Экспертиза правды

Резонансный корпоративный судебный процесс против бывших владельцев и руководителей ПАО «Тольяттазот» Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, а также владельца швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора этой компании Беата Рупрехта, слушания по которому уже 14 месяцев проходят в Комсомольском районном суде города Тольятти, подарил российской судебной практике новый скандальный эпизод.

Напомним, что обвиняемых по делу подозревают в том, что с 2007 по 2012 год экс-владельцы химического гиганта сами у себя похитили продукцию компании «Тольяттиазот», продав ее Nitrochem по заниженным ценам. В дальнейшем продукция была якобы перепродана уже по рыночным ценам. Общий объем похищенной продукции, по версии обвинения, равен абсурдной цифре - суммарному количеству всего произведенного продукта за 4 года.

Причиненный ущерб был оценен в 89 млрд рублей. Такая сумма была получена в ходе экспертной оценки, которую проводили доктор юридических наук Наталья Семилютина, доктор экономических наук Сергей Валентей и доктор юридических наук Наталия Доронина. Вместе с тем, их мнение не является единственным и содержит, по мнению других экспертов, целый ряд ошибок.

В середине апреля в рамках слушания в качестве свидетеля со стороны защиты был допрошен заведующий отделом экономико-правовой проблематики государственного и муниципального управления института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗИСП) Николай Казанцев.

Ведущий российский эксперт проводил экспертизы по ценам на продукцию предприятия, которую ТОАЗ продавал иностранным компаниям, в том числе Nitrochem Distribution AG. По свидетельству заслуженного российского юриста, он не выявил в сделках 2007-2012 гг. несоответствия рыночным ценам, а значит нарушений закона РФ. Эксперт обладает большим объемом фактической информации, так как проводил экспертизу как в рамках текущего уголовного дела, так и еще 3 года назад в рамках расследования по арбитражному спору с участием ТОАЗа.

Справедливые выводы эксперта должны были поставить точку в «деле ТОАЗ» еще в 2015 году при рассмотрении в Арбитражном суде Москвы и снять все претензии к владельцам и руководству предприятия. Но тогда Казанцеву не дали завершить его обязанности судебного эксперта. По его словам, тогда на него оказали давление представители руководства ИЗИСП, а сейф с экспертными документами был изъят из его кабинета в институте. Позже ему сообщили, что он вообще отстранен от выполнения экспертизы. По сути, документальные выводы эксперта Казанцева «положили под сукно».

В дальнейшем экспертизу по делу проводили другие юристы: Семилютина, Доронина и Валентей. Стоит отметить, что Наталья Семилютина является дочерью Наталии Дорониной, что в корне противоречит принципу независимости и беспристрастности в работе эксперта.

Важно отметить, что Семилютина не раз колебалась в своих выводах. Дав свое заключение, Наталья Семилютина признала, что в экспертном заключении были допущены многочисленные ошибки, в том числе, математические, в результате чего сумма ущерба была завышена как минимум на 6 млрд рублей. Семилютина была заявлена в качестве одного из свидетелей по расследуемому уголовному делу, но в суд не явилась, сославшись на состояние здоровья.

Странные события вокруг работы независимых экспертов, как утверждают источники в суде, имеют объяснение. Есть информация, что к директору ИЗИСП Т.Хабриевой неоднократно приезжал на переговоры владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, который является миноритарным акционером «Тольяттиазот» и, как утверждают эксперты на рынке, является интересантом силовой атаки на ТОАЗ.

Давление со стороны «Уралхим» стало важным фактором в судебном процесс не вчера – еще в 2015 году судья московского арбитража Лариса Шевелева, которая вела «дело Тольяттиазот» в своей инстанции официально обратилась в Государственную Думу РФ и персонально Генеральному прокурору Юрию Чайке, заявив о давлении в принятии судебных решений со стороны заместителя председателя Верховного суда Олега Свириденко.

Шевелева заявляла о требовании сверху принять неправосудное решение против владельцев предприятия. Правда позже от имени Шевелевой были опубликованы опровержения этого заявления, а Следственный комитет даже возбудил дело и принялся искать злоумышленников, которые якобы сфабриковали заявление и подпись судьи Шевелевой. Но никого не нашли. Главный вопрос так и остался без ответа – может быть, заявление Шевелевой было подлинным и судья был вынужден отказаться от своих слов?

Судебные слушания по делу «Тольяттиазот» будут проходить в Комсомольском районном суде города Тольятти все рабочие дни мая и июня по сути в ускоренном порядке, объяснение чему с точки зрения судебной практики также сложно найти.

Дословно с Информационное агентство "Мосмонитор"