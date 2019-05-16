Актер Марк Хэмилл (Люк Скайуокер): "Звездных войн" стало слишком много"

Марк Хэмилл - знаменитый американский актер. Его самая известная роль - джедай Люк Скайуокер в киносаге "Звёздные войны". Хэмилл также успешно работал на Бродвее, занимался озвучиванием мультфильмов и компьютерных игр, а также созданием комиксов. Недавно Марк снялся в историческом телесериале про тамплиеров "Падение Ордена".

Премьера новых "Звездных войн" - "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" - состоится в ноябре этого года. А пока Марк рассказал, каково это, столько лет играть Люка Скайуокера. и когда все это кончится.

- Марк, какие они, фанаты "Звездных войн"?

- Однажды я уже отвечал на вопрос о поклонниках «Звёздных войн»… И я говорил, что они страстные, что у них есть своё мнение, и чувство привязанности, поскольку они вложили очень много времени в этих персонажей и эти сюжеты. Кстати, я понял, что описываю самого себя… Я чувствую то же самое. И с этим могут возникнуть проблемы, потому что… я не управляю сюжетом. Я вроде музыканта, мне дают ноты и я должен играть так хорошо, как смогу, хотя мелодия может мне и не нравиться.

И я всегда пытаюсь им объяснить, что всё это не настоящее, это притворство, и они сами могут достигнуть всего, чего захотят, если всерьёз на это настроятся, будут настойчивыми и будут верить в себя.

... а таким он предстал в сериале "Падение Ордена"Фото: кадр из фильма

- Все еще хочется сниматься?

- Часто делаешь что-то лишь потому, что раньше не делал… Например, «Большая красная единица». Я раньше не снимался в фильмах про вторую мировую, но очень хотел поработать с Ли Марвином… Я ищу трудности, которые выводят меня из привычной зоны комфорта…

- Сейчас вы снялись в сериале "Падение Ордена". И тут, и там вы рыцарь, так или иначе...

- Очевидно, что на Джорджа Лукаса повлияли очень многие вещи И, конечно, он брал рыцарей как модель для своих персонажей… Когда я впервые прочитал сценарий «Звёздных войн», я подумал, что это похоже на какой-то вестерн, или военный фильм, или что-то про пиратов, как будто все жанры смешали в один, то есть, всё новое – это хорошо забытое старое.

Можно сравнить!

- Вы застряли на Люке..

- Дело в том, что Люк сильно изменился. Сравните первый фильм с последним. И для меня это проблема. Я зарёкся говорить об этих фильмах, ведь главное, чтобы зрители их увидели…

- Вам трудно говорить о "Звездных войнах"?

- Моя проблема в том, что в те годы я был в соцсетях, где ты что-нибудь сказал, и через сутки об этом знает весь мир. Если бы я отвечал на ваши вопросы письменно, я бы всё время возвращался назад и менял то, что меня не устраивает, но я склонен к тому, чтобы говорить бесконечно… А потом думаешь «какой дурак это сказал», но это был я… Да, там выдирают из контекста мои отдельные комментарии в поддержку своих доводов… «Слышали? Он ненавидит «Звёздные войны»… Разве? Но Люк – позитивный персонаж, идеализированный, отражение надежд и оптимизма…

- Сейчас снимают очень много исторических драм, научной фантастики и фэнтези, примерно как в восьмидесятые… В чём, причина? В том, что технологии позволяют это сделать, или что история может нас чему-то научить?

- Я думаю, да, мы можем извлекать уроки из истории. И вообще, люди склонны к эскапизму. Им нужно что-то, что поможет отвлечься от проблем на работе, неудачных отношений, и так далее… Что касается, например, моего брата, он способен реально помогать людям по вопросам здоровья… У него есть документ о том, что он может вас разрезать и залезть внутрь. И я подумал, что мог бы играть врача, но у меня нет намерения и знаний. Если бы я хотел, то справился бы с этим. Моя деятельность так тривиальна по сравнению с его деятельностью, все эти съёмки и мультфильмы…

А он сказал «нет», моим пациентам это жизненно необходимо. Им тоже нужен выход из реальности. При возможности я посещаю детей в больницах, и врачи говорят, что существуют явления, которых наука объяснить не может… У них был полностью парализованный мальчик, и первый раз у него начали двигаться глаза, когда он увидел по телевизору «Звёздные войны». Рекламный ролик. Наука это объяснить не может.

