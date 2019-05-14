Мигранты продолжают работать вчерную: что происходит на Хованском кладбище через три года после побоища

14 мая 2016-го на Хованском кладбище в Новой Москве завяз бой. Была суббота. Люди приехали проведать могилы родных, и тут - стрельба, крики, толпы вооруженных кусками арматуры и лопатами. У центральных ворот кладбища в толпу врезался автомобиль, начали жечь машины. В результате - трое убитых, более тридцати раненых. Так, в стиле 90-х шла борьба за хлебный рынок ритуальных услуг (см. «Из истории вопроса»).

ОБОРОТНИ В СПЕЦОВКАХ

Еду на Хованское кладбище, чтобы посмотреть, что изменилось спустя три года после того побоища.

От старой могилки, у которой стоит пожилая женщина, отходит пара мужиков с метлой и граблями. Один - в официальной серой спецовке ГБУ «Ритуал».

- Ребята мне тут немного помогли прибраться, - рассказывает женщина. - После зимы листья на участок нападали, ветки.

- Дорого взяли?

- 300 рублей.

- Квитанцию дали?

- Ну какая квитанция...

- Они же сотрудники?

- Не припомню, чтоб за мелкие работы кто-то мне какие-то документы давал. Хотя каждый год приходится просить - то оградку покрасить, то еще чего. Отдала деньги - и мы в расчете.

Может, и «официалы» так шабашат. А может, и нет. На суде по битве на Хованском кладбище обвиняемые рассказывали, что посторонние «гастеры» частенько проворачивали такой фокус - надевали куртки ГБУ, ходили вот так же по рядам под видом сотрудников. Так доверия больше.

Стрельба на Николо-Хованском кладбище.Москвич Виталий Корчагин стал очевидцем массового побоища: - Когда мы подъезжали к кладбищу, была только небольшая пробка, неподалеку начала собираться полиция. Мы проехали на кладбище и начали слышать выстрелы - но не придали значения. А когда выезжали обратно, выстрели прекратились, у машин на парковке были разбиты стекла. Выехали черезз объездную дорогу - на площади лежали человек 50 приезжий, окруженных ОМОНом, видели одного уже неживого.

ГАРАНТИЯ. ПОСТОПЛАТА

Беседуем с бабушкой, приехавшей навестить могилу сестры. Подходит парень лет двадцати, таджик. Но уже без «официальной» спецовки.

- Давайте мы вам оградку покрасим? Две с половиной тысячи рублей. Пришлем вам фото - потом заплатите.

Но бабушка все равно машет головой - не надо.

Понимает, что здесь заказа не будет, вежливо прощается и бредет дальше. Навстречу ему охранник из ЧОП, патрулирует территорию. Кивает таджику - поздоровались. Знакомы? Или просто не хочет связываться? Ты этого работника-нелегала сегодня шугнешь, а он тебя завтра с дружками подкараулит где-нибудь на тенистых аллеях (см. «А еще был случай»).

- С мигрантами проще работать, - пожимает плечами другой мой собеседник. - У нас дерево рядом с могилкой разрослось, ветки свисали прямо на памятник. Дал полтысячи таджикам. За десять минут все сделали. И какая мне разница, было у них разрешение у них разрешение или нет?

И так везде: неучтенный рынок услуг продолжает существовать, несмотря ни на что.

Но проблема в том, что это дело касается не отдельно взятых приезжих, которые просто пытаются заработать на хлеб. Там, где капает черный нал, сразу начинают роиться этнические группировки. В итоге те же таджики все равно отстегивают процент за право работать. Только не государству, а своим землякам-бандитам.

Как это контролировать? Около каждого дерева полицейского не посадишь. Только Хованское - 200 гектаров!

Бреду по центральной «Хованщине». Подходят еще двое.

- Если гранитный памятник нужен, у моего друга рядом мастерская. Я тебе отвечаю, на 25% будет дешевле, чем в любой другой точке.

Кстати, известный факт - из доброй полусотни мастерских, которые предлагают в окрестностях кладбища памятники, с десяток принадлежат этническим таджикам с российскими паспортами. Так и до побоища было.

«ТЕБЕ ЖЕ БЕЗ РАЗНИЦЫ?»

