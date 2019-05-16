2019-05-16T15:59:24+03:00
Звезды

Актер Марк Хэмилл (Люк Скайуокер): "Звездных войн" стало слишком много"

О нехорошем Харрисоне Форде, хорошем Джордже Лукасе, фанатах и маленьких детях. И еще раз о "Звездных войнах"
Владимир КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Таким Марка Хэмилла запомнил весь мирТаким Марка Хэмилла запомнил весь мирФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Марк Хэмилл - знаменитый американский актер. Его самая известная роль - джедай Люк Скайуокер в киносаге "Звёздные войны". Хэмилл также успешно работал на Бродвее, занимался озвучиванием мультфильмов и компьютерных игр, а также созданием комиксов. Недавно Марк снялся в историческом телесериале про тамплиеров "Падение Ордена".

Премьера новых "Звездных войн" - "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" - состоится в ноябре этого года. А пока Марк рассказал, каково это, столько лет играть Люка Скайуокера. и когда все это кончится.

- Марк, какие они, фанаты "Звездных войн"?

- Однажды я уже отвечал на вопрос о поклонниках «Звёздных войн»… И я говорил, что они страстные, что у них есть своё мнение, и чувство привязанности, поскольку они вложили очень много времени в этих персонажей и эти сюжеты. Кстати, я понял, что описываю самого себя… Я чувствую то же самое. И с этим могут возникнуть проблемы, потому что… я не управляю сюжетом. Я вроде музыканта, мне дают ноты и я должен играть так хорошо, как смогу, хотя мелодия может мне и не нравиться.

И я всегда пытаюсь им объяснить, что всё это не настоящее, это притворство, и они сами могут достигнуть всего, чего захотят, если всерьёз на это настроятся, будут настойчивыми и будут верить в себя.

... а таким он предстал в сериале "Падение Ордена" Фото: кадр из фильма

... а таким он предстал в сериале "Падение Ордена"Фото: кадр из фильма

- Все еще хочется сниматься?

- Часто делаешь что-то лишь потому, что раньше не делал… Например, «Большая красная единица». Я раньше не снимался в фильмах про вторую мировую, но очень хотел поработать с Ли Марвином… Я ищу трудности, которые выводят меня из привычной зоны комфорта…

- Сейчас вы снялись в сериале "Падение Ордена". И тут, и там вы рыцарь, так или иначе...

- Очевидно, что на Джорджа Лукаса повлияли очень многие вещи И, конечно, он брал рыцарей как модель для своих персонажей… Когда я впервые прочитал сценарий «Звёздных войн», я подумал, что это похоже на какой-то вестерн, или военный фильм, или что-то про пиратов, как будто все жанры смешали в один, то есть, всё новое – это хорошо забытое старое.

Можно сравнить!

Можно сравнить!

- Вы застряли на Люке..

- Дело в том, что Люк сильно изменился. Сравните первый фильм с последним. И для меня это проблема. Я зарёкся говорить об этих фильмах, ведь главное, чтобы зрители их увидели…

- Вам трудно говорить о "Звездных войнах"?

- Моя проблема в том, что в те годы я был в соцсетях, где ты что-нибудь сказал, и через сутки об этом знает весь мир. Если бы я отвечал на ваши вопросы письменно, я бы всё время возвращался назад и менял то, что меня не устраивает, но я склонен к тому, чтобы говорить бесконечно… А потом думаешь «какой дурак это сказал», но это был я… Да, там выдирают из контекста мои отдельные комментарии в поддержку своих доводов… «Слышали? Он ненавидит «Звёздные войны»… Разве? Но Люк – позитивный персонаж, идеализированный, отражение надежд и оптимизма…

- Сейчас снимают очень много исторических драм, научной фантастики и фэнтези, примерно как в восьмидесятые… В чём, причина? В том, что технологии позволяют это сделать, или что история может нас чему-то научить?

- Я думаю, да, мы можем извлекать уроки из истории. И вообще, люди склонны к эскапизму. Им нужно что-то, что поможет отвлечься от проблем на работе, неудачных отношений, и так далее… Что касается, например, моего брата, он способен реально помогать людям по вопросам здоровья… У него есть документ о том, что он может вас разрезать и залезть внутрь. И я подумал, что мог бы играть врача, но у меня нет намерения и знаний. Если бы я хотел, то справился бы с этим. Моя деятельность так тривиальна по сравнению с его деятельностью, все эти съёмки и мультфильмы…

А он сказал «нет», моим пациентам это жизненно необходимо. Им тоже нужен выход из реальности. При возможности я посещаю детей в больницах, и врачи говорят, что существуют явления, которых наука объяснить не может… У них был полностью парализованный мальчик, и первый раз у него начали двигаться глаза, когда он увидел по телевизору «Звёздные войны». Рекламный ролик. Наука это объяснить не может.

