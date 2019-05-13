Фигуристка Анна Щербакова выступит под музыку из фильма "Парфюмер" в следующем сезоне

15-летняя фигуристка Анна Щербакова, которая тренируется в группе у наставника Этери Тутберидзе, заявила, что будет в новом сезоне выступать под музыку из фильма "Парфюмер". Это будет саундтрек ее короткой программы в первом взрослом сезоне.

- В своей короткой программе я погружу вас в историю "Парфюмера". Под саундтрек из этого фильма, - написала у себя в Инстаграме фигуристка.

anna__shcherbakova_ В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю парфюмера! Под саундтрек из этого фильма. This season in my short program I will immerse you in the story of the perfumer! Soundtrack from this film.

Анна Щербакова - чемпионка России 2018 года. Он выиграла взрослое первенство страны в Саранске, опередив Алину Загитову и Евгению Медведеву. Однако же не смогла рассчитывать на место в сборной России, поскольку ей еще не было 15 лет и она не могла рассчитывать на участие во взрослых соревнованиях.

Анна Щербакова - одна из трех фигуристок из группы Этери Тутберидзе, исполняющих уверенно четверные прыжки. В ее арсенале самый сложный в мире четверной - лутц. А в конце апреля сделала на тренировке еще более сложный - флип, базовая стоимость которого 11 баллов.

Анна Щербакова в юниорском разряде выиграла два этапа Гран-При, зимний Европейский юношеский фестиваль 2018 года.