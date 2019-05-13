2019-05-13T19:33:56+03:00
Политика

Владимир Путин: Надеюсь, что трагические годы середины 90-х никогда в нашей истории не повторятся

Президент в Казани начал цикл военных «сочинских» совещаний
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова – филиала ПAO "Туполев". Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова – филиала ПAO "Туполев". Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Когда Владимир Путин заявил, что в 2019 году намерен изменить формат традиционных сочинских недельных совещаний с военными и представителями ОПК, возникла масса версий, как теперь это будет выглядеть. От проведения совещаний где-нибудь на полигоне в Чите до выездов в соответствующие рода войск для обсуждения соответствующей тематики. Но все оказалось не настолько радикально — теперь президент перед некоторыми из совещаний будет посещать предприятия и воинские части.

Первым в этой цепочке стал казанский авиационный завод, где главе государства показали образцы современной авиатехники - модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Президент поднялся на борт вертолёта Ми-38Т, предназначенного для воздушно-десантных войск, отдельно посмотрел на модель гражданского лайнера Ту-214.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 — предмет гордости казанского завода, и про него для сотрудников предприятия у Путина были хорошие новости.

- На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года, ещё 10 будет модернизироваться и, может быть, даже увеличим количество, с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для министерства обороны возможностями, - заявил глава государства. - Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее, так что работы у вас будет достаточно. Сколько в советское время здесь было? Несколько десятков тысяч работающих?

- 28 тысяч.

- Почти 30, потом упало до 3,5 тысяч, - вспомнил Путин. - Надеюсь, что эти трагические годы, середина 1990-х, и самый трагический 1995 год, никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия. Кстати говоря, было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова. Надо подумать над этим.

- Мы сделали ему памятник, - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Правильно, - поддержал президент. - И вообще, надо потом еще в рамках страны это сделать. В те тяжелые годы республика сильно помогала, продукты привозили от республики сюда, на предприятие, чтобы можно было рабочим раздать.

Уже вечером в Сочи Путин начал сам цикл совещаний, который продлится всю неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Клары Гусевой
Госдума планирует ужесточить наказание за "пьяные" ДТП
Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Путин: Минобороны может увеличить объемы контракта на ракетоносцы Ту-160
Зеленский опубликовал послание мира жителям Донбасса
В Москве отец ранил сына из ружья, когда учил стрелять
Минобороны не исключает роста закупок ракетоносцев Ту-160
Бутину могут перевести в федеральную тюрьму США в течение нескольких недель
Пекин не собирается присоединяться к переговорам США и России по ядерному разоружению
Ученые выяснили, что будет если в Землю врежется астероид
Из больницы выписан первый пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево
На Буйнакском перевале в Дагестане произошло возгорание ГАЗели
Москвич попал в больницу после прыжка с седьмого этажа на спор
Захарова подтвердила, что Вашингтон запросил встречу Трампа и Путина