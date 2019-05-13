Ученые рассмотрели уборку квартиры под микроскопом

Весной обновляется не только природа, во многих городских квартирах жизнь как будто начинается заново. Распахиваются чуланы, вытряхивается содержимое проспавших всю зиму шкафов. И многие именно сейчас проводят генеральную уборку. Между прочим, у нее есть не только плюсы, но и минусы.

ВОЗДУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБНОВЛЯЕТСЯ

Плюсы очевидны. Общеизвестно, что «чистота - залог здоровья», «чистые сапоги быстрее ходят», «чистого и огонь не обожжет, а грязного и вода не отмоет». Однако не только фольклор, но и научные исследования подтверждают пользу уборки для нашего здоровья. Например, институт Эмнид в Германии не так давно провел исследование в 1500 квартирах. Оно показало: после обычной влажной уборки количество микрочастиц пыли в воздухе значительно сокращается. И только через трое суток оно возвращается к прежнему уровню. Выходит, если влажную уборку делать каждые три дня, воздух в квартире будет намного лучше.

В то же время доводить отмывание до абсурда, добиваться стерильной чистоты, точно не стоит. «В наших квартирах обитает огромное количество разных микроорганизмов, и не нужно пытаться полностью их уничтожить, - призывает эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. - Жизнь в стерильных условиях требуется только для людей с ослабленным иммунитетом, а большинству из нас необходимо, чтобы какое-то количество микробов присутствовало в окружающей нас среде. Таким образом, начиная с детского возраста, когда ребенок учится бороться с факторами внешней угрозы, формируется иммунитет. Контакт с микрофлорой должен всегда сохраняться».

КСТАТИ

Необходимость оградить себя от излишних хлопот, связанных с уборкой квартиры, показали также работы германских специалистов. Они наблюдали более 15 лет за состоянием здоровья около ста человек. Оказалось, что регулярные домашние хлопоты провоцировали повышенное артериальное давление. Положение тела, когда хозяйка, стоит наклонившись с веником или шваброй в руках, не способствует здоровью сердечно-сосудистой, дыхательной и опорно-двигательной системы. Ухудшаются осанка и кровообращение. А если вы к тому же моете пол тряпкой, держа ее в руках, значительно повышается нагрузка на глаза. Врачи-офтальмологи уже давно выступают против такого способа наведения чистоты. Так что лучше заменить ведро с водой и тряпку современными швабрами с качественными насадками или электронной техникой.

С ЛИМОНОМ И МАСЛОМ ПРОТИВ ПЫЛИ

Обязательный пункт весенней генеральной уборки - разбор кладовки или чулана, перетряхивание вещей, лежащих там с прошлой осени. Нередко такие манипуляции сопровождаются вдыханием облаков пыли и микробов. При этом мы не следим ни за ритмом сердца, ни за дыханием. В то время как канадские ученые установили: когда в комнате перетряхиваются книги или другие пыльные вещи, концентрация пыли в воздухе повышается до 1000 мг на один кубический метр. И это при норме 10 мг! Неудивительно, что у некоторых после такой уборки начинается кашель, приступы астмы, появляется боль в горле.

Пыль не только загрязняет квартиру и портит ее внешний вид, но и оказывает отрицательное воздействие на самочувствие, здоровье человека и домашних животных, предупреждают специалисты. Пыль содержит немало «богатств»: бактерии, частицы бытовой химии, токсины сигаретного дыма и другие вредные вещества. Поэтому способна успешно вызывать аллергические реакции. Бороться с ней, конечно, необходимо, и часто не слишком опытные хозяева используют сухие тряпки и веники. В результате такой уборки клубы пыли вздымаются в воздух, а затем оседают на мебели, коврах, шторах.

Чтобы избежать отрицательных последствий такой уборки, специалисты советуют смачивать веники и тряпки водой. Также можно использовать специальные средства, например, полироли и антистатики. Причем, их можно не только купить, но и приготовить самим. Эксперты по гигиене для борьбы с пылью советуют протирать мебель и пол лимонными раствором. Эта жидкость эффективно убирает пыль и не оставляет разводов. Чтобы приготовить раствор, нужно порезать лимон на дольки, добавить семь ложек растительного масла и настаивать смесь неделю. В полученную жидкость вливаем стакан кипятка и процеживаем. Затем смачиваем в смеси тряпку, отжимаем и немного подсушиваем. Кстати, отличными антистатиками являются эфирные масла, особенно лавандовое и розовое. Достаточно добавить в воду, в которой вы мочите тряпку, несколько капель такого масла.

КОВЕР-ГРЯЗЕСБОРНИК

Еще один неотъемлемый атрибут генеральной уборки - чистка ковров. Если собрать пыль и грязь, попадающие на ковер в среднестатистической квартире за год, получится около двух-трех килограммов, ошарашивают специалисты. Все ковровые покрытия нужно подвергать глубокой чисте минимум раз в год. В домах, где есть животные, возможно, потребуется ежеквартальная чистка.

