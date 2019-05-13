Турецкий политик: «Анкаре пора как можно скорее признать Крым российским»

На прошлой неделе Сейм Латвии признал сталинскую депортацию крымских татар в 1944 году «геноцидом». Да и нынешнее положение этого народа, уже после воссоединения Тавриды с Россией, постоянно «вызывает озабоченность» в Брюсселе, Вашингтоне и Киеве.

Раз уж за границей уделют «крымско-татарскому вопросу» так много внимания, «КП» тоже решила обсудить его с зарубежным экспертом. Причём из страны, чей народ в культурно-языковом отношении — один из самых близких к крымским татарам. Итак, кто и зачем разжигает на полуострове межнациональную напряжённость и не пора ли Анкаре признать Крым российским? Об этом нам рассказал турецкий политик, лидер партии «Ватан» Догу Перинчек.

— Господин Перинчек, западные и украинские СМИ продолжают рассказывать о «притеснении крымских татар».

— Россия сталкивается с подобными обвинениями, поскольку не передаёт Крым под контроль США (который осуществился бы, продолжи полустров принадлежать Украине). Тогда как на самом деле никакого «притеснения народов Крыма» нет. Напротив, сохранение крымских татар в составе Российской Федерации выгодно для них с точки зрения свободы.

— Поясните.

— Россия — огромная страна с опытом сосуществования различных народов. У вас проживает большое число татар (помимо крымских — ещё и казанские, например). Быть в составе России для крымских татар безопаснее, чем в составе Украины. Потому что Украина — маленькое государство, находящееся под контролем США. А все страны, которые зависимы от Вашингтона, практикуют притеснение, нарушение прав человека и неравенство. Поэтому для крымских и остальных татар лучше быть свободными гражданами России.

— После воссоединения с Крымом прошло уже пять лет. Как вы думаете, не пора ли Турции признать его частью РФ?

— Конечно, пора, тем более, что в свете нарастающих региональных и мировых проблем на это остаётся очень мало времени. Союз России и Турции носит стратегический характер. С этой точки зрения для Турции крайне важно, чтобы Крым не перешёл под контроль США. Поэтому затягивание признания Крыма частью России может дорого обойтись Анкаре. Думаю, время как раз настало.

Митинг сторонников партии "Ватан" в Стамбуле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Новый лидер Украины Владимир Зеленский сразу после избрания отправился в Турцию. Может, он с президентом Реджепом Тейипом Эрдоганом встречался, договоривался о чём-то — совместной позиции по Крыму, скажем?

— Если бы между Зеленским и Эрдоганом состоялась беседа, она была бы официальной, а не тайной. На данный момент о такой встрече общественности не сообщалось. И вряд ли Эрдоган стал бы заключать договорённости, которые могут повредить российско-турецким отношениям и их будущему. Турция — большая страна с великими традициями. У лидеров этой страны нет шансов заключать соглашения и втягивать государство в приключения в тайне от народа.