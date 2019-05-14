2019-05-13T20:18:31+03:00
Общество

«Голос» не продается

Доказательств фальсификаций не обнаружено - об этом сообщил партнер первого канала!
Артемий СТОЦКИЙ
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Финалистом шоу Голос. Дети стала 10-летняя Микелла Абрамова. Фото: Максим ЛиФиналистом шоу Голос. Дети стала 10-летняя Микелла Абрамова. Фото: Максим Ли
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Страсти по поводу шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» разгорелись в конце апреля, когда финалистом стала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь известной эстрадной певицы Алсу. За нее проголосовало 56,5 процента телезрителей. Таким результатом остались недовольны некоторые известные эстрадные звезды. После их публичных выступлений руководство Первого канала заявило, что необходимо провести технический аудит, чтобы развеять любые сомнения и слухи об «аномальностях» в ходе голосования .

Санкт- Петербургская фирма «СМС сервисы», которая официально занималась подсчетом голосов зрителей в финале шоу «Голос.Дети» Первого канала, провела внутренний аудит. Чтобы исключить возможность ошибки или подтасовки «СМС сервисы» перепроверили и обработали все звонки и СМС-сообщения телезрителей, которые те отсылали в прямом эфире программы.

Из официального отчета, опубликованного на сайте компании, можно увидеть следующее. Во время голосования не было DDoS или иных хакерских атак. Каждый телефонный номер, с которого был отправлен голос за того или иного участника, был зафиксирован в технических логах платформы.

Звонки и СМС-сообщения были получены от российских операторов связи — ПАО «Мегафон», «Мобильные Телесистемы», «Вымпелком», «Ростелеком» и других операторов связи посредством которых поступили реальные денежные средства,что делает накрутку технически невозможной. То есть голосование было реальным. Никакой фальсификации «СМС сервисы» в результате проверки не нашла.

Интернет и в этом превзошел телевидение

Однако, даже и без проверки, когда страсти немного поулеглись и на произошедшее взглянули без лишних эстрадных эмоций, стало ясно, что победа действительно была. В ней нет никакой загадки и о ее причинах сказано многократно. Микелле Абрамовой активно помогли коллеги ее мамы по певческому цеху.

Наташа Королева, Гарик Мартиросян и другие звезды шоу-бизнеса выступили в своих аккаунтах в социальных сетях с просьбой поддержать девочку, которую они знают с пеленок. Болеть за Микеллу пообещал в ее Instagram даже восхищенный Стивен Сигал. Но, во-первых, все нормальные люди болеют за своих родных и знакомых, а во-вторых, это не запрещено условиями конкурса.

Скорее, наоборот. Устроители «Голос. Дети» всячески способствовали расширению аудитории за счет социальных сетей. Они просто оказались не готовы к такому ошеломительному эффекту. Они не поняли, что Интернет и телевидение серьезно отличаются с точки зрения возраста аудитории и количество уже давно ушло в пользу интернета. И как сказал продюсер Иосиф Пригожин, «Возмущенное телевизионное сообщество недооценивает влияние социальных сетей и лидеров мнения (звезды которые поддержали Микеллу) на ход голосования».

«Я тут недавно наткнулась на шоу «Голос. Дети», посмотрела выступление Микеллы Абрамовой. Как же меня эта девочка впечатлила…. Звездочка моя маленькая, лети высоко!» — высказалась Ольга Бузова перед своими 15 миллионами подписчиков. Что после этого делают преданные фанаты? Естественно, смотрят выступление, так впечатлившего их кумира ребенка, и отправляют СМС в ее поддержку. Также произошло и в родных для Алсу регионах, где голосование за любого выходца из республики на большой сцене вообще является делом чести. Вот и весь секрет 56,5 процента голосов.

Но самое интересное, что эти проценты являются далеко не сенсационными, в других детских голосах отрыв бывал и больше.

В разных сезонах шоу процент отрыва победителя составлял от 9,1 до 33,6% голосов.

Ниже статистика в порядке убывания:

Сезон 3 - 33,6%

Сезон 1 - 33,5%

Сезон 6 - 28,6% (результат Микеллы Абрамовой)

Сезон 5 - 22,5%

Сезон 2 - 17%

Сезон 4 - 9,1%

Ранее финалисты приходили к победе с большим количеством голосов, и это никого не смущало:

Сезон 3 - 61,7% голосов

Сезон 1 - 58,2%

Сезон 6 - 56,5% (результат Микеллы Абрамовой)

Просто ранее голосование не поддерживали в таком объеме «звезды» шоу-бизнеса – ни «за», ни «против» кандидатов.

Вообще же, явление свидетелями которого, мы стали во время шестого сезона популярного шоу намного шире и глубже, чем спор о детских голосах. Мы увидели сражение и победу совсем иного рода.

На наших глазах телевидение в сухую проиграло социальным сетям. Победа интернета была такой неожиданной и произошла с таким разгромным результатом, что вызвала шок у многих.

Поведение Валерия Меладзе, Юсифа Айвазова, Максима Галкина, Дмитрия Нагиева, Светланы Лободы и прочих (вызывает удивление, почему молчит Прохор Шаляпин), требующих запретить Микелле выходить на сцену и пересмотреть результаты конкурса, кстати, тоже было не на ТВ, а собственных инстаграммах. После этого разгорелась настоящая хайп война в социальных сетях, где одни запустили акцию в поддержку дочери Алсу: «Друзья, будьте добрее!»

Будем надеется, что организаторы «Голоса» сделают выводы из произошедшего «хайпа» и уточнят условия дальнейших шоу с учетом возрастающей роли соцсетей и возможностей привлекать свою аудиторию. Ведь тут как в спорте, нужны четкие правила, чтобы дети и их родители искренне участвующие в любимом конкурсе знали, что можно делать для победы, а где это уже будет считаться «допингом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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