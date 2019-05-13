Анжелика, принцесса Меган и собаки, похожие на людей

Денис Горелов «Игра в пустяки»

Издательство «Флюид FreeFly»

Денис Горелов, один из самых блестящих кинокритиков в новейшей истории России, примерно половину своей новой книги основал на текстах, впервые опубликованных в «КП». А речь там идет о заграничных фильмах, пленявших воображение советского зрителя (про советские фильмы, отражавшие его же, зрителя, сознание, Горелов рассказал в книге «Родина cлоников»). «Золото Маккены», «Бездна», «Откройте, полиция!», «Лимонадный Джо», «Даки», «Есения», «Фанфан-Тюльпан», «Зита и Гита», «Пусть говорят», «Бей первым, Фредди» - добрая сотня картин в убийственных рецензиях на пару страниц, написанных с умом и подростковым задором, который не может сейчас позволить себе ни одна язва из числа так называемых кинокритиков. «Легко опознать жанровую природу «Анжелики» - это софт-софт-порно для поклонниц острого, которым мещанское воспитание не позволяет забросить чепец за мельницу, а велит кутать интерес в исторические кружева и эдемские пасторали, средь которых едва различимые рубцы на атласной спине выглядят особенно пикантно». И вот так 280 страниц.

Михаил Трофименков «XX век. Кадры и кадавры»

Издательство «Флюид FreeFly»

Михаил Трофименков, как и Горелов, выдающийся киновед, но эта его книга вовсе не про кино (оно там упоминается лишь по мере необходимости). «Кадры и кадавры» - ни больше ни меньше авторский рассказ обо всем XX веке, уместившийся на 400 страницах. Миссия кажется невыполнимой, почти безумной, и тем не менее Трофименков умудряется упаковать в эти страницы целый океан сведений о кровавом столетии и главных его героях.

Книга полна лаконичных, но блестящих эссе о деятелях разных эпох и стран - от Ататюрка до Дэвида Боуи, от Троцкого до Берлускони, от Элвиса Пресли до Чан Кайши. Отдельно хотелось бы выделить изумительный текст о Первой мировой войне и «потерянном поколении» - писателях, художниках, музыкантах, политиках, вышедших с ее фронтов живыми (на самом деле практически убитыми, только продолжающими двигаться и разговаривать). Первая мировая сегодня многим кажется какой-то малозначительной в сравнении со Второй, но Трофименков блестяще реконструирует ее оглушительный ужас. Автор уж точно не рассматривал книгу в качестве подарка старшеклассникам - и тем не менее 16 - 17-летним прочитать ее точно не помешает, скорее всего, она увлечет их куда больше, чем официально одобренные учебники. Ну и взрослым, конечно, стоит с ней ознакомиться - большинство поймут, что не так уж много знали о ХХ веке.

Ричард Шеперд «Неестественные причины»

Издательство «Бомбора»

Автор этой книги - один из самых знаменитых в Британии судмедэкспертов, вскрывший и исследовавший на протяжении своей карьеры ни больше ни меньше 23 000 трупов. Где-то на 23 001-м он наконец начал сходить с ума: его накрыло посттравматическое стрессовое расстройство, в снах и наяву преследовали образы мертвецов. Жертв терактов, автокатастроф и массовых убийц, утопленников, зарезанных, застреленных... С большим трудом вылечившись, он написал эту книгу, которую газета The Times назвала главной книгой 2018 года.

И это книга действительно захватывающая. Шеперд почти сразу отвечает на самый главный вопрос, который возникает у читателя: почему люди вообще выбирают такую жуткую профессию? (Потому что в детстве он прочел книгу о судебной медицине и был заворожен сочетанием собственно медицины и детективной составляющей.) Ему пришлось работать на железнодорожных катастрофах, на кораблекрушениях (в 1989-м на Темзе затонул корабль, полный веселящейся молодежи), на ликвидации последствий теракта 11 сентября, на «хангерфордской резне» (в провинциальном английском городке молодой человек застрелил из винтовки 16 человек, включая собственную мать, и покончил с собой)... Даже в расследовании гибели принцессы Дианы он участвовал.

