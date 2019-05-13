Владимир Путин: Надеюсь, что трагические годы середины 90-х никогда в нашей истории не повторятся

Когда Владимир Путин заявил, что в 2019 году намерен изменить формат традиционных сочинских недельных совещаний с военными и представителями ОПК, возникла масса версий, как теперь это будет выглядеть. От проведения совещаний где-нибудь на полигоне в Чите до выездов в соответствующие рода войск для обсуждения соответствующей тематики. Но все оказалось не настолько радикально — теперь президент перед некоторыми из совещаний будет посещать предприятия и воинские части.

Первым в этой цепочке стал казанский авиационный завод, где главе государства показали образцы современной авиатехники - модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Президент поднялся на борт вертолёта Ми-38Т, предназначенного для воздушно-десантных войск, отдельно посмотрел на модель гражданского лайнера Ту-214.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 — предмет гордости казанского завода, и про него для сотрудников предприятия у Путина были хорошие новости.

- На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года, ещё 10 будет модернизироваться и, может быть, даже увеличим количество, с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями, - заявил глава государства. - Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее, так что работы у вас будет достаточно. Сколько в советское время здесь было? Несколько десятков тысяч работающих?

- 28 тысяч.

- Почти 30, потом упало до 3,5 тысяч, - вспомнил Путин. - Надеюсь, что эти трагические годы, середина 1990-х, и самый трагический 1995 год, никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия. Кстати говоря, было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова. Надо подумать над этим.

- Мы сделали ему памятник, - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Правильно, - поддержал президент. - И вообще, надо потом еще в рамках страны это сделать. В те тяжелые годы республика сильно помогала, продукты привозили от республики сюда, на предприятие, чтобы можно было рабочим раздать.

Уже вечером в Сочи Путин начал сам цикл совещаний, который продлится всю неделю.