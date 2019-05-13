2019-05-13T16:35:54+03:00
Звезды

Сколько растяжек: Волочкова в бикини решила шпагатом измерить длину мальдивского острова

Балерина гуляет по пляжу в босоножках на высоких каблуках [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Раньше тропические острова измеряли в попугаях, теперь - в Анастасиях. Фото: Инстаграм.Раньше тропические острова измеряли в попугаях, теперь - в Анастасиях. Фото: Инстаграм.
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Помните, как герои известного мультфильма измеряли расстояние в попугаях, мартышках и удавах? Почти то же самое решила сделать Анастасия Волочкова: балерина собирается измерить длину тропического острова, на котором она отдыхает, своим шпагатом. Растяжка 43-летней Анастасии уже стала эталоном — так почему бы не применить ее, чтобы определить величину мальдивского побережья?

О своем намерении Волочкова рассказала в Инстаграме, сопроводив пост снимком фирменного шпагата на фоне океана.

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Измеряю длину острова @kudafushimaldives своим шпагатом... Кто знает, какова длина моего шпагата?
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- Измеряю длину острова Кудафуши своим шпагатом. Кто знает, какова длина моего шпагата? - спросила балерина у подписчиков.

Вопрос, правда, был чисто риторический: Анастасия закрыла комментарии к своему посту, лишив фолловеров возможности строить догадки относительно длины ее растяжки. Видимо, чтобы ноги на снимке казались длиннее, Анастасия сделала шпагат в босоножках.

Выбор пляжной обуви звезды наверняка озадачил ее поклонников — ведь по тропическому острову куда удобнее гулять в пляжных шлепанцах, чем в туфлях на платформах и высоких каблуках. Но только не для Анастасии: вместе со снимком шпагата Волочкова поделилась на своей страничке еще несколькими отпускными фотографиями. И на всех она разруливает по берегу океана в блестящих «копытцах». Еще один элемент пляжного гардероба артистки — зеленый купальник, усыпанный стразами. Анастасия в этот раз продемонстрировала свою любовь ко всему блестящему, и к бикини в сияющих камнях подобрала еще и очки в оправе, усыпанной фальшивыми бриллиантами. А к ним — блестящую пляжную сумочку.

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А если вы в 43 года сможете так выглядеть, как я, то я вами восхищаюсь... Женщины многие и в 25 выглядят не так...
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На Мальдивы Настя прилетела вместе со своим возлюбленным. Имя своего избранника Волочкова по-прежнему держит в секрете. Балерина уверяет, что этот мужчина настолько дорог ей, что она не хочет ни с кем делить его и предавать их отношения публичной огласке.

- С моим любимым мы вместе уже 7 месяцев и 10 дней. Люблю тебя, дорогой! – написала Волочкова на своей странице.

За последние месяцы Анастасия заметно похудела: по ее словам, любовь творит чудеса. Помимо нежных чувств расстаться с лишними килограммами артистке помогли диета (звезда сцены предпочитает шпинат на пару, рукколу и рыбу), а также ежедневные физические нагрузки.

- Если вы в 43 года сможете так выглядеть, как я, то я вами восхищаюсь... Женщины многие и в 25 выглядят не так, - скромно самопрезентовала себя балерина в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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