Когда шел суд по побоищу на Хованском кладбище, всплывали детали, из-за чего все началось. Любые работы на территории кладбища нужно согласовывать с администрацией, это стоит денег по официальному прайсу. Мигранты же каким-то образом провозили через ворота на грузовиках любые памятники. Вероятно, за взятки охране. А еще с участков часто пропадали оградки, которые потом находили в других частях кладбища: перепродавали новым покупателям.

Спросил про это еще одного шабашника (под видом потенциального клиента).

Он задумался:

- Не-е, мы чужие оградки не воруем. Сами делаем. Это другие воруют, а мы - нет...

- Документы выпишешь?

Таджик на минутку задумывается. Морщится.

- Зачем? Дороже будет.

- Но мне квитанция нужна.

- Друг выпишет. У него ИП. Тебе же без разницы?

Юрий Чабуев, директор нескольких кладбищ, которого посадили после драки на Хованском, на суде жаловался, что не раз и не два обращался за помощью в полицию и ФМС. Просил навести порядок с мигрантами. Оба ведомства проводили проверки и отчитывались, что нарушений нет. Якобы когда он понял, что от «соответствующих органов» ждать помощи нет смысла, начал действовать сам. В суде, правда, в его «благородные намерения» не поверили. Но вот Чабуев сидит. А мигранты продолжают работать вчерную.

Из истории вопроса

Таджики на проценте

После побоища на Хованском кладбище в качестве главного подозреваемого задержали Юрия Чабуева, начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы «Ритуал», который руководил несколькими кладбищами - в том числе и Хованским.

«Есть муниципальное предприятие «Ритуал», есть расценки, есть люди, которые нигде не числятся, куча коммерческих организаций вокруг этого, - объяснял ситуацию тогдашний официальный представитель СК России Владимир Маркин. - Расценки людей, которые все делают «вчерную» - на порядок дешевле. Около пяти лет они свободно работали, никто их особенно не трогал. В определенный момент Чабуев обратился к таджикам, чтобы они ему отчисляли от своего бизнеса около 50%».

По версии следствия, когда лидеры местного таджикской кладбищенской диаспоры отказались платить, Чабуев позвал знакомых самбистов из спортклуба «Здоровье нации». Те начали патрулировать территорию, отлавливая нелегалов. Страсти накалились. 14 мая 2-16 голда стороны должны были провести очередной раунд переговоров. Таджики шабашили на Хованском кладбище чуть ли не с 90-х и тихой сапой захватили львиную долю этого нелегального рынка услуг. Поэтому на разборки приехали и местные работяги с лопатами, и их кунаки с овощного рынка «Фудсити», который неподалеку. Спортсменов было в разы меньше. Зато у них были травматические пистолеты...

В конце прошлого года Юрий Чабуев получил за организацию массовых беспорядков и превышение полномочий 11 лет колонии. Спортсмен Эльбек Вадуев - 11,5 лет. Это он влетел на машине в толпу таджиков и задавил насмерть двух человек. Еще девять участников клуба «Здоровая нация» сели на сроки от 3 до 9 лет.

Участников драки с таджикской стороны осудили еще в декабре 2017-го. По словам очевидцев, в драке участвовало не меньше сотни мигрантов, но на скамье подсудимых оказались лишь пятеро. За хулиганство им дали по три года. А после апелляции в Мосгорсуде сроки пересмотрели и всех отпустили по домам, с учетом отсидки в СИЗО.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Мигранты избили охранника, который не давал им зарабатывать

Сезон весенних работ на погостах только недавно стартовал, а первые жертвы уже появились. На Кузьминском кладбище 21 апреля едва не погиб местный сторож, 54-летний сотрудник ЧОП. Во время вечернего обхода на него напали двое, вооруженные кусками арматуры. Били, приговаривая «не мешай нам работать». Получив несколько увесистых ударов (повезло, что по голове не попали), охранник сумел сбежать и вызвать полицию.

Нападавших пока не нашли. Но чоповец уверен, что это кто-то из среднеазиатов, которые бродят по кладбищу, предлагая навещающим могилы людям свои услуги. В местную администрацию посетители уже не раз жаловались на назойливых гастарбайтеров. Охранники, в том числе и пострадавший, не раз останавливали шабашников-чужаков, вели разговоры. Ну вот и договорились. До арматуры.