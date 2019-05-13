Карен Кавалерян: «Следовало бы высечь этот мир на заднем дворе вселенной»

Накануне старта Евровидения-2019 мы пообщались с поэтом-песенником Кареном Кавалеряном, который, как автор песен, восемь раз участвовал в финале конкурса «Евровидение», представляя пять разных стран, трижды (в 2006, 2008 и 2013гг.) занимая места в тройке лидеров

Карен Кавалерян - поэт, драматург. Автор более тысячи песен на русском и английском языке. Автор либретто мюзиклов "Голубая камея", "Дубровский", "Джейн Эйр", поставленных российскими и зарубежными театрами. Автор Официального Гимна Олимпиады Сочи - 2014 - "Игры, которые мы заслужили", официальной песни закрытия Паралимпийских Игр Сочи-2014, 18-кратный лауреат телевизионного конкурса «Песня года». Рекордсмен конкурса песни «Евровидение».

- Карен, расскажите про свои песни-финалисты Евровидения и их исполнителей. Какая песня больше всех дорога для Вас?

- В течение 2002-13 годов я прорывался в финальную часть конкурса 8 раз от 5 разных стран, и ни разу не падал ниже 10 места в финале, даже с откровенно слабыми странами. По два раза мои песни представляли Россию, Армению и Украину. По разу – Грузию и Беларусь.

Участие в Евровидении – большой стресс, и даже такой равнодушный к конкурсам человек, как я, попадая туда, так или иначе вовлекается в это коллективное безумие. Но с тех пор прошло немало времени. Тлело-тлело-догорело. Никаких чувств к этим песням сейчас я не испытываю. В отличие, допустим, от «Старого отеля», «Замка из дождя» или «Ночного рандеву», которые мне посчастливилось написать.

Еще меньше чувств я испытываю к самому конкурсу. Для меня это был чистый спорт. Надо занять место повыше, желательно первое. Расположиться на пьедестале – тоже неплохо. Во всяком случае, для репутации автора. Трижды мне это удавалось – в 2006-м от России (Дима Билан), а в 2008-м (Ани Лорак) и 2013-м (Злата Огневич) от Украины.

Карен Кавалерян с победительницей первого конкурса Евровидение Лис Ассия

Я бы, может, и выделил, как особенную, «Never Let You Go», с которой Билан взлетел на второе место в 2006 году, после череды феерических неудач российских артистов. Во-первых, оттого, что все так называемые «эксперты», пророчили нам провал. А во-вторых, этот пример доказал, что в России достаточно талантливых авторов, и для успешного выступления на Евро не обязательно покупать американские или шведские песни.

Но мнения «экспертов» я отродясь не слушал – по мне, все теоретики это просто неудачливые практики. А кому интересно мнение неудачников? Что касается доказательств, то я все себе доказал еще в 1989-м, когда попал на альбом Gorky Park, изданный на PolyGram Records New York. Поэтому ничего дорогого для меня на этом конкурсе нет, а контент, звучащий там, на 95% - чистый трэш, особенно в последние годы.

- Какой ваш секрет написания успешной песни для Евровидения для английском языке?

- Музыкальных рекомендаций я давать не хочу, а что касается текста, то он должен быть ярким, контрастным и более резким, чем обычно, потому что у твоего исполнителя всего три минуты, чтобы запомниться зрителям.

Тебе точно не надо умничать или бравировать безупречным английским – ты пишешь не для выпускников Гарварда, а для греческих фермеров, норвежских рыбаков, литовских дальнобойщиков, испанских пастухов и алжирских эмигрантов.

Все они, по большей части, знают, дай бог, сотню английских слов. Вот эта веселая сотня и есть весь твой арсенал. Никаких тонких подтекстов и вторых планов, никаких неправильных глаголов и сложных идиом. Всё должно произойти быстро и скоропостижно. Второго шанса не будет, надо валить их с ног одним ударом.

Карен Кавалерян с труппой и Московской Оперетты на чтении Ромео vs Джульетта

- Сейчас Вы следите за этим конкурсом? Можете, кого-то выделить из участников этого года?

- Исходя из ставок букмекеров, которые никогда не ошибаются, легко выделить фаворитов этого года. Первый – голландец Дункан Лоуренс с балладой Arcade, посвященной его умершей подруге. Она довольно простая, но при этом искренняя, а я верю в чистые эмоции, потому что они бьют прямо в сердце. Я бы не стал слушать такую песню второй раз даже с пистолетом у виска, но если уж желать кому-то победы, то этому парню, потому что остальные еще хуже.

