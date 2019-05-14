Джордж Лукас придумывал «Звездные войны» под портретом Сергея Эйзенштейна

Джордж Лукас появился на свет 14 мая 1944 года в калифорнийском городке Модесто. Modest по-английски значит «скромный», и внешне Лукас таким и выглядел: в юности он был интровертом и молчуном. Зато внутри у него кипели амбиции. Когда отец предложил ему работать в своем магазине канцтоваров, Лукас отказался, объявив, что и безо всяких канцтоваров к 30 годам станет миллионером.

Так оно и случилось. А сейчас его состояние равняется, по некоторым оценкам, 6,2 миллиарда долларов. Большую часть этих денег ему принесла собственная фантазия - а именно проект с незамысловатым названием «Звездные войны», за который сначала не хотела браться ни одна студия.

«СНЯТЬ ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ ПОНРАВИТСЯ ЗРИТЕЛЮ, ОЧЕНЬ ЛЕГКО!»

Вообще-то он начинал как режиссер-экспериментатор: увлекался творчеством французских авангардистов, снимал коротенькие бессюжетные фильмы, стремясь добиться чистой кинопоэзии. Одним из самых первых его проектов был документальный фильм о съемках вестерна «Золото Маккенны» (который впоследствии провалился в американском прокате, но собрал колоссальную аудиторию в СССР). Видевшие этот фильм замечают, что Лукас страшно увлекся пейзажами, на фоне которых снимался вестерн. Как писал журналист Питер Бискинд в книге «Беспечные ездоки, бешеные быки», «съёмки «Маккенны» с его камеры были едва различимы на самом дальнем плане».

Первым полнометражным фильмом Лукаса была фантастическая картина «ТНХ: 1138», версия его же собственной студенческой короткометражки о мрачном XXV веке, где людям (переселившимся под землю) запрещено испытывать эмоции. Продюсеры студии «Уорнер Бразерс» ничего в фильме не поняли. Лукас догадывался, что его творчество не оценят, поэтому с помощью друзей просто выкрал пленку из будки киномеханика, как только закончился показ - боялся, что ее отнимут, а фильм изуродуют. (Его в конце концов выпустили в прокат в сокращенном виде - и мало кто его оценил).

Лукас по-прежнему хотел снимать бескомпромиссное авторское кино. Но, с одной стороны, лучший друг Фрэнсис Форд Коппола, а с другой - жена Марша уговаривали его сделать что-нибудь «душевное», «человечное», что-нибудь, что эмоционально затронет зрителя. В конце концов Лукас в сердцах сказал жене: «Хорошо, я докажу тебе, как легко снять картину, которая понравится зрителю!» И решил на минимальном бюджете сделать ностальгическую картину о начале 60-х годов, эпохе невинности, когда Америка еще не ввязалась во вьетнамскую войну, когда еще был жив Кеннеди. Вопреки ожиданиям продюсеров, картина «Американские граффити» стала хитом, открыла для публики нескольких известных впоследствии актеров (в том числе Харрисона Форда) и была номинирована на пять «Оскаров», в том числе в категории «Лучший фильм года». При затратах в миллион с четвертью картина заработала 55 миллионов долларов. 29-летний Лукас получил из них семь.

И ему понравилось делать «душевное» кино! «Снимая «Граффити», я почувствовал, какое это упоительное занятие — делать позитивный фильм. И подумал, а не поставить ли картину для более юного зрителя. Ведь «Граффити» был рассчитан на 16-летних, а «Звёздные войны» — на детей 10-12-ти лет, которым повезло даже меньше, чем подросткам. Я сам видел, как детей лишали волшебного мира приключений — не стало вестернов, картин про пиратов, где верховодили настоящие герои…»

«ДОСТОЧТИМЫЙ ДЖЕДАЙ БЕНДУ ИЗ ОПУЧИ»

Лукас ознакомился с огромным количеством сказок и мифов, а еще с сочинениями Карлоса Кастанеды. Но сценарий у него шел невероятно туго: за год он написал только 13 страниц. И первая же фраза гласила: «Речь пойдёт о Мейс Уинду, досточтимом Джедайбенду из Опучи, связанным с Усби Си Джей Тапе, учеником прославленного джедая».

