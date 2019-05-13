Восемь гормонов, которые мешают похудеть

Чтобы похудеть, нужно меньше есть. Банальная, но очевидная формула стройной фигуры. Однако не всегда главной причиной прибавки в весе становится переедание. Часто это результат гормональных нарушений. Стресс, возрастные изменения, генетическая предрасположенность, неправильный образ жизни могут вызывать дисбаланс в эндокринной системе и привести к росту цифр на весах.

Нередко бывает непонятно, что именно привело к ожирению – нарушение диеты или гормональные нарушения. Ведь чаще всего это взаимосвязано. Образуется замкнутый круг: из-за неправильного питания и отложений жира гормональная система идет вразнос, контролировать аппетит становится сложнее. Мы еще больше переедаем, еще больше откладываем на боках, еще сильнее раскачиваем выработку гормонов. Вес растет. Похудение становится настоящим испытанием для силы воли.

К прибавкам в весе могут приводить нарушение функций 9 гормонов. Расскажем, какие это гормоны и что делать, чтобы привести их в норму:

1. Гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа расположена у основания шеи. Она ответственна за производство гормонов T3, T4 (трийодтиронин и тиреотоксин) и кальцитонина. Снижение функции щитовидной железы или гипотиреоз – это состояние, при котором железа выделяет меньшее количество гормонов, чем требуется организму. Гипотиреоз часто приводит к прибавке в весе. Однако, это происходит не за счет жира, а из-за накапливающейся в тканях жидкости. Больной становится отечным, одутловатым.

Как предотвратить:

- Употреблять йодированную соль. Йод входит в состав трийодтиронина и тиреотоксина, поэтому важен для нормальной функции щитовидной железы. Йод не образуется в нашем организме. Мы получаем его только исключительно с продуктами питания.

- Принимать витамины и биодобавки с содержанием витамина D. Этот витамин необходим для выработки кальцитонина, который регулирует обмен кальция и фосфора в костной ткани;

- Включить в меню продукты, богатые цинком, например, устрицы и семена тыкв. Дефицит цинка часто обнаруживается у пациентов с гипотиреозом. Именно этот микроэлемент превращает неактивные формы гормонов щитовидной железы в активные.

2. Инсулин

Вырабатывается поджелудочной железой в ответ на повышенное содержание глюкозы в крови. Глюкоза – это источник энергии для клеток всего организма.

Инсулин открывает доступ клеток к энергии глюкозы. И они усваивают ее или откладывают в виде жира.

Теперь давайте представим, что вы съели что-то сладкое, уровень глюкозы в крови повысился. Выделился инсулин, клетки получили энергию, уровень глюкозы в крови снизился. Затем вы опять едите шоколадку и все начинается заново. Если организм перекармливать сладким, в какой-то момент клетки откажутся принимать глюкозу, и ее уровень в крови повысится. В ответ повысится и уровень инсулина, что воспринимается головным мозгом как сигнал голода. Вы продолжите есть, но клетки уже не будут реагировать. Это состояние называется инсулинорезистентностью. Уровень глюкозы в крови остается высоким и начинает откладываться в виде жира.

К инсулинорезистентности приводят переедание и злоупотребление нездоровой пищей, фастфудом, алкоголем, искусственно подслащенными напитками.

Как предотвратить:

- Употреблять в пищу сезонные овощи и фрукты;

- Не забывать о полезных омега-3-жирных кислотах - она содержится в жирной северной рыбе и морепродуктах;

- Выпивать как минимум 2 л воды в сутки;

- Ограничить употребление алкоголя, фастфуда, газированных и подслащенных напитков.

К инсулинорезистентности приводят переедание и злоупотребление нездоровой пищей, фастфудом, алкоголем, искусственно подслащенными напитками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Кортизол

Кортизол – гормон, выделяемый надпочечниками во время стресса, тревоги, депрессии и даже при физической травме. Уровень кортизола в крови повышается при хроническом физическом и психическом стрессе, то есть когда мы постоянно куда-то бежим, испытываем нагрузки на работе, нервничаем и тд.

Основная функция этого гормона заключается в снижении уровня стресса с помощью повышения уровня глюкозы в крови, подавления иммунных реакций. Кортизол повышает метаболизм жиров, белков и углеводов.

При постоянном стрессе переизбыток кортизола перерастает в заболевание, жир начинает накапливаться на животе, образуя так называемый кортизоловый живот.

В качестве примера можно привести синдром Иценко-Кушинга – заболевание при котором уровень кортизола повышен. Больные имеют избыточный вес, лунообразное лицо, жировые отложения на животе, ярко-фиолетовые стрии на животе.

