51-летняя Ольга Кабо похвасталась сногсшибательной фигурой в смелом бикини

Ольга Кабо может похвастаться подтянутой фигурой и гладкой кожей. 51-летняя актриса не боится откровенных нарядов и снимков в бикини.

Ольга Кабо решила раскрыть поклонникам секрет молодости и красоты в преддверии лета. Актриса разместила в своем блоге фото в смелом бикини. Черный купальник выгодно подчеркнул все достоинства знаменитости. Актриса показала плоский живот.

Звезда сопроводила фото сообщением, в котором рассказала о простом средстве, помогающем ей сохранить природную красоту. Оказывается, Ольга уже месяц ежедневно принимает коллаген.

kabo_olga Летний отдых не за горами!

"Но уже ощущаю, как улучшается цвет лица, ногти и волосы становятся менее ломкими, а кожа, в том числе на теле - более упругой", - признается Кабо. Актриса советует своим подписчикам не пренебрегать коллагеном, количество которого в организме с возрастом уменьшается.

Знаменитость отметила, что грим и прочие атрибуты актерской профессии доставляют ей много проблем, но она принимает витамины. Артистка пожелала поклонникам не лениться, следить за собой и всегда оставаться в форме.

Большинство подписчиков пришли в восторг, увидев свою любимицу в купальнике. Они также поблагодарили ее за полезный совет.

kabo_olga Ольга Кабо с сыном и дочерью

"Пусть все завидуют тому, как Вы выглядите!", "Очень красивая", "Эталон женственности и обаяния", "Ольга, вы молодец, прекрасно выглядите и ничего не боитесь, всегда в форме, несмотря на бешеный ритм вашей жизни", "Оставайтесь всегда такой же солнечной и открытой", "Я не знаю актрис, которые бы были рождены в этот период и сейчас могут так хорошо и смело выглядеть", "Представляю, какого труда стоит так выглядеть и иметь такую фигуру", "Какая же вы все же красивая!", "А это белье, стиль белья, тонко подчеркивает и показывает, что настоящая красота не подвластна времени!", "Эталон женственности и обаяния", - делятся эмоциями поклонники.

Ольга Кабо не только талантливая актриса и красивая женщина. Она счастливая жена и мать. За второго супруга - бизнесмена Николая Разгуляева актриса вышла замуж в 2009 году. У пары родился сын Виктор. Мальчик появился на свет в 2012 году, когда Ольге было 44 года. От первого супруга - бизнесмена Эдуарда Василишина у нее есть дочь Татьяна. Девушке 21 год. Татьяна хотела стать балериной. Однако ей не удалось воплотить эту мечту в реальность, хотя она профессионально занималась в балетной школе. Наследница пошла по стопам звездной мамы и поступила в ГИТИС.