Шеперд приходит к умозаключениям, которые трудно найти в какой бы то ни было другой книге, например: «Меня не переставало удивлять, как часто мужчины (и почти никогда женщины) убивают своих лучших друзей. А братья совершают братоубийства еще чаще». Или: «Люди, которые убивали с помощью ножа, как правило, оказываются поражены тем, насколько это просто. Как только лезвие прошло через одежду и кожу, внутренние ткани тела практически не оказывают ему сопротивления. Многие убийцы говорят: «Я не собирался его убивать!» На самом же деле они имеют в виду: «Я не думал, что мои действия приведут к его смерти». Не самое жизнерадостное чтение, но от него не оторваться.

Эндрю Мортон «Меган. Принцесса из Голливуда»

Издательство «Одри»

В 2016 году у Меган Маркл, американской актрисы, известной в основном по сериалу «Форс-мажоры», начался роман с принцем Гарри - сердцеедом, уже успевшим охмурить множество красавиц. Но с Меган отношения были серьезнее - принц вскоре пошел с мулаткой под венец, несмотря на то что она ни в коем случае не принадлежала к британской аристократии и была разведена (второе обстоятельство когда-то показалось бы особенно скандальным - в свое время король Эдуард VIII был вынужден отречься от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон). Естественно, Эндрю Мортон, автор книги о принцессе Диане и совместной биографии принца Уильяма и Кейт Миддлтон, не мог пройти мимо такого интересного случая. Из его основательного труда о жизни Меган, герцогини Сассекской, можно узнать даже больше, чем хотелось бы: и о родителях (мать - афроамериканка из Лос-Анджелеса, отец - светлокожий пенсильванец), и о детстве, и о попытках пробиться в большое кино на бесконечных кастингах (для некоторых ролей она казалась «недостаточно белой», для других - «недостаточно черной»), и о первом муже, продюсере плохих фильмов Треворе Энгельсоне, и о знакомстве с принцем, и о том, как изменилось содержимое его холодильника, когда они стали жить вместе (невеста попыталась привить жениху, до того хомячившему что придется, вкус к фондю из тыквы, хумусу, зеленому соку, пудингам с шалфеем и прочим блюдам, одновременно экзотическим и здоровым)... Вот только ответ на вопрос, как выйти замуж за принца, книга все равно вряд ли даст.

Грегори Бернс «Что значит быть собакой»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Одно из интервью с нейробиологом Грегори Бернсом, вышедшее в журнале Psychology Today, называлось «Собаки тоже люди». В своей книге он примерно это и пытается доказать: что каждая собака - личность, что у каждой есть свой уникальный характер (если не употреблять слово «душа»). Владельцам собак все это и объяснять не надо, но Бернс применяет научный подход: он исследует мозг живых собак в магнитно-резонансном томографе (с помощью чудес дрессуры ему удалось заставить животных неподвижно стоять в устройстве, пока идет сканирование). И на собаках Бернс не останавливается - он много пишет и о морских львах (которых можно научить улавливать танцевальный ритм и плясать под популярные песни), и о дельфинах с их фантастической способностью к эхолокации, и о тасманийских дьяволах (зверьках, которые живут только на острове близ Австралии), и даже о сумчатом волке, который вымер сто лет назад...

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

Читайте на ночь стихи

- К сожалению, многие писатели у нас толком не прочитаны. Например, замечательный Михаил Тарковский, племянник Андрея и внук Арсения Тарковских. Вот вышла его новая книжка «Полет совы» - тиражом всего две тысячи экземпляров. А еще могу назвать великого писателя Гайто Газданова, великого Леонида Леонова...

Захар Прилепин.

Еще мне жаль, что мало людей читают стихи. Раньше в нашей стране обожали их читать, а сейчас совсем забросили. А поэзия - это развитие языка, духовной жизни, внутренней гармонии. Перед сном откройте книжечку: стихотворение, прочитанное на ночь, отнимет у вас полторы минуты. Но пользу принесет большую.

«Комсомолка» рекомендует

Представляем вашему вниманию книгу-новинку «Тарелка молодости». Мы поделимся секретами, как есть, жить, любить и оставаться молодыми. Советы и рецепты, которые повернут время вспять. В 40 лет жизнь только начинается - доказано авторами! Оформляйте предзаказ на shop.kp.ru.