. Если не решитесь ее купить, замените ее на стручковую фасоль будет все равно очень вкусно.

Фото: фотобанк Лори, Fotolia/PhotoXPress.ru

НАДО (на 4 порции): 2 ст. ложки оливкового масла · 2 куриного филе (нарежьте тонко, как на азу) · 3 зубчика чеснока (нарежьте тонкими пластинками) · пучок свежей спаржи (250 г, нарезать на 2 3 части, удалив грубую часть) · 200 г помидорок черри (нарежьте на половинки) · 1 морковь (нашинкуйте кубиком) · перец и соль по вкусу (примерно по 1 ч. ложке) · 400 г макаронперьев (пенне) · 100 г тертого на крупной терке пармезана.

ГОТОВИМ:

1. Отварите макароны до состояния альденте.

2. В большом сотейнике разогрейте масло, потушите курицу с чесноком, пока мясо полностью не побелеет.

3. Добавьте спаржу, черри, морковь, посолите и поперчите, готовьте 3 минуты.

4. Добавьте отварные макароны и пармезан, перемешайте.

5. Готовьте, помешивая, пока сыр не разойдется.