Всего работа над сценарием «Звездных войн» заняла четыре года. Сочинял его Лукас под портретом одного из своих кумиров, Сергея Эйзенштейна, висевшим в его кабинете. Из-за мук творчества на нервной почве начались заскоки: под конец Лукас мог писать только карандашами с графитом определенной твердости и только в тетрадках в голубую и зелёную линейку.

Первые "Звездные войны" казались очень рискованным проектом, но фильм стал культовым для нескольких поколений зрителей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лукас вспоминал: «Я написал первыи вариант “Звездных войн” и понял, что он мне не нравится. Тогда я его выбросил и начал новыи , которыи тоже отправился в мусорную корзину. Так повторилось четыре раза, и все четыре версии радикально отличались друг от друга». Герой был то девушкой, то 60-летним офицером, то карликом. Потом все-таки стал юношей, и автор назвал его Анникином Старкиллером («убийцей звезд»), а подумав, переименовал в Люка Скайуокера («шагающим по небу» - имя Люк, конечно, было видоизмененной фамилией Лукас).

За фильм не хотела браться ни одна студия - как ни странно, в середине 70-х казалось, что фантастическую картину дико трудно «продать» публике. И только глава 20th Century Fox Алан Лэдд-младший поверил в проект (причем главным образом потому, что любил «Американские граффити»). Он выделил скромный бюджет в 8 миллионов долларов, потом, когда выяснилось, что этого мало, неохотно накинул еще три…

Снимался фильм в мрачной атмосфере хаоса. Актеры не верили, что из «Звездных войн» выйдет толк: Харрисон Форд называл проект «полной ерундой», сыгравшая принцессу Лею Кэрри Фишер вспоминала, что ничто не предвещало успеха. И перед премьерой Лукас просто сбежал на Гавайи. Он был уверен, что фильм провалится, а в его режиссерской судьбе будет поставлена жирная точка. Он находился в совершеннейшей панике. Тем более, Полина Кейл (самый влиятельный на тот момент американский критик) опубликовала вдохновенную разгромную рецензию на "Звездные войны»: «в этом фильме не продохнуть, в нем нет лирики, единственная попытка прикоснуться к красоте - сцена с двойным закатом... Эпос без мечты".

А в результате «Звездные войны» стали одним из самых кассовых фильмов в истории. Подсчитано, что с учетом повторных выпусков в прокат и с поправкой на инфляцию они собрали в мировом прокате больше трех миллиардов долларов. Не говоря уж о том, что породили армию отмороженных фанатов (некоторые даже всерьез исповедуют религию «джедаизм», основанную на фантазии Лукаса!)

Индиану Джонса назвал в честь пса

Еще один легендарный фильм, к которому Лукас приложил руку - «Искатели потерянного ковчега». Он хотел создать приключенческий сериал в духе 30-х - 40-х годов. А его давний друг Стивен Спилберг хотел снять фильм про Джеймса Бонда. В конце 70-х они встретились на отдыхе, разговорились о своих планах - и в результате на свет появился один из самых знаменитых киногероев ХХ века, Индиана Джонс (имя Индиана он получил в честь принадлежавшего Лукасу пса породы аляскинский маламут, фамилию Джонс взяли с потолка - сначала персонаж носил фамилию Смит, но какая разница)… В титрах всех фильмов об Индиане Лукас с тех пор значится продюсером и соавтором сюжета.

И все-таки «Звездные войны» действительно поставили жирную точку в его режиссерской судьбе. Он вернулся к режиссуре лишь однажды, на рубеже веков, сняв еще три фильма из этой эпопеи - «Призрачная угроза», «Атака клонов» и «Месть ситхов». Больше за прошедшие сорок с лишним лет он не поставил и не написал ничего, ограничиваясь функциями продюсера.

Джорджу Лукасу исполнилось 75 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Студию Lucasfilm он несколько лет назад продал компании Walt Disney за 4 миллиарда долларов, и новые картины о звездных войнах критиковал: "Они решили снимать ретро-фильмы. Мне это не нравится. Я очень много работал над каждой новой картиной о "Звездных войнах", чтобы сделать ее непохожей на предыдущие. Я все делал другим - другие планеты, другие космические корабли, старался, чтобы все было новым»…

Впрочем, говорят, он все-таки участвовал в создании сценария к очередному фильму, «Скайуокер. Восход», который выйдет в конце 2019 года. И в любом случае, того, что он уже сделал, хватит, чтобы навсегда войти в историю кинематографа.