Очень тяжело видеть этих детей со страшными заболеваниями, но я стараюсь держаться до последнего момента, а в машине меня накрывает. А когда я с ними общаюсь, я стараюсь их подбодрить. Например «ты не очень-то и болен, наверняка притворяешься, чтоб в школу не ходить»… И они смеются, они привыкли, что люди всё время плачут над ними. А я с ними шучу и общаюсь совсем по-другому…

Но, я считаю, что это самый важный аспект моей работы, и у других людей этого нет… Это уникальная часть моей работы, и это очень приятное чувство.

Это трудно, но приносит огромное удовлетворение. Даже если посетишь двадцать детей… Конечно, должен делать это чаще. Раньше я занимался этим более интенсивно. Я бы мог заниматься этим всё время. У меня достаточно денег, и больше не нужно, и деньги меня уже не мотивируют, как это было раньше.

- Три главных компонента хорошего фильма или телесериала?

- В первую очередь, сценарий, это главное. На сценарии всё держится…

Второе - персонажи, с которыми чувствуешь связь. Мне нравится юмор. Даже в драматических сюжетах… Кстати, «Собачий полдень» - один из моих любимых фильмов, и люди забыли, насколько он смешной. Он очень человечный. Там реалистичные герои.

Реализм. В «Бонни и Клайд» они грабят банк, выходят и не помнят, где запарковали машину. Это прекрасно, потому что похоже на жизнь. Вы не ассоциируете себя с вооружённым грабителем, но вы вполне можете забыть, где оставили машину.

Я помню один сериал, где люди весь эпизод не могли найти свою машину на огромной парковке у мегамолла… Со мной тоже такое было, но тогда это не казалось смешным. Нас было четверо человек, мы разделились и искали машину по всем этажам. Это было ужасно… Искали часов пять… В какой-то момент хотелось просто сесть и заплакать.

Эта ситуация понятна многим.

Марк много общается с детьми, но хочет еще больше

Марк много общается с детьми, но хочет еще больше

- Что вы думаете о текущем положении «Звёздных войн»?

- Я понял, что у меня какая-то задержка в развитии, потому что мне и сейчас всё это по-прежнему нравится. А может, и больше... Но если в детстве я мог только смеяться над старыми фильмами, то в зрелом возрасте я смог оценить их человечностью. Герои фильмов были преданы друг другу, и хотя они не были особо умны, у них были замечательные характеры…

«Звёздных войн» стало многовато. Раньше новые фильмы выходили с интервалом в три года. Теперь это только два года, с каким-нибудь дополнением.

- Новый фильм выходит каждый год.

- Да, я это и имел в виду. Но я не сдержан в словах, и когда сижу с топ-директорами "Диснея", я говорю им «вы серьёзно, «Хан Соло» через пять месяцев после Арнольда? Подождите»!

А они мне «нам надо освободить график для «Мэри Попинс»… Ну конечно… Мэри Попинс намного важнее, чем Люк Скайуокер, не спорю. Но я могу с ними поспорить, они же меня не уволят! Пусть попробуют! Не смогут.

Джордж предлагал мне вернуться. Знаете, однажды мы с ним встретились, это было мероприятие, вроде конвенции… Мы с Керри, и там был Джордж Лукас. Мы немного поболтали, и он предложил вместе пообедать. А я был со своей женой, Мэри, и дочерью… И он сказал, чтобы моя дочь пошла обедать с его дочерью, а мы с женой будем обедать с вами. И мы поняли, что что-то намечается.

И Мэри сказала: может, он хочет ещё одну трилогию снять? Я рассмеялся и напомнил, что он специально подчеркнул, что больше этим не занимается. В семидесятые ему больше хотелось это продолжать…

А Керри говорит – я за! Позже я ей сказал: ты что, так нельзя. Даже если ты согласна, веди себя достойно! Я, конечно, не твой агент, но ты всё же держи себя в руках. Действуй спокойнее… А она так хитро улыбнулась, посмотрела на меня и говорит: Марк, какие роли сейчас предлагают в Голливуде женщинам за пятьдесят? А я об этом даже не задумывался. Конечно, женщинам в этом смысле тяжелее. У звёздных тридцатилетних мужчин подружки в возрасте двадцати лет. Потом ему сорок, а подружке опять двадцать. Потом ему пятьдесят, шестьдесят, а подружки по-прежнему двадцатилетние. А что стало с предыдущими женщинами?

