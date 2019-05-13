Советник главы ЛНР Родион Мирошник: Украинских генералов и политиков ждет трибунал, а они друг другу ордена раздают

- Зачем генерал, которого Порошенко только что убрал с Донбасса, сразу после отстранения делает такие заявления?

- На мой взгляд, основная причина подобных заявлений Наева - то, что он уже не несет никакой ответственности за свои слова. Этот генерал стал первым руководителем переформатированной Операции объединенных сил (ООС). Главное, чем приданные ему силы отличились за минувший год — нарыли вдоль линии соприкосновения огромное количество фортификационных сооружений. В которых и прячутся все это время от реального ведения войны. Вооруженные силы страны, которые, действительно, сильно рвутся атаковать, вряд ли станут тратить столько усилий и времени на возведение блиндажей и системы окопов полного профиля.

- Они по всей линии соприкосновения возвели систему обороны?

- Нет, не по всей. Есть точки активного соприкосновения. Там возведены и железобетонные сооружения, и иные средства защиты. ВСУ там просто вгрызлись в землю. Заявления генерала Наева никаких реальных оснований под собой не несут. Он хочет напомнить о себе. Наев, возможно, видит свое политическое будущее радикально окрашенным. Либо генерал остается в команде Порошенко и действует по реализации планов действующего еще несколько дней президента Украины. Поступки Нева - в рамках риторики Порошенко.

- А кем такой генерал может стать в команде непопулярного бывшего президента?

- Не знаю. В рамках воинского устава подобные заявления не делаются. Это попахивает именно стремлением встроиться в украинскую политику с националистическим окрасом. Расценивать заявление генерала Наева как что-либо имеющее под собою основания смысла нет. За год его руководства ООС каких-либо значимых изменений на юго-востоке Украины не произошло. Но ему позволено такие заявления делать без какой либо ответственности за свои слова.

- Но ВСУ по границе ДНР и ЛНР к маю 2019-го смогли сконцентрировать значительно больше военной техники и личного состава, чем, например, весной 2018-го?

- Произошла перегруппировка сил. Да, год назад произошло усиление, когда Наев прошлой весной вступил в свою должность. Тогда обстрелы Донбасса были максимально увеличены. Десятикратно. Но принципиально в противостояниями Киева с Донбассом с февраля 2015-го ничего не изменилось. Когда со стороны военных делаются такие заявления — это говорит о том, что популистами и откровенными лжецами на Украине становятся уже не только политики и бегающие по площадям радикалы, но и люди, которые не первый год носят генеральские погоны.

- За сутки до удивительного умозаключения Наева свое заявление сделал и Порошенко — о том, что украинская армия стала одной из самых сильных в Европе.

- Такое заявление - далеко не первое. Особенно гламурно это звучит по отношению к армии, которая никогда не побеждала в новейшей истории. Может быть, своими успехами, победами они считают Иловайск, Дебальцево? Или Донецкий аэропорт? Ну да, за этот позор в Киеве вполне могут раздавать себе награды. И расчитывать, что подобная риторика будет сопровождаться получением западной помощи финансовой. А также предоставлением помощи инструкторами и вооружениями. Но, вообще то, это все фантазии Порошенко. На фоне приходящего молодого президента он должен рассказывать о своих грандиозных достижениях за пять лет своего правления. За чем, по его мнению, должна последовать какая-то его политическая реинкарнация.

- Вместо возможного суда и получения реального срока?

- Порошенко, конечно, должен был бы сесть за свои преступления. За нарушения и гражданских, и иных прав населения Украины. Вопрос только в том — ответит он сейчас или ответит позже. Порошенко свою политическую жизнь, конечно, хочет продлить. И эти попытки будут базироваться на подобных театрализованных заявлениях. Мы реально оцениваем военный потенциал Украины. Понимаем, сколько денег туда ввалено. Сколько техники переоснащено. Сколько переделано на заводе Малышева. Сколько получено из-за рубежа.

- Фактически ВСУ, действительно, намного сильнее, чем в 2014-м?

—Да, они сильнее. Но тогда и противостояли им наши только что созданные батальоны самообороны. Сегодня с нашей стороны есть два укомплектованных корпуса ДНР и ЛНР. Они представляют вполне серьезную угрозу для украинской стороны, с которой они ничего за минувшие пять лет сделать не смогли. Кроме своих радикальных заявлений.

- Назначение генерала Александра Сырского, который любит вспоминать свои подвиги в Дебальцево, может изменить ситуацию на Донбассе?

- Это желание сохранить хорошую мину при плохой игре. Они не смогли противопоставить ничего в Дебальцево народной милиции ЛНР и подразделениям ДНР. А сегодня, спустя пять лет, начинают вспоминать, какими они были героями и раздавать новые ордена. Тогда Порошенко бросил тысячи своих военнослужащих в военном котле. И это был позор Украины, ее армии, ее главнокомандующего. За подобные вещи не награду дают — за такое следует трибунал.