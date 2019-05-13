Кучеров запрягал, а Гусев и Зайцев стреляли по воротам: Россия победилап Чехию на ЧМ по хоккею

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

В начале матча братиславские охранники скрутили нашего мужичка в тельняшке, который слишком ретиво махал триколором с надписью «Вязьма», приплясывал и дул в дудку, чем мешал чешским болельщикам смотреть большой хоккей.

Но не дался мужичок, не сумели вывести его с трибуны. Да тут еще Сергей Андронов вложил всю душу в щелчок и влепил шайбу в ворота сборной Чехии - 1:0. Матч получался тяжелейшим. Весь стадион был против нас. Но не гнулись наши хоккеисты под сумасшедшим давлением.

А вот фанаты на чемпионате мира уже пострадали. Мы-то привыкли, что май-чародей в Европе - это почти лето, праздник души. Шорты, футболка, пиво в пакете. Но теперь на Словакию не просто навалился ледяной холод, но и такой шквалистый ветер, что фан-зону в Кошице вообще закрыли из соображений безопасности.

Зато во дворце спорта комфортно - жарко на льду и тепло на трибунах.

- Русские болельщики все очень разнообразно одеты, с выдумкой - кто в кокошниках, у кого триколор на все лицо, - комментирует нам обстановку на арене российская болельщица Дарья Гамова. - Но и чешские фанаты тоже не отстают. Чехи кричат что-то по-чешски. А наши: Россия, шайбу-шайбу, го-о-ол! Но чехи все-таки перекрикивают наших, потому что их большинство. При этом все сидят вперемежку. Любовь к спорту объединяет, никто ни на кого плохо не смотрит. Люди пиво пьют. Радуются жизни.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Сборная России почти определилась с составом, отправив домой защитника Артема Блажиевского. В расположении команды остался другой защитник, Артем Зуб, так что ребус разгадан. Состав у нас боевой, а в воротах - Андрей Василевский.

Как же тащил Вася, как останавливал настырных чехов! А второй гол организовал его одноклубник по «Тампе», гениальный Никита Кучеров, отдавший настолько изумительный пас на друга детства Никиту Гусева, что не забить с него было никак нельзя, - 2:0.

Да, вот так бывает - сначала ходишь со школьным товарищем в одну хоккейную секцию в Москве. А спустя 20 лет играешь с ним за сборную страны. Видят ребята друг друга с закрытыми глазами. Не хоккей у Кучерова и Гусева, а натуральное эстетство. Виртуозы Москвы.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

С первых секунд третьего периода чехи бросились отыгрываться. Иван Телегин обнял одного из самых активных нападающих, свалил его на лед и отправился на скамеечку штрафников. Наши отбились в меньшинстве, Василевский накрыл пару опаснейших бросков - у него на тот момент было уже 20 сейвов.

Но и в равных составах давление на наши ворота продолжилось, и после одной из атак шайба попала в штангу... Илья Воробьев срочно провел небольшую летучку у борта - что то надо менять. Наши начинают уверенно разрушать атаки соперников, но своих выпадов все меньше. Впрочем, почему бы не сыграть по счету?

А потом российские хоккеисты тоже попадают в штангу, вновь удаляют Телегина, правда, вместе с соперником. Чехи за 2,5 минуты до конца снимают вратаря. Третья шайба от защитника Никиты Зайцева в пустые ворота ставит победную точку. Уф, очень сложный матч. Но сборная России становится все сильнее, хотя еще есть над чем работать...

Следующая игра в среду против итальянцев.

Братислава.