Она знала, чего хочет. А я сомневался, думал, у нас уже есть начало, середина и конец, пусть так и останется. И я понял, что мне повезло. Я знал, потому что Харрисон Форд не согласится, он слишком богатый и вредный… И это мой шанс. Если я не соглашусь, то Харрисон тоже не согласится. И тут я понял, что отступать уже поздно…

И подумайте о фанатах – они придут в ярость, если я единственный из «старой гвардии» не соглашусь… Они окружат мой дом, как в фильмах про вампиров, а вместо факелов у них будут световые мечи…

Какой ребенок не хочет иметь сегодня световой меч? Фото: кадр из фильма

Какой ребенок не хочет иметь сегодня световой меч?Фото: кадр из фильма

- Вы очень активны в соцсетях, особенно в Твиттере… у вас есть пристрастие к соцсетям?

- Нет, и я скажу больше… во-первых, я не собирался участвовать в соцсетях. Я снимался в одном низкобюджетном фильме, и у них не было денег на раскрутку, и меня попросили рассказать о фильме в Твиттере… И я сказал: если вы объясните мне, что такое Твиттер, то я сделаю. И я рассказал об этом фильме, и потом он вышел, и я о нём забыл. А потом моя дочь мне сказала: пап, у тебя уже давно не было новых твиттов.

Я сказал «Ну и что». А она говорит: если хочешь больше подписчиков, то надо чаще там проявляться… Я об этом вообще не думал. Даже тогда, когда зарегистрировался… А затем… я понял, что это почти как… маленькие письма моим фанатам… случайные… каждый день…

У меня раньше была привычка по утрам разгадывать кроссворды из газеты… А теперь я пишу в Твиттере. Это так здорово, можно подписаться на интересных людей, я подписан на многих журналистов, и часто узнаю что-то новое по их ссылкам… В таком аспекте это интересно… Но в целом вы правы, надо оставить это на некоторое время, потому что… кого волнует, что я думаю? Ну кого?

- Очень многих!

- Я понимаю, о чём вы. Я могу сказать: у меня три миллиона подписчиков. А дочь мне говорит: пап, у Джастина Бибера семьдесят восемь миллионов! Я отстаю на семьдесят пять миллионов…

Кажется, наибольшее число подписчиков имеет Кети Перри. У неё сто девять миллионов, или около того. Отлично, а я не знал, что она так популярна. Это стало современным мерилом популярности. Как наука. «Согласно этим цифрам, Эллен Дженерос на шестьдесят пять процентов популярнее, чем я».

И это также отличный способ для людей оскорблять вас напрямую. В прежние времена люди не писали мне писем о том, как они меня ненавидят. «Вы ужасный актёр, мы желаем вам скорой смерти. Искренне ваш… Джон Смит».

На это нужно было потратить время. А сейчас не нужно – несколько движений пальцами, и ты можешь оскорбить любого, с кем ты не согласен или кто тебе не нравится…

И я никого не блокирую, даже тех, которые ненавидят во мне всё. Иногда я ставлю лайк их твиттам, просто чтобы подразнить…

Бывало и такое: ваше единственное достоинство в том, что вы старый и скоро умрёте. И я понимал, что это максимальное выражение ненависти и боли… И я поставил лайк… Он заслужил это за свои старания… К тому же, это вызывает у них смущение. «Я же хотел его оскорбить, почему он ставит мне лайк»?

Но я всё же блокирую тех, кто угрожает физической расправой и пишет матерные слова. У меня в подписчиках много детей, и им этого читать не надо…

- Последний вопрос. Какова была ваша реакция, когда вы узнали, что из джедаев сделали официальную религию с реальными приверженцами?

- А она чем-то отличается от ранее существовавших? Все люди во что-то верят, насколько я знаю... Я не специалист по вопросам религии. И я не готов дать вам развёрнутый ответ на вопрос о религии. Я обычно отреагировал. «Что, серьёзно»? / Но опять же, в любой религии найдутся положительные, вдохновляющие аспекты, что люди должны быть добрыми и помогать другим, кому меньше повезло в жизни… Ведь могло быть и хуже. Человек мог стать люциферианцем... Джедайство явно будет получше…

Два сезона сериала "Падение Ордена" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Play

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Литературная сенсация. Найден утерянный архив поэта Бориса Слуцкого, автора строк "что-то физики в почете, что-то лирики в загоне"
Редактор Бориса Слуцкого, актер и бард Андрей Крамаренко впервые рассказал, как был обнаружен архив поэта и почему литературный мир предпочел забыть о столетнем юбилее Слуцкого
Кола, пшш, шум берез, в моде рэп и менуэты. Абсолютно не прост фестиваль Башмета-мета
А не врут ли нам, когда говорят, что классическую музыку слушают единицы? Наш обозреватель вернулся из Ярославля, где только что завершился фестиваль одного из самых известных музыкантов страны
Новости 24
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы