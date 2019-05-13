"Я работаю суперзвездой. Ясно, временно не работаете". Как Сергея Зверева оштрафовали за одиночный пикет у Кремля

«Пожалуйста, тише. Это вам не цирк, а мое рабочее место», - делала замечания судья. На скамье подсудимых при этом сидел человек в золотой короне. Сергей Зверев выглядел крайне озабоченным. Заметно было, что в судах до этого он и не бывал.

- Фамилия, имя, отчество. Семейное положение, место работы... - допрашивала судья.

- Я работаю суперзвездой, - уверенно сказал стилист.

- Ясно, временно не работаете.

В зале заседаний не было ни одного свободного места. Толпа поклонников и журналистов не давали Сергею скучать пока судья удалялся в совещательную комнату.

- Говорят, один в поле не воин. Но если бы нас пришло больше, то всех бы посадили. Вы представляете? Люди же могли прийти меня поддерживать и всех бы нас посадили уж. Боже, а я ведь и не знал, что на Красной площади стоять нельзя. Хорошо, что там эта стройка и загородки. А то я бы к мавзолею вообще пошел, не зная. Надо же всем рассказать, уберечь других... Так что я и не был на площади, хотя меня теперь в этом обвиняют, видите. - выдавал суперзвезда мысли вслух.

К слову, судья с ходу отклонила все ходатайства защитников Зверева. О ведении онлайн трансляции, на съемку процесса от СМИ, на прекращение , собственно, дела за отсутствием состава преступления от адвокатов. Оказывается, административное дело было возбуждено исключительно по рапорту некой сотрудницы Андрейчук. Как следует из этой бумаги, вывод о правонарушении она сделала исключительно на основании фото в соцсети. Того самого, на котором стилист Сергей Зверев стоит с плакатом в защиту Байкала.

Сергей Зверев выглядел крайне озабоченным. Заметно было, что в судах до этого он и не бывалФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Суперзвезда в шоке

Сам Сергей Зверев постепенно приходил в себя от первого шока. И, кажется, вживался в новую роль - оппозиционера и политика.

- Ой, страшное дело. - Рассуждал он, пока судья снова удалилась в совещательную комнату. - Но это тоже часть борьбы за спасение Байкала. Столько народу писали мне, звонили. И юристы предлагали помощь и простые люди. Даже из Грозного писали и из Белоруссии. Отовсюду. Сейчас на Байкале все ждут. Все на телефонах, на созвоне. Для них это так важно. - Обращался он к молчаливой аудитории (в суде разговаривать нельзя) в перерывах. - Очень вдохновились люди в деревнях. Теперь знает, что они не одни. А там горит еще или нет (имеются ввиду огромные пожары, охватившие Иркутскую область - ред)?

- Горит, горит! - шептали из зала. Оказывается, тут были земляки Сергея Зверева.

- Но уже более-менее знаю, что потушили. Вы представляете, какая-нибудь бабушка сейчас осталась без дома и без коровы. А раньше ведь воевала, и благодаря им мы войну выиграли. А теперь вот.... Как мне на Родину теперь лететь? Мне де там будут делать нервы. В последний раз когда я там был, в аэропорту досматривали 6 раз! Гоняли туда-сюда через рамку. Я с собой боялся что-либо везти, ни грибочков банку не взял, ни картошки домашней, вез пустой чемодан, потому что итак ко мне столько вопросов. А теперь вообще... У меня ж там мама старенькая.

Некоторые фанаты пришли поддержать Зверева тоже в коронахФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Звезда против

- Я всегда считал, что политика это политика. А сейчас уже задумываюсь....Простые люди, это простые люди. И они беспокоятся о своей земле, о своих поселках. И они мне доверяют. Столько комментариев, писем я получил. Если такое время настанет и народу будет необходимо, я соответствующее решение буду принимать . Но вы представляете, как я в короне приду на заседание?

- Ничего, будет у вас рабочая и парадно-выходная...- отвечали из зала.

- Многие же как думают, раз в короне, значит не все дома. А на самом деле нет.

В своих ходатайствах адвокаты ссылались на европейские конвенции о правах человека. После оглашения приговора - виновен, 15 000 штраф - суперзвезда заявил, что пойдет в апелляцию. И дойдет до Европейского суда, если надо. И если это произойдет, СМИ будут пестрить заголовками про «Суперзвезда против».

Сам же стилист признался корреспонденту «КП» сразу по выходу из зала суда, чувствует себя немного оппозиционером.

Некоторые фанаты пришли поддержать Зверева тоже в коронах - бумажных, пластиковых и с удовольствием позировали на фоне вывески «Тверской суд», пока их кумир говорил о вполне серьезных вещах журналистам.

- Я не знаю как другие коллеги по цеху, но я сам из Култука. Я бываю там каждый год и вижу своими глазами. Нет, я не связан ни с какими экологическими организациями, я сам по себе... Решение суда абсолютно несправедливое. Я на площади не стоял, человека, который на меня что-то там написал, ни разу в жизни не видел...Несправедливо все это. Нет, я не испугался и если Родина позовет, еще пойду. Эта ситуация показывает, как мы сплотились. И я точно скоро поеду на Байкал!

И ведь пойдет и поедет.

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