Как отмечают эпидемиологи, ковры одно из любимых мест обитания пылевых клещей. В наших квартирах для них просто гастрономический рай. Питаются микроскопические паразиты отмершими чешуйками человеческой кожи, которые оседают, в том числе, в коврах. Основная проблема в том, что эти существа за свою жизнь производят экскрементов в 200 раз больше собственного веса. Вместе со своими токсичными продуктами жизнедеятельности клещи попадают в воздух, которым мы дышим. Для большинства людей такие паразиты безопасны, но совсем по-другому воспринимают их аллергики. По словам эксперта Центра молекулярной диагностики Марины Вершининой, клещ домашней пыли - один из самых сильных аллергенов, способный провоцировать различные заболевания - от конъюнктивита до бронхиальной астмы. Поэтому, если у вас или у кого-то из ваших домочадцев есть аллергия, нужно убрать из квартиры все материалы, способные накапливать клещей. То есть ковры, паласы, шторы. Перьевые подушки нужно заменить на подушки из искусственного волокна. «В доме, где есть аллергик, уборку нужно проводить намного чаще, чтобы было как можно меньше пыли, - подчеркивает эксперт. - Самим аллергикам убираться можно - кроме ситуаций, когда «пыль столбом».

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШИ СОСЕДИ: КОВРОВЫЙ КОЖЕЕД И ЧЕШУЙНИЦА ДОМАШНЯЯ

Поскольку вымыть ковер дома непросто, нередко городские жители везут его на автомойку. Там на палас под большим давлением подается вода из водопровода, затем наносится пена, а потом смывается опять же под давлением воды. Дальше ковер кладется на недолгую сушку. Из-за того, что на автомойке или даже при влажной уборке дома ковер высушивается не полностью, в нем может появиться плесень. Такое бывает особенно часто, когда ворс просох, а основа ковра осталась мокрой. «Особенно опасно наличие такой плесени в квартире, - предупреждает Марина Вершинина. - Это один из самых сильных бытовых аллергенов. Так что с плесенью обязательно нужно бороться, вплоть до проведения ремонта».

Кроме плесени и пылевых клещей в наших коврах могут жить ковровый кожеед, чешуйница домашняя, различные болезнетворные бактерии. Все эти существа микроскопического размера, не видны нам, поэтому даже если ковер кажется идеально чистым, он может представлять собой настоящий рассадник инфекции. И домашние способы очистки здесь бессильны. Микробы, насекомые, плесень и клещи будут появляться снова и снова. Эксперты по гигиене советуют раз в год вызывать профессионалов - специалистов по очистке ковров. Или отвозить ковер в специализированную химчистку.

ДОМОХОЗЯЙКАМ - МОЛОКО ЗА ВРЕДНОСТЬ

Генеральную уборку невозможно представить без мытья и протирки окон, люстр, зеркал и ванн. При этом чаще всего используются различные химические средства, в состав которых входят не самые безобидные вещества: хлор, фосфаты, формальдегид, соляная кислота и проч. Они могут иметь в организме накопительный эффект. Ученые из Бергенского университета в Норвегии в течение 20 с лишним лет наблюдали за шестью тысячами человек. Все они регулярно занимались уборкой в собственных квартирах либо трудились в клининговых компаниях. В итоге исследования выяснилось, что у домохозяек, которые убирали свой дом с помощью чистящих средств, а также у профессиональных уборщиц, на 40% чаще регистрировали симптомы астмы (по сравнению с женщинами контрольной группы, которые уборкой вообще не занимались). Кроме того, у домохозяек значительно ухудшились показатели работы лёгких. Эти изменения оказались сопоставимы с теми, которые происходят в лёгких заядлых курильщиков!

Так что терапевты и аллергологи рекомендуют не слишком увлекаться бытовой химией. Лёгкие загрязнения убираются водой и фланелью либо микрофиброй. Некоторые сложные загрязнения удаляются старинными методами. Например, жирные пятна прекрасно впитывают соль, сода, тальк. Для генеральной уборки обязательно нужно использовать маску и перчатки, а после — тщательно проветривать все комнаты.

НА ЗАМЕТКУ

В Великобритании было проведено исследование-опрос около 40 000 жителей и владельцев домохозяйств. Результаты показали, что на состояние здоровья, которое оценивалось по показателю СРБ (С-реактивный белок, показывающий, что в организме идет острый воспалительный процесс) влиял тип и статус жилья. Так, у квартиросъемщиков были значительно более высокие уровни СРБ ( чем выше уровень СРБ, тем хуже), чем у владельцев жилья, взятого в ипотеку. Живущие с соседями имели более высокий уровень СРБ, чем те, кто жил в частных домах. Неожиданностью оказался более низкий CPБ у тех, чьи доходы были ниже среднего и более трети расходов приходилось на жилье. Ученые предположили, что пропорционально более высокие расходы на жилье обеспечивают его лучшее качество, следовательно, польза для здоровья перевесила финансовое напряжение.