Очень тяжело видеть этих детей со страшными заболеваниями, но я стараюсь держаться до последнего момента, а в машине меня накрывает. А когда я с ними общаюсь, я стараюсь их подбодрить. Например «ты не очень-то и болен, наверняка притворяешься, чтоб в школу не ходить»… И они смеются, они привыкли, что люди всё время плачут над ними. А я с ними шучу и общаюсь совсем по-другому…

Но, я считаю, что это самый важный аспект моей работы, и у других людей этого нет… Это уникальная часть моей работы, и это очень приятное чувство.

Это трудно, но приносит огромное удовлетворение. Даже если посетишь двадцать детей… Конечно, должен делать это чаще. Раньше я занимался этим более интенсивно. Я бы мог заниматься этим всё время. У меня достаточно денег, и больше не нужно, и деньги меня уже не мотивируют, как это было раньше.

- Три главных компонента хорошего фильма или телесериала?

- В первую очередь, сценарий, это главное. На сценарии всё держится…

Второе - персонажи, с которыми чувствуешь связь. Мне нравится юмор. Даже в драматических сюжетах… Кстати, «Собачий полдень» - один из моих любимых фильмов, и люди забыли, насколько он смешной. Он очень человечный. Там реалистичные герои.

Реализм. В «Бонни и Клайд» они грабят банк, выходят и не помнят, где запарковали машину. Это прекрасно, потому что похоже на жизнь. Вы не ассоциируете себя с вооружённым грабителем, но вы вполне можете забыть, где оставили машину.

Я помню один сериал, где люди весь эпизод не могли найти свою машину на огромной парковке у мегамолла… Со мной тоже такое было, но тогда это не казалось смешным. Нас было четверо человек, мы разделились и искали машину по всем этажам. Это было ужасно… Искали часов пять… В какой-то момент хотелось просто сесть и заплакать.

Эта ситуация понятна многим.

Марк много общается с детьми, но хочет еще больше

- Что вы думаете о текущем положении «Звёздных войн»?

- Я понял, что у меня какая-то задержка в развитии, потому что мне и сейчас всё это по-прежнему нравится. А может, и больше... Но если в детстве я мог только смеяться над старыми фильмами, то в зрелом возрасте я смог оценить их человечностью. Герои фильмов были преданы друг другу, и хотя они не были особо умны, у них были замечательные характеры…

«Звёздных войн» стало многовато. Раньше новые фильмы выходили с интервалом в три года. Теперь это только два года, с каким-нибудь дополнением.

- Новый фильм выходит каждый год.

- Да, я это и имел в виду. Но я не сдержан в словах, и когда сижу с топ-директорами "Диснея", я говорю им «вы серьёзно, «Хан Соло» через пять месяцев после Арнольда? Подождите»!

А они мне «нам надо освободить график для «Мэри Попинс»… Ну конечно… Мэри Попинс намного важнее, чем Люк Скайуокер, не спорю. Но я могу с ними поспорить, они же меня не уволят! Пусть попробуют! Не смогут.

Джордж предлагал мне вернуться. Знаете, однажды мы с ним встретились, это было мероприятие, вроде конвенции… Мы с Керри, и там был Джордж Лукас. Мы немного поболтали, и он предложил вместе пообедать. А я был со своей женой, Мэри, и дочерью… И он сказал, чтобы моя дочь пошла обедать с его дочерью, а мы с женой будем обедать с вами. И мы поняли, что что-то намечается.

И Мэри сказала: может, он хочет ещё одну трилогию снять? Я рассмеялся и напомнил, что он специально подчеркнул, что больше этим не занимается. В семидесятые ему больше хотелось это продолжать…

А Керри говорит – я за! Позже я ей сказал: ты что, так нельзя. Даже если ты согласна, веди себя достойно! Я, конечно, не твой агент, но ты всё же держи себя в руках. Действуй спокойнее… А она так хитро улыбнулась, посмотрела на меня и говорит: Марк, какие роли сейчас предлагают в Голливуде женщинам за пятьдесят? А я об этом даже не задумывался. Конечно, женщинам в этом смысле тяжелее. У звёздных тридцатилетних мужчин подружки в возрасте двадцати лет. Потом ему сорок, а подружке опять двадцать. Потом ему пятьдесят, шестьдесят, а подружки по-прежнему двадцатилетние. А что стало с предыдущими женщинами?

