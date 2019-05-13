Почему Эстония вспомнила про утраченные земли и русский язык

Анекдоты про знаменитую эстонскую медлительность можно забыть: они больше не актуальны. Новое правительство в Эстонии работает всего две недели, а стреляет сенсациями с такой скоростью, что приходиться писать о них через запятую.

Первая: министр внутренних дел Март Хельме заявил о территориальных претензиях Эстонии к России. Вторая: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу неожиданно занялся грамматикой и решил научить мир правильно писать название эстонской столицы.

Попробуем разобраться со всем в одном тексте, чтоб, как говорится, два раза не вставать.

Песнь про пять процентов

Территориальные претензии, о которых идет речь – это примерно 20 километров земли в Кингисеппском районе Ленинградской области и довольно крупный кусок в Псковской, включая города Изборск и Печоры и Псково-печорский мужской монастырь. В общем и целом 5,2 процента территории Эстонии. По большому счету никакого отношения к этим землям Эстония, конечно, не имеет – они ей достались случайно, по большому везению, в результате заключения тартуского мирного договора и входили в ее состав всего 20 лет. После того, как республику включили в состав СССР, российские земли резонно вернули Российской Федерации.

Тема возвращения этих земель не нова - ее активно поднимали в начале 90-х. Некоторые умники из числа националистов пытались установить тогда пограничные столбики в деревне Комаровка, что недалеко от Ивангорода. А сама Эстония начала даже выдавать жителям Псковской области эстонские паспорта – потому нынешнее ее возмущение по поводу российских паспортов в ДНР звучит несколько фальшиво. "Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - цитируют СМИ слова новоиспеченного министра Хельме. Ключевым здесь, конечно, является слово «компенсация» - учитывая перспективу сокращения дотаций из ЕС деньги здесь всем нравятся, вне зависимости от запаха. Но это еще не все, дождитесь финала.

Где БоНН и где ТаллиНН?

То же самое и с правописанием: тема второй буквы «Н» в названии эстонской столицы первый раз возникла а в 1988году. Звучит смешно, но это правда: Верховный Совет Эстонской ССР своим специальным постановлением внес изменение в русский текст Конституции Эстонской ССР, что в Эстонии тогда было воспринято как победа и первый шаг в борьбе за независимость. Дело в том, что на латинице Таллин пишется с двумя «н», а по правилам русского языка с одной. Почему? Объяснять долго, но придется: потому что в слове «Таллин» ударение падает на первый слог, два «н» не проговариваются и не прослушиваются. В отличие от названия другого города с двумя «н» - Бонн: там один слог, ударный, потому все слышно. Но в Таллине факт написания названия столицы на русском языке с одной «н» почему-то считают страшной дискриминацией, потому новоиспеченный министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сделал этот выпад своим первым ходом, хотя в конкретном данном случае речь шла не о Москве, а о Тунисе с Канарами – там тоже в аэропорту написали Таллин по-московски.

Заметим, однако, что эстонцы и сами не без греха: столицу Латвии они называют Риией, Печоры – Пэтсери, а город Псков (страшно сказать!) – Пихквой!

Вот когда эстонское правительство всех своих 900 тысяч эстонцев научит говорить эти названия правильно, тогда 146 миллионов россиян и подумают о втором «Н» в названии эстонской столицы. А пока это для России не совсем актуально.

Диктант и честь

Чтобы понять, что происходит с новом эстонском правительстве и представить, чего от этих двух ключевых министров – внутренних дел и иностранных - ждать дальше, надо рассказать, кто есть кто?

Итак: Март Хельме – первосортнейший русофоб, который несколько лет был послом Эстонии в России. У него тяжелая, неизлечимая форма заболевания (русофобии – Г.С.), передающаяся по наследству. Его сына Мартина (не удивляйтесь, но он тоже министр, финансов – Г.С.) еще недавно можно было часто встретить на слетах ветеранов 20 эстонской дивизии СС в Синимяэ. На пару с отцом они создали партию EKRE (эстонская консервативная народная партия), которая прославилась факельными шествиями в день независимости и крайним, огнедышащимнационализмом. Таким, что за него стыдно даже экс-премьер-министру Андрусу Ансипу, по приказу которого 12 лет назад был скандально перенесен из центра города на военное кладбище Бронзовый солдат. И правда: слова Ансипа о том, что Таллин от фашистов освобождали не красноармейцы, а «мародеры и пьяницы» – это детский лепет на фоне свежих высказываний лидера партии EKRE: что «русские – это дополнительные риски для государства» и «раковая опухоль Кремля».

Хельме и его однопартийцы одеваются в черные цилиндры и длиннополые пальто и считаются в Эстонииофициальными фашистами. Но лично я бы с этим поспорила: эта эстонская партия мало чем отличается от множества других, и новый министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, член партии «Отечество» – тому самое яркое подтверждение. До того, как «наехать» на русский язык, он был министром обороны и юстиции и тоже несколько раз плюнул в Историю, выдав несколько прекрасных цитат. Ну, например, из последнего: «Тотальный диктант – часть российской пропаганды». Из раннего: выразил признательность эстонским эсэсовцам, сказав, что « их «вклад, который исходил из принципа законной правопреемственности, имел решающее значение для Эстонской Республики и одновременно спас честь нашего народа». Главный его стон: требование компенсации за ущерб Эстонии, нанесенный Россией. Им он, судя по всему, Истории больше всего и запомнится.

Трудности перевода

Почему оба этих эстонских министра так резво взяли в карьер и начали свою деятельность со скандальных заявлений?

Ни фашизмом тут не пахнет, ни популизмом. Ответ до банального прост: в США кто-то по ошибке вставил в компьютер диск со старой программой, которая присылает рекомендации, написанные еще 30 лет назад. Я тогда как раз работала собственным корреспондентом «КП» в Эстонии, потому все прекрасно помню и могу по памяти перечислить тот темник: сначала скандалим по поводу второй буквы «Н», потом бьемся за абсолютно ненужные территории, затем проводим денежную реформу и отправляем тонны рублей в Чечню, тему сталинских репрессий постоянно не забываем, раскручиваем, как и бомбежку Таллина «пьяными советскими летчицами», затемвключаем тему экологии и еды. Вы же помните: Эстония (вместо нее можете вставить Латвию, Литву, Украину, Грузию и далее по списку – Г.С.) кормила будто бы весь Советский Союз... А он все пожирал и все равно голодал почему-то.

Впрочем, последняя разработка больше не актуальна: жизнь под санкциями показала, что Россия с вопросами продовольственной безопасности прекрасно справляется и сама, без бывших «республик-сестер». Не надо быть провидцем или хакером, чтобы предугадать, какая тема в этом концерте будет следующей: угнетение коренных народов России. Ждите заявлений от эстонских политиков буквально на днях, они непременно последуют. Не так давно «КП» писала о признаках новой технологии, нацеленной на расчленение России, которую пытаются обрушить на страну весь последний год («Западные эксперты: Удмуртию и Мордовию оккупировала Россия»). Не прошло и месяца, как на просьбу поддержать эту тему откликнулась Украина, которая с какого-то перепугу вдруг срочно попросила НАТО и ООН защитить коренные народы Российской Федерации - проколовшись, правда, на названии несуществующей местности «Идель-Урал», о которой в самой России почти никто не знает. Так Прикамско-Уральский регион называли только в трех инстанциях: Третьем рейхе, в США и в Великобритании, откуда вещают сейчас основатели сайта с таким же названием. Но это все – трудности перевода, будем к ним снисходительны. Пока.