Вторая позиция – эпатажный исландский дуэт в БДСМ костюмах. Борцы с капитализмом. Лично меня тошнит от леваков любой масти, но мы же говорим об объективных шансах, а именно такие ряженые, только финны, украли у меня победу в 2006-м. Слоган песни – «ненависть восторжествует». Откровенный сатанизм.

Третья позиция – арабский француз-антисемит-гей. Ему бы в суде отбиваться от срока за свои призывы, а он едет за победой в… Израиль!

Кто-нибудь еще считает, что наш мир не заслуживает быть высеченным розгами на заднем дворе вселенной?

И наконец, четвертый – наш Сергей Лазарев. В его победу лично я не верю. Но им занимается Киркоров, а в 2007-м я был свидетелем (и немного участником) того, как он даже Беларусь с Димой Колдуном вытащил на 6 место. В общем, мой прогноз на Лазарева – первая пятерка.

- Вы автор более 1000 песен на русском и английском языках, вошедших в репертуар российских звёзд. Сейчас Вы не работаете на шоу-бизнес. Как это произошло?

- Я вдруг понял, что написание песен больше не приносит мне радости. В 2005-м я получил 5 дипломов «Песни Года» за один вечер и не испытал ни малейшего волнения. Просто сгреб их, вернулся домой и завалился спать.

Когда удачи превращаются в рутину, это ненормально и означает, что ты занимаешься не своим делом. Наверное, я просто перерос шоу-бизнес. У меня не осталось там никаких амбиций, потому что у меня уже всё было.

Я давно и с интересом присматривался к музыкальному театру, и в 2009-м мы с моим компаньоном и соавтором Кимом Брейтбургом запустили свой первый мюзикл «Голубая Камея» на сцене Русского драматического театра в Уфе.

Карен Кавалерян с А.Укупником и режиссером А.Франдетти в Московской Оперетте

Спектакль эксплуатировался очень жестко – в первые 3 сезона было сыграно 150 спектаклей, то есть в среднем по 5 в месяц. Тот, кто связан с репертуарным театром, понимает, что это за гранью разумного. Тем не менее, это были 150 аншлагов. Причем, не в Москве, а в Уфе!

«Голубая камея», кстати, пусть не так интенсивно, но с тем же успехом, играется там до сих пор, а также перенесена в этой же редакции на сцены музыкальных театров в Минск, Нижний Новгород, Оренбург и Кемерово.

Следующим нашим проектом стал мюзикл «Дубровский», который, стартовав в 2010-м, значится на театральных афишах 16 российских городов – это настоящий театральный хит.

А в 2014 году на сцене «Московской Оперетты» была сыграна премьера нашего третьего спектакля «Джейн Эйр», который с успехом идет там до сих пор и даже получил ряд номинаций, в частности, вошел в шорт лист премии «Звезда Театрала».

- Расскажите подробнее про предстоящую премьеру мюзикла «РОМЕО vs. ДЖУЛЬЕТТА. XX ЛЕТ СПУСТЯ» в театре «Московская Оперетта».

- В этом году «Московская оперетта» запускает очень амбициозный проект «Ромео vs Джульетта XX лет спустя», к которому я сочинил оригинальную историю, основанную на предположении – что могло бы произойти с героями великой шекспировской трагедии, останься они живы.

Все диалоги этого, в каком-то смысле, сиквела великой пьесы, написаны пятистопником – с первой картины до финала – прием, который я опробовал еще в «Джейн Эйр», и он отлично вписался в партитуру.

Но нынешний проект задуман в необычном для мюзикла жанре, который я бы определил, как детективный триллер, и движется по восходящей к казалось бы, неминуемой трагедии. Сейчас финал этой истории я раскрывать не стану, и первыми его узнают зрители, пришедшие 18 июня на премьеру в «Московскую Оперетту»

Музыку к спектаклю сочинил признанный хитмейкер и мой давний товарищ по шоу-бизнесу Аркадий Укупник. Так получилось, что за тридцать лет знакомства, мы не написали ни одной совместной песни, что удивительно, учитывая мой каталог из более, чем 1000 песен, да и его, не намного мне уступающий. Последние 10 лет, впрочем, он провел в кино, и это очень помогло ему с мюзиклом – все эмоциональные переходы в спектакле выписаны рукой мастера, а его мелодический дар никуда не пропал.

Режиссер-постановщик мюзикла – неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти – сейчас репетирует с двумя составами, среди которых есть как звезды «Московской Оперетты», в частности, Максим Катырев, Дарья Январина, Владислав Кирюхин, так и приглашенные – Дмитрий Ермак, Анна Лукоянова и Мария Иващенко. К спектаклю будет пошито более 300 костюмов по эскизам известного театрального художника Владислава Окунева. Все идет к большой премьере, и я с нетерпением и большими надеждами ожидаю ее.