Как предотвратить:

- Спать не меньше 8 часов в сутки:

- Заниматься йогой, медитацией по крайней мере. Это помогает снизить уровень стресса.

- Проводить больше времени с друзьями, семьей. А также на свежем воздухе;

- Ограничить употребление фастфуда, алкоголя, жареных блюд.

4. Тестостерон

Тестостерон - мужской половой гормон, который производится не только в мужском, но и в женском организме. Его основные функции - поддержание тонуса, повышение мышечной и костной массы, либидо. В некоторых случаях повышение тестостерона у женщин вызывает синдром поликистозных яичников, повышенное оволосение, снижение способности зачать ребенка или даже полное бесплодие. Синдром поликистозных яичников, как правило сопровождается ожирением. У пациентов часто нарушена чувствительность к инсулину, высокий уровень «плохого» холестерина в крови, повышенное давление.

Как предотвратить:

- При любом подозрении на гормональные заболевания необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, а в данном случае к гинекологу для диагностики и назначения лечения.

- Не злоупотреблять алкоголем;

- Соблюдать диету, включив в нее продукты с высоким содержанием клетчатки, например, зелень, салат, овощи, цельнозерновой хлеб и каши из цельнозерновых круп.

5. Эстрогены

Эстрогены – основные женские половые гормоны. Любое нарушение в балансе этих гормонов приводит к повышению веса. Высокие уровни женских половых гормонов могут быть вызваны их повышенной продукцией или диетой, богатой эстрогенами.

Повышенное содержание эстрогенов тесно связано с выработкой инсулина и невосприимчивостью клеток к глюкозе. Как следствие, уровень сахара в крови повышается и организм начинает откладывать глюкозу в виде жира.

В период менопаузы, когда уровень эстрогенов в крови естественным образом снижается, организм старается добыть эти гормоны из других источников. Один из таких источников - жировые клетки. При снижении уровня эстрогенов организм пытается превратить все источники энергии в клетки жира. Это и приводит к прибавке в массе тела.

Как предотвратить:

- Обратиться к врачу-гинекологу при симптомах пременопаузы - для заместительной гормональной терапии;

- Отдавать предпочтение здоровой пище с овощами, фруктами и цельнозерновыми крупами;

- Отказаться от алкоголя;

- Избегать употребления продуктов из переработанного мяса - из-за наличия в них скрытых жиров.

6. Прогестерон

Прогестерон – еще один женский гормон. Для поддержания нормальной функции женской репродуктивной системы уровни прогестерона и эстрогенов должны быть сбалансированы. Перевес в пользу одного или другого гормона приводит к различным нарушениям. Уровень прогестерона снижается с наступлением менопаузы, а также в результате стресса, приема гормональных контрацептивов. Снижение уровня этого гормона приводит к депрессии и прибавке в массе тела.

Как предотвратить:

- Регулярно заниматься физкультурой;

- Для душевного спокойствия практиковать медитации и йогу в целом;

- Оберегать себя от стрессов.

Привести уровень выработки гормонов в норму помогут регулярные занятия спортом.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

7. Лептин

Этот гормон выделяется жировыми клетками и регулирует баланс энергии. Повышение уровня лептина происходит после еды - и аппетит снижается. Если постоянно переедать или злоупотреблять сладким, углеводы начинают откладываться в виде жира в печени, брюшной стенке, на бедрах. Жировые ткань разрастаясь начинает выделять все больше лептина и организм перестает на него реагировать. Сигнал о насыщении перестает поступать в головной мозг, возникает постоянное чувство голода.

Как предотвратить:

- Ограничить сладкое, мучное и другие углеводсодержащие продуктов. Есть фрукты не чаще 3 раз в день (не заменять ими приемы пищи в желании похудеть);

- Добавлять в меню больше овощей;

- Избегать продуктов из переработанного мяса;

- Пить больше воды;

8. Грелин

Грелин, известный как гормон голода, вырабатывается в основном в желудке. Правда, оттуда он попадает в головной мозг и только там вызывает чувство голода. Уровень грелина повышается перед едой, а также во время строгой диеты или голодания. При недостатке сна уровень грелина повышается. Также слишком много этого гормона выделяется при стрессовых ситуациях, и мы начинаем заедать стресс.

Как предотвратить:

- Заниматься физкультурой, йогой;

- Следить за своим душевным равновесием;

- Выпивать стакан воды за 20 минут до еды;

- Регулярно, но умеренно, питаться;

- Спать не менее 7 - 8 часов в сутки;

- Отказаться от газированных напитков, так как углекислота из них, попадая в желудок, вызывает повышенное образование грелина.