Она знала, чего хочет. А я сомневался, думал, у нас уже есть начало, середина и конец, пусть так и останется. И я понял, что мне повезло. Я знал, потому что Харрисон Форд не согласится, он слишком богатый и вредный… И это мой шанс. Если я не соглашусь, то Харрисон тоже не согласится. И тут я понял, что отступать уже поздно…

И подумайте о фанатах – они придут в ярость, если я единственный из «старой гвардии» не соглашусь… Они окружат мой дом, как в фильмах про вампиров, а вместо факелов у них будут световые мечи…

Какой ребенок не хочет иметь сегодня световой меч?Фото: кадр из фильма

- Вы очень активны в соцсетях, особенно в Твиттере… у вас есть пристрастие к соцсетям?

- Нет, и я скажу больше… во-первых, я не собирался участвовать в соцсетях. Я снимался в одном низкобюджетном фильме, и у них не было денег на раскрутку, и меня попросили рассказать о фильме в Твиттере… И я сказал: если вы объясните мне, что такое Твиттер, то я сделаю. И я рассказал об этом фильме, и потом он вышел, и я о нём забыл. А потом моя дочь мне сказала: пап, у тебя уже давно не было новых твиттов.

Я сказал «Ну и что». А она говорит: если хочешь больше подписчиков, то надо чаще там проявляться… Я об этом вообще не думал. Даже тогда, когда зарегистрировался… А затем… я понял, что это почти как… маленькие письма моим фанатам… случайные… каждый день…

У меня раньше была привычка по утрам разгадывать кроссворды из газеты… А теперь я пишу в Твиттере. Это так здорово, можно подписаться на интересных людей, я подписан на многих журналистов, и часто узнаю что-то новое по их ссылкам… В таком аспекте это интересно… Но в целом вы правы, надо оставить это на некоторое время, потому что… кого волнует, что я думаю? Ну кого?

- Очень многих!

- Я понимаю, о чём вы. Я могу сказать: у меня три миллиона подписчиков. А дочь мне говорит: пап, у Джастина Бибера семьдесят восемь миллионов! Я отстаю на семьдесят пять миллионов…

Кажется, наибольшее число подписчиков имеет Кети Перри. У неё сто девять миллионов, или около того. Отлично, а я не знал, что она так популярна. Это стало современным мерилом популярности. Как наука. «Согласно этим цифрам, Эллен Дженерос на шестьдесят пять процентов популярнее, чем я».

И это также отличный способ для людей оскорблять вас напрямую. В прежние времена люди не писали мне писем о том, как они меня ненавидят. «Вы ужасный актёр, мы желаем вам скорой смерти. Искренне ваш… Джон Смит».

На это нужно было потратить время. А сейчас не нужно – несколько движений пальцами, и ты можешь оскорбить любого, с кем ты не согласен или кто тебе не нравится…

И я никого не блокирую, даже тех, которые ненавидят во мне всё. Иногда я ставлю лайк их твиттам, просто чтобы подразнить…

Бывало и такое: ваше единственное достоинство в том, что вы старый и скоро умрёте. И я понимал, что это максимальное выражение ненависти и боли… И я поставил лайк… Он заслужил это за свои старания… К тому же, это вызывает у них смущение. «Я же хотел его оскорбить, почему он ставит мне лайк»?

Но я всё же блокирую тех, кто угрожает физической расправой и пишет матерные слова. У меня в подписчиках много детей, и им этого читать не надо…

- Последний вопрос. Какова была ваша реакция, когда вы узнали, что из джедаев сделали официальную религию с реальными приверженцами?

- А она чем-то отличается от ранее существовавших? Все люди во что-то верят, насколько я знаю... Я не специалист по вопросам религии. И я не готов дать вам развёрнутый ответ на вопрос о религии. Я обычно отреагировал. «Что, серьёзно»? / Но опять же, в любой религии найдутся положительные, вдохновляющие аспекты, что люди должны быть добрыми и помогать другим, кому меньше повезло в жизни… Ведь могло быть и хуже. Человек мог стать люциферианцем... Джедайство явно будет получше…

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