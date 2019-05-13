"Бюджет - 20 миллионов": Николай Басков взбудоражил Сеть скандальным клипом

- Хотели снять клип на песню "Караоке", а сняли ....ну такое. Кино. Минут на двадцать, - интриговал перед премьерой в своём Инстаграме Николай Басков.

И не обманул. Действительно режиссёр Дмитрий Литвиненко презентовал скорее кино, чем музыкальный ролик.

А если и клип, то с абсолютно рекордным хронометражем. Да, такие ролики снимаются на западе. У Милен Фармер, например, есть клип на 18 минут. Но для России это новый опыт.

Кстати, Николай настолько загорелся этим проектом, что сюжет ролика придумал сам: "Артист (его играет, конечно же, Басков) решает снять клип, а в итоге получается какая-то сборная "солянка": Болливуд, "лубок", комедия. Все жанры перепробовал, но ничего не получается".

Артист посмеялся над собой в 20-минутном ролике

- Мы хотели показать, что сейчас клипы снимают не так, как 20 лет назад. Сейчас песня может абсолютно не соответствовать клипу. Иногда задумка у артиста одна, а режиссёр выдаёт что-то своё, - рассказал об идее клипа "Караоке" Николай Басков. - И этот клип, безусловно, своеобразный ответ хейтерам. Я им не оставил ни одного шанса (улыбается.). Мы в этом ролике посмеялись над всем: над сегодняшним временем, над рекламой, над собой.

Хотели снять клип на песню "Караоке", а сняли ....ну такое. Кино

Для Николая Баскова в этом ролике многое было впервые. Первое сотрудничество с режиссёром Литвиненко. Плюс артист впервые снял клип за рекламу. Бюджет ролика составил рекордные 20 миллионов рублей.

Конечно же, не обошлось без переклички с "Ибицей", поскольку в клипе в одной из сцен есть Филипп Киркоров

В клипе участвовал настоящий звёздный парад: Яна Кошкина, Олеся Судзиловская, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин, Марина Федункив, Дмитрий Маликов, Тимур Тания, Николай Шрайбер, Алексей Базанов. Все играли самих себя.

Конечно же, не обошлось без переклички с "Ибицей", поскольку в клипе в одной из сцен есть Филипп Киркоров. Но все же у "Караоке" своё лицо - в ролике нет трэша. Много шуток, но они не такие жесткие.